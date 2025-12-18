Radiografía del etiquetado en Chile: qué miran los consumidores al comprar

Conadecus dio a conocer la Radiografía ciudadana del etiquetado en Chile, un sondeo realizado a nivel nacional por su área de Consumo Sostenible y Economía Circular, cuyo objetivo fue conocer cómo las personas consumidoras leen las etiquetas, qué las motiva a hacerlo y qué dificultades enfrentan al momento de revisar esta información.

La encuesta, aplicada de manera online y cien por ciento confidencial, fue respondida por un universo heterogéneo de personas a lo largo del país, integrado por mujeres, hombres y diversidades, pertenecientes a distintos grupos etarios, lo que aportó transversalidad a los resultados. No obstante, el mayor porcentaje de respuestas correspondió a mujeres, con un 75% de participación, reafirmando una tendencia observada en diversos estudios de consumo, donde ellas muestran un mayor involucramiento en decisiones asociadas a compras cotidianas, cuidado del hogar y salud.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que en Chile sí existe el hábito de leer etiquetas y un interés real por la información que estas entregan. Un 40% de las personas encuestadas declaró hacerlo siempre, mientras que un 48% señaló que lo hace a veces. A su vez, un 61% afirmó que revisa algunos productos y un 29% que lee toda la información antes de comprar. Estas cifras permiten concluir que, si bien la lectura del etiquetado es valorada y considerada relevante, no siempre se practica de manera sistemática.

El estudio también reveló que la atención se concentra principalmente en los alimentos, categoría donde los consumidores ponen mayor foco, seguida por medicamentos, productos de limpieza, electrodomésticos y textiles. En tanto, aspectos como la eficiencia energética, las instrucciones de uso o los sellos ambientales generan un menor nivel de interés, aunque siguen siendo relevantes, con porcentajes que fluctúan entre el 20% y el 30%, dependiendo de la categoría.

Entre las principales motivaciones para leer las etiquetas destacan el cuidado de la salud, la identificación de ingredientes no deseados, la prevención de engaños y la necesidad de conocer instrucciones de uso y mantención. A estas razones tradicionales se suma con fuerza la preocupación por el medio ambiente, lo que evidencia una creciente búsqueda de información que permita tomar decisiones de compra más responsables. En este contexto, los sellos ambientales más reconocidos por las personas consumidoras son Cruelty Free (60%), Elijo Reciclar (54%), junto a los sellos de eficiencia energética y certificaciones veganas (48%).

Si bien el estudio detectó que la confianza en este tipo de información aún es moderada, la señal es clara: la gran mayoría de los encuestados afirmó que un sello ambiental oficial y confiable sí influiría en su decisión de compra.

En síntesis, la Radiografía ciudadana del etiquetado en Chile muestra que la ciudadanía demanda información clara, útil y confiable. Mejorar el diseño, la legibilidad y la simplicidad de los etiquetados aparece como una tarea clave para fortalecer el derecho a la información y facilitar decisiones de consumo más conscientes, seguras y sostenibles para las personas y sus hogares.

Reporte completo en conadecus.cl