Enfermedades cerebrales más comunes en Chile: ACV, demencia y Parkinson lideran la lista

El cerebro es uno de los órganos base de nuestro cuerpo y primordial en la salud mental. Por su compleja estructura, suele sufrir dolencias a lo largo del tiempo, unas más comunes y sencillas, otras más complejas y graves.

¿Cuántas personas sufren problemas cerebrales y de qué tipo? El académico de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, Gustavo Domínguez Araya, explicó que en Chile las enfermedades del sistema nervioso prevalentes, según datos del Ministerio de Salud (Minsal), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y estudios locales, “incluyen tanto enfermedades neurológicas en adultos, como condiciones congénitas o de neurodesarrollo”.

Así, los chilenos y chilenas son afectados en mayor medida por Accidentes Cerebrovasculares (ACV), que representan una de las primeras causas de mortalidad en el país y de discapacidad en personas mayores.

Luego vienen las demencias (principalmente Alzheimer). “En 2020, había más de 200 mil personas con algún tipo de demencia en Chile, siendo el Alzheimer la más común. Ese año, se reportaron 2.180 muertes atribuibles a este problema de salud (698 hombres y mil 482 mujeres).

La tercera es el Parkinson, con una prevalencia del 1 a 2 % en personas mayores de 60 años. Lamentablemente, “Chile lidera Latinoamérica en incidencia de Parkinson”, precisó el profesor.

Finalmente, en cuarto y quinto lugar están los trastornos neurológicos en población infantil con parálisis cerebral (aproximadamente 1 a 2 casos por cada 1.000 nacidos vivos; y los Trastornos del Espectro Autista (TEA) que, durante 2021 reportó una prevalencia de 1 de cada 51 niños (cerca del 2 %).

Domínguez agregó que, “otras condiciones, como tumores del sistema nervioso central y esclerosis múltiple son menos frecuentes, pero clínicamente importantes”.

Salud mental

En esta materia, el académico indicó que, “la depresión y la ansiedad son trastornos mentales con una altísima prevalencia en Chile y el mundo”. En nuestro país, precisó, “según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017, el 15,8% de las mujeres y el 6% de los hombres presentaron sospecha de depresión moderada o severa en los últimos 14 días, aumenta en adultos mayores y en personas de menor nivel socioeconómico. Además, es una de las principales causas de consulta en atención primaria de salud”.

Domínguez precisó que, en la misma encuesta se observa una prevalencia de trastornos de ansiedad cercana al 10%.

En el mundo

Según datos del Global Burden of Disease (GBD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cerebrales más prevalentes en el mundo “incluyen cefaleas, como migraña, que afecta aproximadamente al 10-15% de la población mundial; y cefalea tensional, aún más prevalente, que afecta a alrededor del 20-30% mundial en algún momento de la vida. Son las enfermedades neurológicas más comunes”.

Por otro lado, están los trastornos mentales comunes (con afectación cerebral). “Aunque no siempre se consideran ‘enfermedades neurológicas’, estos trastornos implican alteraciones cerebrales funcionales: depresión mayor, con alrededor de 4-5% de prevalencia mundial, y trastornos de ansiedad, con hasta 7-10%. Su alta prevalencia e impacto neurobiológico hacen que sean relevantes en este contexto”, detalló el docente.

Y, aunque tiene menos prevalencia (1 a 2% en adultos mayores), la enfermedad cerebrovascular (ACV/ictus), dijo el académico, “tiene gran impacto y es la principal causa de discapacidad de origen neurológico en adultos”.

En cuarto lugar, está la epilepsia, que afecta aproximadamente a 0,5-1% de la población mundial y es “una de las enfermedades neurológicas crónicas más comunes”.

Finalmente, a nivel mundial se presentan las demencias, principalmente enfermedad de Alzheimer, con prevalencia creciente con la edad (hasta un 30-40% en mayores de 85 años). “Dicha patología es la causa más frecuente de demencia”, precisó Domínguez, agregando que en sexto lugar está la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos, con prevalencia cercana al 1% en mayores de 60 años.

Un desafío de salud pública urgente

Las enfermedades cerebrales son una de las principales causas de discapacidad y muerte en Chile y el mundo. El envejecimiento de la población, junto al aumento de trastornos como la depresión y la ansiedad, obliga a fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos oportunos. La educación en hábitos saludables, el control de factores de riesgo y el trabajo interdisciplinario serán claves para enfrentar este desafío sanitario y social que crece cada año.