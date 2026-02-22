El uso intensivo de redes sociales aumenta la soledad y problemas emocionales en jóvenes

Más de la mitad de los estudiantes universitarios en Estados Unidos reporta sentirse solo, y quienes dedican al menos dos horas diarias a redes sociales enfrentan un riesgo significativamente mayor de aislamiento.

Así lo revela un estudio publicado en el Journal of American College Health, que advierte sobre el impacto de estas plataformas en la salud mental juvenil y la necesidad de intervención tanto de familias como de instituciones educativas.

Redes sociales intensivas elevan la soledad entre universitarios

La investigación Exploración del uso excesivo de las redes sociales y la soledad entre estudiantes universitarios estadounidenses, realizada sobre 64.988 jóvenes de entre 18 y 24 años, muestra que el 54% reconoce sentirse solo. Entre quienes pasan más de 16 horas semanales en redes sociales, la probabilidad de aislamiento aumenta hasta un 38% en comparación con quienes no usan estas plataformas.

La doctora Ashley L. Merianos, autora principal del estudio y académica de la Universidad de Cincinnati, explica que “subrayan la prevalencia de la soledad entre los estudiantes universitarios y ponen de manifiesto que el uso excesivo de las redes sociales podría estar reemplazando las interacciones significativas que protegen su salud mental”.

El análisis también detectó que las mujeres y los estudiantes afroamericanos presentan mayores niveles de soledad, y que quienes viven con sus familias muestran más aislamiento que quienes residen en campus universitarios. La participación en fraternidades y hermandades se asocia con menores índices de soledad, probablemente por la mayor disponibilidad de espacios para socializar. Además, los estudiantes que cursan bajo modalidad híbrida registran menos signos de aislamiento que quienes estudian exclusivamente de manera presencial.

Por su parte, la doctora Madelyn Hill, responsable del estudio y profesora adjunta en la Universidad de Ohio, advierte: “Sabemos que las personas que se sienten solas tienen más probabilidades de deprimirse. También sabemos que quienes se sienten solos tienen más probabilidades de morir prematuramente”.

Los especialistas aclaran que aún no es posible determinar si la soledad precede al uso intensivo de redes sociales o viceversa, sugiriendo que ambos factores podrían estar vinculados de forma bidireccional.

Smartphones y redes sociales disparan trastornos emocionales en adolescentes

El impacto de la tecnología no se limita a la universidad y empieza en la adolescencia. El psicólogo Jonathan Haidt, autor de La Generación Ansiosa (2024), relaciona el aumento de los trastornos emocionales con la creciente penetración de smartphones y redes sociales a partir de 2010. “Esta gran reestructuración de la infancia es la principal razón de la oleada de enfermedades mentales en la adolescencia que comenzó a principios de la década de 2010”, afirma.

Entre 2010 y 2015, la tasa de suicidio en adolescentes estadounidenses creció de 5,4 a 7 por cada 100.000 habitantes, mientras que la prevalencia de síntomas depresivos subió del 16% al 21%.