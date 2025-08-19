“Un escape de la soledad”: las tiendas de Seúl que luchan contra el aislamiento

Con 29 años, la gente no pensaría que es una persona solitaria ni que se beneficia de una campaña de la capital de Corea del Sur para combatir la soledad.

Pero Hee-kyung visita la tienda todos los días. Come fideos de ramen instantáneos gratuitamente y pasa horas charlando con otros visitantes y trabajadores sociales.

“Me digo a mí misma: ‘Otro día, otra forma de escapar de la sensación de soledad'”, explica Hee-kyung.

Es una joven que ya no tiene comunicación con nadie de su familia, debido a que cuando era adolescente se fugó de su casa.

Los amigos que tiene los conoció por internet, gracias a su pasión por el grupo de K-pop SuperJunior, y viven lejos.

Además, como actualmente está desempleada, no tiene compañeros de trabajo.

Vive sola y se pasa su tiempo acostada en el suelo mirando videos de animales en su teléfono.

“No tendría otro lugar a dónde ir si no fuera por (esta tienda)”.

Hee-kyung es una de las 20.000 personas que han visitado cuatro tiendas de este tipo desde que abrieron en marzo.

La ciudad esperaba solo 5.000 visitantes durante el primer año.

Este lugar en particular, en el distrito de Dongdaemun, al noreste de la ciudad, recibe entre 70 y 80 visitantes por día.

La mayoría tiene entre 40 y 50 años, pero Hee-kyung está lejos de ser la única joven que acude a la tienda.

Un estudio de 2022 reveló que aproximadamente 130.000 jóvenes de la ciudad (de entre 19 y 39 años) están aislados socialmente o confinados.