Fiestas Patrias: quemaduras por parrillas aumentan hasta 25 % según cifras oficiales

El asado es, sin duda, una de las tradiciones más arraigadas de las Fiestas Patrias chilenas. Más que una comida, representa un ritual social y familiar que reúne a generaciones en torno al fuego, la carne y la celebración. Sin embargo, esta costumbre tan identitaria también implica riesgos: el uso de brasas y parrillas exige precaución para evitar que la fiesta termine en accidente.

Durante las recientes Fiestas Patrias, los servicios de urgencia en todo Chile han registrado un preocupante aumento del 25 % en las consultas por quemaduras relacionadas con el uso de parrillas, brasas y fuego doméstico. Esta cifra, confirmada por datos oficiales del Ministerio de Salud y respaldada por reportes hospitalarios de 2023, se mantiene en 2025, poniendo en evidencia el riesgo que estas tradicionales celebraciones representan para la salud de miles de personas.

El aumento se explica por el uso masivo de carbón en asados y la proliferación de fogatas y campamentos durante las festividades, donde el manejo inadecuado del fuego y la falta de precaución provocan un crecimiento significativo de accidentes. “Las quemaduras más frecuentes se deben a descuidos comunes, como la manipulación incorrecta de las parrillas o la exposición directa a brasas y fuego abierto”, explica Carolina Saravia, enfermera jefa de Clínica Cath, centro especializado en el cuidado de heridas complejas.

Cómo actuar frente a quemaduras por parrillas en Fiestas Patrias: recomendaciones de primeros auxilios

Ante esta realidad, Clínica Cath ha entregado recomendaciones prácticas para el manejo inicial de quemaduras.

Los primeros auxilios son clave para evitar complicaciones: se debe enfriar la zona afectada con agua fría durante al menos 20 minutos, cubrir la lesión con una gasa estéril o un pañuelo limpio y frío, y evitar la aplicación de cremas o ungüentos caseros, que pueden entorpecer el tratamiento médico posterior. Además, se recomienda no romper las ampollas que puedan formarse, ya que estas serán tratadas profesionalmente en centros de salud.

La especialista advierte sobre la importancia de evaluar la gravedad de la quemadura teniendo en cuenta la superficie afectada, el tiempo de exposición al calor y la edad de la persona lesionada. “En adultos mayores y niños menores de cinco años, la recomendación es acudir siempre a un centro asistencial para una evaluación adecuada”, afirma Saravia. También alerta sobre la necesidad de atención urgente cuando las quemaduras afectan zonas sensibles como el rostro, las manos, los pies, los genitales o el torso, o cuando la lesión cubre una gran extensión, por ejemplo, la espalda completa.

Un dato crucial para identificar el grado de quemadura es el dolor: las quemaduras superficiales suelen ser muy dolorosas, mientras que las profundas, que son más peligrosas, muchas veces no causan dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas. Esto puede generar una falsa percepción de menor gravedad, retrasando la atención médica oportuna.

Las autoridades de salud hacen un llamado a la población a tomar todas las precauciones necesarias al manipular parrillas, brasas y fogatas durante estas festividades. El uso responsable del fuego y la educación sobre los riesgos asociados pueden evitar que la celebración se convierta en una emergencia médica que afecta a miles de personas cada año.

En definitiva, este aumento del 25 % en quemaduras por parrillas no solo es un indicador de riesgo para la salud pública, sino también un llamado urgente a reforzar las campañas de prevención y a promover conductas seguras en el manejo del fuego durante las tradicionales Fiestas Patrias chilenas.