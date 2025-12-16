Fiscalía abre segunda causa por Caso Conscriptos

¡Se despejó la incógnita! Ya hay nuevo Presidente de la República. El electorado regional depositó mayoritariamente su confianza en José Kast Rist, quien en estos últimos dos años realizó constantes visitas a la zona, incluyendo a las cuatro comunas.

Ahora que ya se apagaron los comandos, comienza la cuenta regresiva para que las actuales autoridades cesen y den el paso a las nuevas que llegarán el 11 de marzo. Es tiempo de los balances y, como se ve, ni los precursores químicos se han movido del Puerto y tampoco la población Cerro Chuño ha sido demolida. Y menos ha avanzado la electrificación de Visviri, proyecto que lleva 17 años pendiente y por el cual el alcalde de General Lagos, Álex Castillo (Partido Republicano), decidió encadenarse el viernes junto a un grupo de concejales en el acceso al Gobierno Regional.

Como hay mucha noticia dando vueltas, mejor nos vamos derechito al resumen de la edición, ya que hoy desde temprano estaremos en el edificio de los tribunales por el Caso Conscriptos.

La primerísima nota se trata de cómo se jugó el partido entre los candidatos José Kast Rist y Jeannette Jara Román en la región. De las cinco regiones al norte de la Metropolitana, Arica y Parinacota fue la que le dio mayor apoyo al Presidente electo.

Nuestra segunda nota corresponde a la decisión de la Fiscalía de abrir una segunda causa por el Caso Conscriptos, ante la insistencia del defensor de uno de los militares que hoy será formalizado. La nueva acción tiene como imputados al comandante en jefe saliente y al entrante, además de los diputados Luis Malla y Cristián Araya.

Abordamos también en esta edición el anuncio del municipio de reflotar la propuesta del nuevo Plan Regulador Comunal que heredó de la administración pasada, comprometiendo gestiones para superar las 22 observaciones que le hizo la Contraloría Regional de la República.

Seguimos monitoreando el devenir de la administración municipal. Una nueva baja se produjo en el equipo de confianza del alcalde Orlando Vargas. Tras denuncias por Ley Karin y problemas de gestión, la autoridad decidió remover a la directora de Turismo, Josefa Herrera, y trasladarla con el mismo sueldo a la Dirección de Tránsito para expedir las licencias de conducir.

En nuestra sección de entrevistas, incluimos esta vez la conversación que sostuvo el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, con Aquí Arica.

Por último, y como es nuestra tónica, les anunciamos que el sábado se realizará el tradicional Concierto de Navidad en la Catedral San Marcos, donde participará el Coro de la Universidad y el Ensamble de Cuerdas.

1

Arica y Parinacota: el bastión nortino donde Kast logró el mayor apoyo popular

Sus constantes visitas a la Región de Arica y Parinacota rindieron sus frutos. José Kast Rist obtuvo la mayor ventaja en esta zona fronteriza dentro de las cinco regiones ubicadas al norte de la Metropolitana. Con un 62,80%, el candidato republicano se impuso el domingo pasado por sobre la abanderada oficialista Jeannette Jara Román que logró un 37,20%.

A la luz de las cifras, todo indica que los votantes de Franco Parisi Fernández, quien en la primera vuelta consiguió la primera mayoría con un 27,84%, se volcaron hacia Kast, desechando el llamado a votar nulo que hizo a última hora su líder. Así, esta opción solo alcanzó un 7,35% y los blancos un 1,19%.

De haber salido tercero en la elección del 16 de noviembre, Kast esta vez se impuso casi triplicando su votación, aumentando de 32.992 a 90.433 votos. Sobre la participación no hubo variación alguna, ya que los electores no disminuyeron, registrando un 80,49% de asistencia a las urnas.

