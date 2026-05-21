Puerto Williams redefine su crecimiento como ciudad parque

Tras 38 años sin modificaciones, Puerto Williams presentó oficialmente su nuevo plan regulador comunal (PRC), herramienta que definirá el crecimiento urbano y territorial de la comuna de Cabo de Hornos durante las próximas tres décadas, y que busca preparar a la ciudad más austral del mundo para un escenario de expansión demográfica, habitacional y turística.

La propuesta fue presentada ante el Gobierno Regional de Magallanes por el alcalde Patricio Fernández y considera una visión de desarrollo basada en el concepto de “ciudad parque”, apuntando a equilibrar el crecimiento urbano con la protección del entorno natural y cultural de Isla Navarino.

El nuevo instrumento reemplazará al plan vigente desde 1988, considerado ampliamente superado frente a los cambios que ha experimentado Puerto Williams en las últimas décadas, especialmente por el aumento del turismo, el fortalecimiento de la conectividad y la creciente relevancia estratégica de la Provincia Antártica Chilena.

Entre los principales objetivos del nuevo plan se encuentra la habilitación de nuevas áreas para viviendas y equipamiento urbano, junto con la delimitación de sectores comerciales y de servicios que permitan sostener el crecimiento futuro de la comuna sin afectar su patrimonio ambiental.

“Queremos un Puerto Williams integrador, con una mirada de largo plazo entre el Estado, el Gobierno Regional y el municipio. Esto nos permite construir una ciudad con más viviendas y mayor infraestructura habilitante”, señaló el alcalde Patricio Fernández durante la presentación.

Desde el Gobierno Regional destacaron el carácter estratégico de esta actualización normativa para la comuna más austral del país. El gobernador Jorge Flies calificó el proceso como “un paso tremendamente importante para el desarrollo de la comuna”, debido a, entre otras cosas, su rol como puerta antártica.

Más allá del ordenamiento urbano, el nuevo plan regulador también refleja cómo Puerto Williams comienza a prepararse para enfrentar una transformación gradual de su escala y funciones dentro del extremo sur del país, en un contexto marcado por el crecimiento turístico, científico y logístico vinculado a la proyección subantártica y antártica de Magallanes.