Salud mental en fin de año: Minsal entrega recomendaciones para enfrentar la angustia y la soledad

Aunque este período suele asociarse a celebraciones, encuentros familiares y balances personales, también puede convertirse en un momento complejo, especialmente para quienes viven con problemas de salud mental. Diversas investigaciones advierten que cerca de uno de cada cuatro adultos presenta un agravamiento de los síntomas depresivos durante el mes de diciembre, fenómeno asociado a factores como la disminución de la luz solar, las altas expectativas sociales propias de la época y la alteración de las rutinas cotidianas.

A ello se suma que estudios en salud mental han constatado un aumento de los niveles de estrés y de la sensación de sobrecarga emocional en este período, impulsados por la presión económica, las exigencias sociales y la reactivación de experiencias de pérdida o duelo. Bajo este contexto, la autoridad llamó a considerar cuatro orientaciones clave para transitar estas fiestas de manera más equilibrada y consciente.

Uno de los principales ejes es fortalecer los vínculos y la conexión con otras personas. Según señaló la subsecretaria, el apoyo social cumple un rol fundamental en el bienestar emocional. “Conversar con personas de confianza sobre lo que sentimos y estar disponibles para quienes atraviesan momentos difíciles puede marcar una gran diferencia”, sostiene.

“Acompañar y ofrecer apoyo activo fortalece los vínculos y alivia la carga emocional”, agrega.

Otro aspecto relevante es la planificación ante posibles momentos de crisis. Albagli explicó que contar con estrategias para enfrentar situaciones de estrés, tristeza o soledad “puede ayudar a que esos momentos sean más llevaderos”. En esa línea, recalcó que “identificar a quién llamar en caso de emergencia o qué acciones realizar cuando aparezcan estos sentimientos es una forma de cuidarnos y prevenir riesgos”.

La autoridad también subrayó la importancia del autocuidado durante estas fechas. En ese sentido, afirmó que es clave “darnos tiempo para descansar, mantener rutinas de sueño saludables y, en lo posible, incorporar técnicas de relajación o actividad física de manera regular”. A esto sumó la recomendación de evitar el consumo de alcohol y otras drogas. “También es importante evitar el consumo de alcohol y otras drogas, y mantenerse alejado de situaciones que puedan incentivar su uso”, añadió.

Finalmente, la subsecretaria destacó la necesidad de prestar especial atención a niños, niñas, adolescentes y personas mayores. “Las fiestas también son una oportunidad para conectar con quienes requieren más acompañamiento”, detalló. Por ello, enfatizó que “es importante estar presentes con niños, adolescentes y personas mayores, compartir actividades que les interesen y abrir espacios de conversación contribuye a fortalecer lazos y reconocer los logros del año”.

Desde el Ministerio de Salud recordaron, además, que existen líneas telefónicas de apoyo disponibles para quienes necesiten orientación o contención emocional durante este período.