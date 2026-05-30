Fútbol y patrimonio

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¡Hola! Mayo se acaba con panoramas culturales por doquier: este fin de semana se celebra una nueva edición del Día de los Patrimonios, una fiesta ciudadana que promete ser masiva, aunque en esta ocasión llega con un sabor amargo, por los ajustes que han golpeado al sector.

El jueves además partió la Furia del Libro de invierno en la Estación Mapocho, que se extenderá hasta el domingo con numerosas novedades, al igual que el festival Chilemonos y, como Santiago no es Chile, CineLebu.

También fuera de la capital, la próxima semana parte el festival de cine de no ficción Frontera Sur en Concepción, que se desarrollará toda la semana.

Además, en esta edición: el ilustrador chileno que trabajará con Stephen King, la muerte del músico Sonny Rollins y el descubrimiento de una nueva especie de pingüino.

Bonus track: la entrevista de Martín Andrade a Karin Cuyul, la cineasta que acaba de estrenar La vida que vendrá, donde repasa los últimos 50 años de manifestaciones políticas de Chile.

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FÚTBOL, PATRIMONIO Y MEMORIA

La nota más leída de la semana en la sección de Cultura de El Mostrador fue sobre el choque que hubo entre la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, el Gobierno y la ANFP, por un partido que se jugará en el Coloso de Ñuñoa.

Usualmente, como en el resto de los sitios de memoria, el recinto es visitado por numerosas personas durante el fin de semana en que se celebra el Día de los Patrimonios, pero en esta ocasión solo podrá ser un día, debido al encuentro entre Universidad de Chile y Deportes Concepción , a disputarse este sábado.

, a disputarse este sábado. La Corporación pidió la reprogramación del evento, pero la petición fue rechazada por temas de logística y un largo etcétera. “ Se hizo la solicitud al club, pero no fue posible” , argumentó Natalia Ducó, ministra del Deporte.

, argumentó Natalia Ducó, ministra del Deporte. A nivel personal tuve un déjà vu con otro partido, jugado el 11 de septiembre de 2012, también un choque entre fútbol y memoria, cuando la selección de Chile recibió a Colombia. Como hijo del exilio, sentí mucha vergüenza, dolor y pena por el hecho de que se jugara ese día, que para mí y muchos otros es de luto. Al menos en aquella ocasión los organizadores tuvieron la “delicadeza” de no jugar en el Nacional, sino en el Monumental (donde más encima la Roja perdió 3-1).

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EL ILUSTRADOR CHILENO DE STEPHEN KING

El reconocido dibujante chileno Gabriel Rodríguez será parte de Other Worlds Than These, la nueva novela de Stephen King que pondrá fin a la saga iniciada con El Talismán.

El libro incluirá 30 ilustraciones originales del artista nacional y profundizará la conexión entre los Territorios y el universo de La Torre Oscura, en uno de los lanzamientos más esperados del terror y la fantasía para 2026, fechado para octubre, informó The Clinic.

Rodríguez comenzó a dibujar desde muy joven, influenciado por historietas como Mampato, Astérix y Tintín. Aunque estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pronto empezó a abrirse camino en la industria del cómic, trabajando como ilustrador de “Mitos y Leyendas” y posteriormente para la editorial estadounidense IDW Publishing, donde dio el salto internacional dibujando series inspiradas en “CSI”.

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JAAR A LA ACADEMIA DE ARTES DE EE.UU.

La semana pasada, nuestro compatriota Alfredo Jaar, Premio Nacional de Artes Visuales, se unió formalmente a la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos.

En virtud de su obra, Jaar fue incorporado junto a otros artistas y escritores a la institución fundada en 1898. La escritora chilena Isabel Allende también es miembro de la academia desde 2004. Al igual que la autora, Jaar tiene su domicilio en EE.UU.

y escritores a la institución fundada en 1898. La escritora chilena Isabel Allende también es miembro de la academia desde 2004. Al igual que la autora, Jaar tiene su domicilio en EE.UU. En total fueron incorporados 11 nuevos miembros. El ingreso de Jaar es sin duda un orgullo para Chile.

Puedes ver la lista completa de nuevos miembros AQUÍ.

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LOS PRITZKER: ARAVENA MEETS RADIC

En el marco del programa La Ciudad y las Palabras, la Escuela de Arquitectura UC coorganiza un encuentro extraordinario, de dos titanes de la arquitectura chilena.

Se trata de una conversación con Smiljan Radić y Alejandro Aravena –Premios Pritzker 2026 y 2016, respectivamente–, en conversación con el profesor Fernando Pérez.

–Premios Pritzker 2026 y 2016, respectivamente–, en conversación con el profesor Fernando Pérez. El encuentro se desarrollará el jueves 23 de julio, a las 18:00 horas, en la Plaza Centro de Extensión Oriente del Campus Oriente (Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia). Las inscripciones pueden realizarse escribiendo al correo lvillarr@uc.cl.

¡Imperdible!

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5

SCHUBERT EN LA SINFÓNICA

Este sábado la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará un programa dirigido por el maestro Ian Niederhoffer, con la participación del solista en oboe José Luis Urquieta.