Kast hizo su última visita el pasado 20 de noviembre. No encabezó un acto masivo, pero su presencia generó un impacto internacional, tras lanzar un ultimátum a los migrantes irregulares en el Complejo Fronterizo Chacalluta, «invitándolos» a salir del país antes del próximo 11 de marzo, para evitar tener que expulsarlos en caso de ser elegido Presidente. Y si bien esta puesta en escena la había realizado antes, en Perú fue leída de otra manera cuando, además, se difundió una fotografía tomando una Inca Kola en un concurrido mercado de abastos de la ciudad.

Ambas postales fueron recogidas por el Presidente de Perú interino, José Jerí Oré, quien llegó tres días después a la frontera peruana para anunciar la militarización de esa zona, tomándose una Inca Kola en el torreón de vigilancia del puesto de observación fronteriza «Francisco Bolognesi» en el hito 1. Desde ese momento vino una rigidización del paso fronterizo peruano, el cual antes era cruzado por los migrantes que iban de regreso a Venezuela pagando coimas a efectivos policiales. La tensión generada por la acumulación de extranjeros en ese punto, finalmente, obligó a las cancillerías de ambos países a acordar procedimientos conjuntos para evitar una nueva crisis migratoria en la frontera, como las ocurridas el 2019 y el 2023.

La región en la retina

Sin duda, el discurso enfocado en las preocupaciones de la región le hizo sentido al electorado regional. Migración descontrolada, delincuencia liderada por el crimen organizado y el estancamiento de la actividad económica regional fueron temas constantes en cada visita del ahora Presidente electo.

En su última estadía durante la primera vuelta, el candidato permaneció 72 horas en la región. En ese período recorrió localidades de cuatro comunas, entre ellas Cuya, Putre y Visviri. Ese despliegue territorial terminó rindiendo frutos especialmente en General Lagos, comuna donde en la primera vuelta había ganado Franco Parisi sin siquiera haberla visitado. En la segunda vuelta, en cambio, Kast obtuvo un contundente 85,69% de los votos en esa zona altiplánica, donde gobierna el alcalde republicano Álex Castillo Blas..

Allí la deuda del Estado es enorme, pero hay una que duele más: sus habitantes llevan 17 años esperando que el proyecto de electrificación se concrete, luego de numerosos intentos fallidos con iniciativas que han estado llenas de errores. Fue por eso que el viernes pasado, el jefe comunal se encandenó en el Gobierno Regional -responsable de la ejecución de la iniciativa-, para llamar la atención y pedir que se subsanen las 150 observaciones que han hecho servicios públicos a la iniciativa en el proceso de evaluación ambiental.

El binomio Paco-Jéldrez

Aunque estuvieron distanciados desde la elección de gobernadores regionales, debido a que el gobernador regional Diego Paco Mamani no incluyó en su primera línea de administración a militantes republicanos, la campaña presidencial los volvió a unir, especialmente en la segunda vuelta.

Diego Paco y la diputada electa Stephanie Jéldrez Ortiz aparecieron juntos en estas tres últimas semanas haciendo campaña por Kast en sitios estratégicos. Paco fue el encargado de «incendiar» la frontera, logrando atraer medios televisivos nacionales por una semana, denunciando una «crisis migratoria» con extranjeros que empezaban a quedar varados en el límite chileno, porque la policía peruana ya no los estaba dejando ingresar.

La autoridad regional logró que los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública viajaran a la zona para “apagar” un incendio que nunca llegó a prender y que se intentó instalar como la primera señal de que el ultimátum de Kast comenzaba a surtir efecto. Sin embargo, hubo un logro adicional: la implementación de controles biométricos en Cuya y en Chacalluta, medida que terminó desincentivando a Arica como punto de ingreso de una eventual “estampida” de migrantes venezolanos atemorizados por el ultimátum del entonces candidato.

