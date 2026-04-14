Consulta del Minvu por “liberación del suelo” en entredicho: acusan que plataforma nunca funcionó

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió una consulta ciudadana virtual en el marco de la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), parte del paquete con el que el Gobierno busca “liberar” la regulación del suelo, bajar costos de construcción y, en el papel, reducir entre 10% y 15% el precio de las viviendas nuevas.

La plataforma de participación —habilitada el 8 de abril y con cierre fijado para el 22 del mismo mes— no tardó en entrar en la polémica. En las últimas horas, distintos usuarios y actores del mundo municipal han reportado dificultades de acceso al sistema. Desde el Minvu, sin embargo, son categóricos: el sitio no ha estado caído.

Según critican desde el mundo municipal, el proceso fue anunciado prácticamente sin mayor difusión, “entre gallos y media noche”. Pero lo que ha encendido las alarmas, aseguran, es que el enlace habilitado para participar nunca habría estado operativo y que el acceso a la consulta seguiría “bloqueado”, incluso al intentar ingresar en modo incógnito.

“Está caído desde el principio, nunca ha estado activo”, es la queja que comenzó a circular entre alcaldes y actores del sector, justo cuando la reforma ya levanta resistencia en varias comunas, especialmente aquellas en pleno proceso de actualización de sus planes reguladores.

El reclamo no es menor, porque la consulta se presenta como parte del respaldo participativo a un cambio normativo que el Gobierno proyecta como estructural: reducción de restricciones al uso de suelo, mayor densificación —ajustada a nuevos coeficientes de habitantes por vivienda—, menos exigencias de estacionamientos y plazos más extensos para permisos de construcción, entre otros puntos.

Estimados @Minvu Como se informó, el ministerio se encuentra realizando una consulta ciudadana virtual, en el marco de la Modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con fecha de cierre 22 de abril. Preocupado por la transparencia y legitimidad del… pic.twitter.com/lYE0YYYJzJ — Joel Olmos Espinoza (@joelcisternino) April 14, 2026

Pero la crítica apunta a algo más de fondo: la legitimidad del proceso. “Van a cambiar la ordenanza, hicieron esta consulta y la consulta es un fiasco”, es la frase que resume el malestar de quienes acusan falta de transparencia y una participación ciudadana más bien decorativa.

No obstante, desde el Minvu descartaron que la plataforma de consulta pública sobre las modificaciones a la OGUC haya estado fuera de servicio, como se ha denunciado en las últimas horas.

En la cartera aseguran que el sitio ha permanecido activo durante todo el proceso y que no existiría una caída del sistema. Incluso, afirman que se trata de una percepción errónea vinculada a dificultades de acceso en algunos dispositivos o navegadores específicos, lo que —según explican— puede ocurrir de forma habitual en plataformas digitales.

El ministerio sostiene además que la herramienta ha estado operativa y en uso, señalando que hasta el sábado ya se habían registrado 21 observaciones ciudadanas dentro del proceso de participación. Junto con ello, recalcan que existe monitoreo permanente del sistema por parte del equipo a cargo de la consulta, el que revisa diariamente el funcionamiento y la recepción de comentarios, con actualizaciones periódicas del número de aportes ingresados.

Finalmente, desde el Minvu insisten en que la plataforma sigue disponible y abierta a la ciudadanía, y reiteran su disposición a resolver dudas o eventuales problemas de acceso que puedan presentarse durante el período de consulta.