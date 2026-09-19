Entre empanadas, asados, fondas y brindis, hay un elemento que puede pasar fácilmente a segundo plano durante las Fiestas Patrias: el agua.

Mantener una buena hidratación es importante todos los días, pero cobra especial relevancia durante jornadas largas de celebración, cuando pueden combinarse varias horas fuera de casa, baile, caminatas, comidas abundantes, exposición al sol y consumo de alcohol.

El Ministerio de Salud recomienda mantenerse hidratado durante todo el día y priorizar el agua. En sus orientaciones para Fiestas Patrias, Salud Responde también plantea el “agua primero” y recuerda que la alternativa más segura es no consumir alcohol.

¿Por qué es tan importante tomar agua durante Fiestas Patrias?

El cuerpo necesita agua para mantener funciones básicas, entre ellas la regulación de la temperatura corporal. Cuando se pierde más líquido del que se incorpora aparece la deshidratación, un cuadro que puede ir desde molestias leves hasta una situación que requiere atención médica.

Durante una celebración es posible perder más líquido de lo habitual al transpirar, bailar, caminar o permanecer durante varias horas en ambientes calurosos. Por eso, el Minsal recomienda beber líquidos de manera constante y priorizar el agua, incluso antes de experimentar una sed intensa cuando existen altas temperaturas.

Una medida simple es incorporar el agua a la propia rutina de la celebración: beber antes de salir de casa, mantener una botella disponible, tomar agua durante las comidas y seguir hidratándose a lo largo del día.

Alcohol y deshidratación: por qué el agua se vuelve todavía más importante

El alcohol no reemplaza al agua como fuente de hidratación. El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos (NIAAA) explica que el alcohol inhibe la liberación de vasopresina, una hormona que ayuda a los riñones a retener líquidos. Como consecuencia, aumenta la producción de orina y la pérdida de líquidos.

Esto puede contribuir a algunos síntomas asociados a la resaca, como sed, cansancio y dolor de cabeza.

Si una persona decide beber alcohol, intercalar su consumo con agua o con otras bebidas sin alcohol puede ayudar a mantener la hidratación. Sin embargo, existe una diferencia importante: tomar agua no elimina el alcohol del organismo, no reduce automáticamente la alcoholemia y tampoco permite recuperar antes la capacidad para conducir.

El NIAAA advierte que no existe un método para “desembriagarse” rápidamente: ni el agua, ni el café, ni una ducha aceleran la eliminación del alcohol por parte del organismo.

¿Cuánta agua hay que tomar durante el día?

No existe una cantidad idéntica para todas las personas. Las necesidades de líquido varían de acuerdo con la edad, el tamaño corporal, la alimentación, la actividad física, las condiciones ambientales y el estado de salud.

Por eso, más que intentar beber una determinada cantidad de una sola vez, resulta conveniente mantener una ingesta regular durante toda la jornada y aumentarla si se pasa mucho tiempo al aire libre, se realiza actividad física o existe una mayor pérdida de líquido por transpiración.

Como referencia práctica, la orina muy oscura, orinar menos de lo habitual, tener la boca seca, sentir mucha sed, cansancio o mareos pueden ser señales de que el cuerpo necesita recuperar líquidos.

Quienes tengan una indicación médica específica respecto de su consumo de líquidos, por ejemplo debido a determinadas enfermedades, deben mantener las recomendaciones entregadas por su equipo de salud.

Cinco medidas sencillas para mantenerse hidratado este 18

Comenzar la jornada tomando agua y no esperar a llegar a la fonda o al asado para hidratarse. Llevar una botella de agua si se estará varias horas fuera de casa o al aire libre. Mantener agua disponible junto a las comidas y beber regularmente durante el día. Si se consume alcohol, intercalar bebidas alcohólicas con agua o alternativas sin alcohol. Prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes pasan varias horas al sol o realizando actividad física, porque presentan un mayor riesgo frente a la deshidratación y las altas temperaturas.

¿Cómo saber si estoy deshidratado?

La sed es una de las señales más conocidas, pero no es la única. La deshidratación también puede manifestarse a través de sequedad de boca, disminución de la cantidad de orina, orina más oscura de lo habitual, cansancio y mareos.

La situación requiere mayor atención cuando aparecen síntomas como confusión, desmayo o pérdida de conciencia, especialmente si la persona ha permanecido expuesta a altas temperaturas.

El golpe de calor es una emergencia médica. Entre sus signos pueden aparecer temperatura corporal elevada, piel caliente y enrojecida, pulso acelerado, dolor de cabeza, mareos, confusión y pérdida de conocimiento. Ante una emergencia de este tipo, el Ministerio de Salud indica contactar inmediatamente al SAMU al 131.

¿El agua evita la resaca?

No. Beber agua puede ayudar a recuperar parte de los líquidos perdidos, pero la resaca no se explica únicamente por la deshidratación.

El alcohol también altera el sueño, irrita el sistema gastrointestinal y desencadena otros procesos en el organismo. Por esa razón, los expertos advierten que no existe una bebida, alimento o remedio capaz de eliminar rápidamente una resaca: el organismo necesita tiempo para metabolizar el alcohol y recuperarse.

¿Las bebidas energéticas sirven para hidratarse?

El Ministerio de Salud recomienda priorizar el agua y, frente a altas temperaturas, evitar las bebidas alcohólicas, azucaradas y energéticas.

Durante Fiestas Patrias, por lo tanto, tener agua disponible no debería ser solamente una recomendación para después de la celebración. Incorporarla desde el comienzo y beberla regularmente durante toda la jornada es una de las medidas más simples para prevenir la deshidratación y disfrutar el 18 con mayor seguridad.