Tras conocerse el segundo cómputo, Paco y Jéldrez se concentraron en la Catedral San Marcos para celebrar. Sin embargo, hubo un detalle: el cisma en el Partido Republicano se hizo evidente otra vez. Un grupo liderado por la presidenta regional de la colectividad, Karla Kepec Álvarez, y la exconstituyente Pollyana Rivera Bigas, decidieron apartarse con unos 100 adherentes. La celebración la hicieron en un local ubicado en la esquina de 21 de mayo con Baquedano, donde en la primera vuelta funcionó el comando de Evelyn Matthei. El sitio luego fue reconvertido en el llamado Comando Oficial de Kast, el contrapunto del «Arikast» formado al alero de la diputada electa.

De hecho, el comando instalado por Kepec tuvo un notorio bache al cierre de la campaña. Realizó un extraño acto el miércoles pasado, donde no estuvieron como oradores las autoridades en ejercicio, como el gobernador regional, el alcalde de General Lagos, cores y concejales y la parlamentaria elegida. Al final, Paco y Jéldrez armaron agenda propia y fueron a reunirse con pobladores del sector Chinchorro Oriente 1 (ver nota) donde entregaron luces LED de emergencia.

Sobre el triunfo de Kast, el gobernador regional señaló que fue «un resultado contundente y es la señal que indica que la gente quiere un cambio». Sobre su decisión de haberse descolgado de la campaña de Matthei en la primera vuelta para apoyar al presidenciable, indicó: «Lo hice siempre prensando en mi región. Quiero confesar que en la segunda vuelta de mi candidatura a gobernador regional, José Antonio y su equipo nunca perdieron el contacto conmigo. Ellos siempre estuvieron preguntando por lo que necesitaba la región. La votación lograda es porque muchos de los problemas de delincuencia nunca se resolvieron al igual que el descuido de la frontera».

Respecto de si cederá parte de su equipo de gestión para que integre el Gabinete Regional contestó: «Si me preguntan, hay que conversarlo, porque, al menos, cuando conformé mi equipo, traté de buscar personas técnicas, comprometidas y que tengan conocimiento de la administración pública. Creo que las futuras autoridades deben ir en la misma línea, porque aquí no hay tiempo que perder».

En tanto, Jéldrez expresó que la victoria es el resultado del camino que iniciaron a partir de 2018 y que la sensación es la misma de septiembre de 2022, fecha en que fue rechazada una nueva propuesta constitucional. «La gente encontró coherencia en la propuesta y por eso la apoyó. Nunca hubo vaivenes. Lo primero en marzo es asumir con un equipo de excelencia, terminar con la delincuencia y acelerar el ritmo de la economía, además de corregir todos los errores o trabas que han entorpecido el quehacer público en Arica. El sello será priorizar las urgencias sociales más que cuestiones político-partidistas», precisó.

Gobierno en silencio

Hasta el cierre de esta edición no hubo vocería del Gobierno en la región. Lo único que trascendió fue la realización de un breve Gabinete Regional el domingo, justo cuando comenzó el conteo de votos. En esa instancia no se realizó un análisis de fondo, aunque se espera que mañana se convoque a una nueva sesión, donde el tema podría ser abordado, junto con la definición de instrucciones para lo que serán los últimos tres meses de mandato.

En los pasillos del oficialismo ya comenzaron a lanzarse dardos en busca de responsables por este fracaso electoral, en un escenario donde la región figura entre las que entregaron menor apoyo a la candidata oficialista. En la lectura política de quienes hicieron campaña por Jeannette Jara, el primer apuntado es el delegado presidencial regional subrogante, el frenteamplista Nicolás González Gutiérrez.

La autoridad habría llegado a ese cargo desde septiembre sin el apoyo de la colectividad a nivel local. Según se conoce, González habría gestionado personalmente su arribo a ese cargo con el subsecretario del Interior, el también frenteamplista Víctor Ramos Muñoz, para subrogar a la delegada titular que sufrió una grave enfermedad posparto.

Sus críticos, tanto al interior del Gabinete Regional como en los propios partidos oficialistas, le reprochan su incapacidad para construir confianzas y equipos, así como su tendencia a rodearse de un pequeño séquito de autoridades militantes de su partido, caracterizadas —según señalan— por una actitud obsecuente y por no haber sido relevantes en términos de gestión ni de conocimiento del territorio.

