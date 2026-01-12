El mito de la fuerza de voluntad al perder peso y por qué a algunos les cuesta más adelgazar

Ella y otros expertos con los que hablé señalan que existen innumerables razones por las que una persona puede ser obesa, algunas de las cuales aún no se comprenden del todo: pero lo que está claro es que no hay igualdad de condiciones.

Batalla contra la biología

“El aumento de peso está significativamente influenciado por los genes, y estos genes son relevantes para todos”, explica la profesora Sadaf Farooqi, endocrinóloga especialista que trata a pacientes con obesidad severa y trastornos endocrinos relacionados.

Ella afirma que ciertos genes afectan las conexiones cerebrales que regulan el hambre y la saciedad en respuesta a las señales que el estómago envía al cerebro.

“Se han encontrado variantes o cambios en estos genes en personas con obesidad, lo que significa que sienten más hambre y menos saciedad después de comer”.

Quizás el más importante de estos genes —al menos el más importante de los conocidos hasta ahora— sea el gen MC4R. Aproximadamente una quinta parte de la población mundial porta una mutación en este gen, que incita a comer en exceso y nos hace sentir menos saciados.

“Otros genes afectan al metabolismo: la rapidez con la que quemamos energía”, añade la profesora Farooqi.

“Eso significa que algunas personas ganarán más peso y almacenarán grasa al comer la misma cantidad de comida que otras, o quemarán menos calorías al hacer ejercicio”.

Ella estima que probablemente existan miles de genes que influyen en el peso, y que solo conocemos en detalle entre 30 y 40 de ellos.

La ciencia detrás de la dieta yo-yo (o el efecto rebote)

Pero incluso esto también es solo una parte de la historia.

Andrew Jenkinson, cirujano bariátrico y autor de “Por qué comemos demasiado”, explica que todos tenemos un peso que nuestro cerebro entiende o considera adecuado, independientemente de si es un peso saludable o no.

Se conoce como la teoría del peso ideal.

“Este [peso ideal] está determinado por la genética, pero también por otros factores, como el entorno alimentario, el entorno de estrés y el entorno de sueño”.

Esto significa que el peso corporal es como un termostato: el cuerpo intenta mantener ese rango preferido. Si el peso cae por debajo de este “punto ideal”, el hambre aumenta y el metabolismo se ralentiza, al igual que un termostato sube la temperatura cuando hace demasiado frío, según esa teoría.

Una vez que se establece el punto ideal, es muy difícil modificarlo con fuerza de voluntad, argumenta Jenkinson.