El concierto abrirá con El pájaro burlón, de Acario Cotapos, obra de 1945 , considerada una de las partituras más audaces de la creación sinfónica chilena del siglo XX. Continuará con el Concierto para oboe y orquesta, del compositor chileno Manuel Bustamante, escrito en 2023 para el reconocido oboísta José Luis Urquieta, quien actuará por primera vez como solista invitado, junto a la Sinfónica Nacional de Chile.

, considerada una de las partituras más audaces de la creación sinfónica chilena del siglo XX. Continuará con el Concierto para oboe y orquesta, del compositor chileno Manuel Bustamante, escrito en 2023 para el reconocido oboísta José Luis Urquieta, quien actuará por primera vez como solista invitado, junto a la Sinfónica Nacional de Chile. En tanto, la segunda parte estará dedicada a la Sinfonía n.° 9 “La Grande”de Franz Schubert, una de las obras fundamentales del repertorio sinfónico occidental y ejemplo del espíritu expansivo y luminoso del romanticismo temprano.

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MUERTE DE SONNY ROLLINS

La leyenda del jazz Sonny Rollins falleció este lunes a la edad de 95 años en su residencia de Woodstock (Nueva York), según informó en un comunicado su agenteTerri Hinte, aunque no precisó la causa de la muerte.

Conocido como el “Coloso del saxofón” , Rollins desarrolló una carrera en el jazz que abarcó varias décadas y tuvo su periodo más productivo en los 50, cuando acompañó a maestros del género como Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Max Roach y Miles Davis, además de grabar su serie más importante de álbumes como líder de formación, informó DW.

, Rollins desarrolló una carrera en el jazz que abarcó varias décadas y tuvo su periodo más productivo en los 50, cuando acompañó a maestros del género como Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Max Roach y Miles Davis, además de grabar su serie más importante de álbumes como líder de formación, informó DW. Rollins nació en Harlem (NY) el 7 de septiembre de 1930 y fue el menor de tres hijos de una pareja de migrantes de las Islas Vírgenes. Su inicio en el jazz fue primero como pianista y luego con el saxofón.

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NUEVA ESPECIE DE PINGÜINO

Los biólogos han descubierto una nueva especie de pingüino por primera vez en cien años, informó EFE la semana pasada.

Juliana Vianna, bióloga brasileña radicada en Chile y profesora de ecosistemas y medio ambiente en la Universidad Andrés Bello, fue una de las participantes en el estudio.

y profesora de ecosistemas y medio ambiente en la Universidad Andrés Bello, fue una de las participantes en el estudio. Según la nota, se trata del Pygoscelis kerguelensis, considerado un nuevo linaje en los llamados pingüinos Papúa, cuya taxonomía ha sido debatida durante décadas.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

CIENTÍFICO CHILENO Y ESCUDO INVISIBLE

Un investigador chileno desarrolló un escudo que permite “ver” partículas invisibles en un experimento del afamado centro CERN.

La tecnología fue desarrollada por Jilberto Zamora Saá , director del Centro Teórico y Experimental de Física de Partículas (CTEPP) de la Universidad Andrés Bello, para el experimento SND que opera en el Gran Colisionador de Hadrones, en Suiza.

, director del Centro Teórico y Experimental de Física de Partículas (CTEPP) de la Universidad Andrés Bello, para el experimento SND que opera en el Gran Colisionador de Hadrones, en Suiza. El proyecto fue publicado en la revista científica internacional Journal of Instrumentation, dedicada a publicar investigación sobre instrumentación y detectores.

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KARIN CUYUL Y LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS DE CHILE

Se acaba de estrenar este documental. A través de archivos filmados originalmente en color, La vida que vendrá reconstruye la memoria política y social de Chile desde la Unidad Popular hasta el estallido social, en una reflexión sobre el tiempo, los ciclos históricos y las imágenes como archivo vivo. Todo desde una mirada personal.

Para saber más sobre esta obra, Martín Andrade conversó con su directora, Karina Cuyul .

. “Siento que no hay que dejar de soñar con la vida que vendrá, porque eso nos va a sostener si se deja de pensar en una proyección del futuro colectivo”, fue una de las cosas que le dijo.

La entrevista completa sale este domingo en El Mostrador.

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PANORAMAS REGIONALES

CICLO DE NARRADORES ORALES EN IQUIQUE

Un nuevo Ciclo de Narradores Orales realizará en Iquique el Festival Internacional de Teatro y Danza FINTDAZ, con funciones gratuitas y familiares de cinco cuentacuentos locales hasta el sábado.

La cita es todos los días a las 20:00 horas en el Salón Municipal Tarapacá de Iquique, en Serrano 246.

Más información AQUÍ.

MÚSICA CHILENA EN RANCAGUA

El ciclo contará con la participación de reconocidos artistas nacionales como Los Tetas, Claudio Valenzuela, Macha junto a Camilo Salinas y Catalina, y Las Bordonas de Oro. Será en el Teatro Regional Lucho Gatica y parte la próxima semana.

Además, esta iniciativa incluirá la participación especial de artistas locales invitados: Groovin, Bearrivers, Cristóbal Carboná y Los Infeligreses, fortaleciendo así el vínculo entre la escena nacional y el talento regional.

Más información AQUÍ.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!