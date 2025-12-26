Influenza H3N2 en Chile: epidemióloga aclara que es más contagiosa, pero no más grave

El Ministerio de Salud confirmó la detección en Chile de un subclado del virus influenza A H3N2, conocido mediáticamente como “supergripe”, un escenario que los sistemas de vigilancia internacional venían anticipando desde hace meses. La circulación de esta variante vuelve a poner el foco en la preparación sanitaria de cara a la temporada de invierno, especialistas llaman a mantener la calma y a reforzar las medidas de prevención.

Según explica María Paz Bertoglia, epidemióloga y académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, la confirmación no debiera sorprender. “Los sistemas de vigilancia internacionales lo vienen detectando hace meses y era esperable que nuestro país también lo identificara. Más que una señal de alarma, este hallazgo muestra que la vigilancia epidemiológica y genómica está operando como corresponde”, señala.

La especialista recuerda que los virus influenza cambian de forma constante. “Van acumulando pequeñas mutaciones, lo que obliga a actualizar la vacuna cada año. En esta temporada, el subtipo H3N2 cambió más de lo habitual y apareció un subclado que se transmite con mayor facilidad”, explica.

¿Es más contagiosa esta variante?

Bertoglia indica que la evidencia disponible sugiere que este subclado tendría una mayor capacidad de transmisión. “Al diferenciarse de la H3N2 que conocíamos y no existir inmunidad previa en parte importante de la población, las personas expuestas pueden enfermar con mayor facilidad”, afirma.

Sin embargo, aclara que hasta ahora no hay señales de mayor gravedad. “No significa, al menos por ahora, que provoque cuadros más graves. Lo relevante es observar si aumentan las hospitalizaciones o los fallecimientos, algo que hasta el momento no se ha visto”.

Vacunas y lecciones para Chile

La académica de la Universidad Andrés Bello, enfatiza que las vacunas actuales no incluyen este subclado específico, ni en Chile ni en el hemisferio norte. Aun así, siguen cumpliendo un rol relevante. “Estudios del Reino Unido muestran que mantienen una protección importante frente a enfermedad grave y hospitalización: cerca de un 70% en niños y entre un 30 y 40% en adultos. Son cifras similares a otros años”, explica.

Respecto del riesgo de una pandemia, Bertoglia es clara: “Hoy parece poco probable. No estamos frente a un nuevo subtipo, sino ante una deriva antigénica, un fenómeno habitual en la influenza A. Tenemos experiencia y herramientas instaladas”.

Finalmente, subraya que el desafío está en sostener la vigilancia y la comunicación clara. “Hay que fortalecer la vigilancia genómica, clínica y hospitalaria, y comunicar sin pánico, pero con atención puesta en lo que ocurre. La influenza puede causar hospitalizaciones y muertes, especialmente en grupos de riesgo, y la vacunación sigue siendo la principal herramienta de protección”, concluye.

Vigilancia activa y prevención sin alarmismo

La circulación de nuevas variantes de influenza es un fenómeno esperado y parte del comportamiento habitual de estos virus. Para los especialistas, el foco debe estar en mantener sistemas de vigilancia robustos, una comunicación clara y una alta cobertura de vacunación, especialmente en los grupos de riesgo. Sin generar pánico, pero tampoco minimizando el impacto de la influenza, el llamado es a informarse con evidencia, reforzar la prevención y comprender que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para evitar complicaciones graves durante la temporada invernal.