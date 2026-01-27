Tumores centenarios podrían revelar por qué aumentan los casos de cáncer de intestino en jóvenes

Estas muestras están siendo sometidas a un análisis científico avanzado para comprender la causa de cada cáncer y los cambios que han ocurrido a lo largo de las décadas.

“¿Por qué a mí?”

Holly, de 27 años, forma parte del creciente número de jóvenes que padecen la enfermedad.

Su hinchazón y pérdida de peso se atribuyeron inicialmente al síndrome del intestino irritable, hasta que enfermó tanto que terminó en urgencias.

A la joven actriz le diagnosticaron cáncer de intestino avanzado y necesitó un tratamiento intensivo cuando tenía tan solo 23 años.

La intensa quimioterapia, dice, “me afectó de maneras que nunca imaginé. Lo más difícil fue simplemente aceptar que… la vida no sería la misma”.

Ahora vive con una estoma (una abertura artificial creada quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de orina y heces) y necesita controles regulares.

Holly lleva más de tres años sin cáncer y está planeando su boda, pero dice que hay días en que por haber recibido un diagnóstico tan joven solo puede gritar y llorar.