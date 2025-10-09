Suicidio y silencio: por qué debemos conversar más de salud mental

Octubre es el Mes de la Salud Mental, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional y derribar los estigmas que todavía rodean este tema. Hoy sabemos que más de mil millones de personas en el mundo conviven con algún trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad los más frecuentes. Sin embargo, pese a la magnitud de estas cifras, la salud mental sigue sin recibir la visibilidad y la prioridad que merece.

En Chile, la urgencia es evidente, los suicidios ocurridos en los últimos meses en el Metro de Santiago lo confirman con crudeza. No son hechos aislados: son un doloroso reflejo de lo que sucede cuando las personas no encuentran redes de apoyo, acompañamiento oportuno ni espacios donde puedan hablar de su sufrimiento sin miedo ni prejuicio. Estos casos no solo nos conmueven, sino que nos interpelan como sociedad: ¿qué estamos haciendo para prevenir que el dolor silencioso se transforme en tragedia?

Conversar de salud mental no es solo hablar del mundo adulto. Es también reflexionar sobre lo que ocurre en la infancia y la adolescencia, donde cada vez más niños y jóvenes manifiestan síntomas de ansiedad o depresión. Es pensar en las personas mayores que enfrentan la soledad y el aislamiento, en quienes atraviesan duelos o crisis vitales, y en los cuidadores que asumen responsabilidades muchas veces invisibles. La salud mental cruza la vida en todas sus etapas, y nos recuerda que el bienestar individual está profundamente ligado al colectivo.

La tarea es enorme y nos involucra a todos: familias, comunidades, colegios, empresas, autoridades y sistemas de salud. Cada conversación abierta, cada gesto de apoyo y cada política pública orientada a la prevención son pasos que ayudan a construir una sociedad más empática y consciente.

En Grupo Cetep estamos convencidos de que visibilizar la salud mental es el primer paso para cuidarla y transformarla. Por eso, durante todo el mes de octubre estaremos desarrollando distintas actividades orientadas a concientizar sobre la importancia de este tema, acercando la conversación, derribando prejuicios y entregando herramientas prácticas para el bienestar emocional. Queremos que este mes sea un punto de encuentro y reflexión, un espacio donde podamos hablar de salud mental con la seriedad y sensibilidad que merece.

La salud mental es un desafío que no admite más silencios. Octubre nos recuerda que cada acción, desde una conversación sincera hasta un gesto comunitario o una política inclusiva, cuenta en el camino hacia una sociedad más empática, consciente y saludable.

¡Y recuerden, #ConversarDeSaludMental puede salvar vidas!