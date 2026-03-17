Chile da un paso histórico: guías del Minsal incorporan dietas veganas y vegetarianas

El Ministerio de Salud de Chile publicó la actualización de la Guía de Alimentación del Niño y la Niña menor de 2 años y de la Guía de Alimentación hasta la Adolescencia, documentos que por primera vez incorporan orientaciones específicas sobre alimentación vegetariana y vegana en etapas clave del desarrollo.

La nueva versión de estas guías representa un avance relevante para el país, ya que reconoce que las dietas vegetarianas y veganas pueden ser adecuadas durante la infancia y la adolescencia, siempre que estén correctamente planificadas. El documento enfatiza la importancia del acompañamiento por profesionales de la salud, la vigilancia de nutrientes críticos y la suplementación cuando sea necesaria.

Entre los aspectos que se deben considerar en este tipo de alimentación se encuentran nutrientes como hierro, zinc, calcio, vitamina B12 y ácidos grasos omega-3, cuya ingesta debe ser cuidadosamente monitoreada durante etapas de rápido crecimiento como la niñez y la adolescencia. La literatura científica advierte que estos nutrientes pueden requerir especial atención en dietas basadas en plantas, por lo que se recomienda asesoría nutricional especializada para evitar deficiencias.

Desde Fundación Veg destacaron el alcance de esta actualización, señalando que se trata de un paso importante hacia una mirada más moderna e inclusiva de la alimentación en Chile.

“En un contexto de crisis climática, aumento de enfermedades crónicas y creciente interés ciudadano por formas de vida más sostenibles, esta actualización no solo responde a una demanda largamente postergada, sino que también abre una conversación necesaria sobre cómo queremos alimentar a las nuevas generaciones en Chile.”, indicó Ignacia Uribe, directora ejecutiva de Fundación Veg.

Además de incorporar orientaciones sobre alimentación basada en plantas, la actualización se enmarca en un proceso más amplio de modernización de las políticas alimentarias del país. En los últimos años, Chile ha avanzado hacia guías nutricionales que integran también la dimensión ambiental, promoviendo sistemas alimentarios más sostenibles y reconociendo el impacto que las decisiones alimentarias tienen tanto en la salud de las personas como en el planeta.

Las Guías Alimentarias para Chile, utilizadas como referencia para políticas públicas y programas de educación nutricional, incluyen mensajes orientados a mejorar los hábitos alimentarios de la población, como aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres, privilegiar alimentos frescos y evitar productos ultraprocesados.

Este avance se produce en un contexto en que diversas instituciones públicas han comenzado a incorporar con mayor fuerza la alimentación basada en plantas. Un ejemplo es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), que desde 2024 implementa los llamados “Martes Sin Carne” en establecimientos de enseñanza media, iniciativa que promueve menús basados en plantas y fomenta el consumo de granos, legumbres, frutas y verduras.