Esos mismos dicen que «al delegado le ha faltado calle. Le pesa no haber nacido en la región y solo conocerla desde su arribo a estudiar antropología en la UTA. Una cosa es el mundo universitario, pero otra es manejarse en lo político y en lo ciudadano. A Nicolás se le nota una gestión forzada y cansancio como delegado, donde se exige mucha resistencia y adelantarse a los escenarios. Eso difícilmente lo puede lograr alguien cuyo mundo ha sido solo el universitario. La región es un mundo especial que, además, ha sufrido una derechización. Entonces, poner a alguien con el estilo informal asociado al frenteamplismo y que ha sido cuestionado por la ciudadanía, fue un error que pasó la cuenta en esta elección. Cinco delegados regionales fue mucho y ninguno de ellos ha logrado resolver una espina como lo es la demolición de Cerro Chuño«.

2

Caso conscriptos: Fiscalía abre segunda causa en contra de Alto Mando y dos diputados ante presión de imputado

Una nueva arista judicial se abrirá en la investigación por la muerte del soldado conscripto Franco Vargas Vargas, las lesiones graves sufridas por otros dos soldados y el contagio masivo de influenza que afectó a cerca de 40 reclutas durante la realización del Servicio Militar Obligatorio en abril del año pasado. Los hechos ocurrieron en el Cuartel de Instrucción “Pacollo”, perteneciente a la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, ubicado en la provincia de Parinacota, a 4.200 metros de altitud.

Presionada por dos incidentes promovidos por la defensa de uno de los cinco militares que serán formalizados hoy a las 08.30 horas en el Juzgado de Garantía de Arica, la Fiscalía Regional del Ministerio Público informó el viernes pasado la apertura de una segunda causa penal en el marco de esta investigación.

En esta nueva arista figuran 12 imputados, entre ellos integrantes del Alto Mando del Ejército —incluido el comandante en jefe saliente y el entrante— y los diputados Luis Malla Valenzuela (PL) y Cristian Araya Lerdo de Tejada (Partido Republicano). Este último, además, es investigado por haber recibido $1.700.000 del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano, en el marco de la trama conocida como el “Caso Muñeca Bielorrusa”.

El documento presentado por el órgano persecutor planteó que «en uso de las facultades otorgadas por el artículo 185 del Código Procesal Penal, esta fiscalía dispuso la separación de los hechos descritos y denunciados en la querella presentada por el abogado Humberto Palamara Iribarne, en representación de Claudio Patricio Guajardo Pinochet, quedando y continuando la tramitación de dicha querella por separado, generándose para tal efecto el nuevo RUC 2501769483-1, bajo el cual seguirá la investigación de los hechos descritos en la misma, lo que incluye no sólo los hechos ahí descritos sino que también a todos los nombres que aparecen en calidad de imputados».

Esta decisión se produjo luego de que el abogado Humberto Palamara Iribarne, defensor del teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet, presentara el pasado 30 de noviembre un recurso solicitando la aplicación del artículo 186 del Código Procesal Penal. Si bien en un primer momento el tribunal no acogió el requerimiento, señalando que la materia sería abordada en la audiencia de hoy, la defensa insistió mediante una solicitud de aclaración de esa resolución, incorporando un elemento adicional: la advertencia de que podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC) mediante un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad si su petición no era atendida.

En rigor, el defensor solicitó el control judicial de la causa de manera previa a la formalización fijada para hoy. Con ello, logró que la Fiscalía informara el estado del proceso y formalizara a quienes fueron incluidos en una querella criminal presentada por faltar a sus deberes militares de atención a los conscriptos y por permitir y utilizar munición fiscal en una práctica de tiro realizada durante una fiscalización efectuada por los diputados Malla y Araya a la brigada militar. Esta acción se produjo luego de que la defensa no obtuviera una respuesta favorable a su requerimiento inicial.

El artículo 186 del Código Procesal Penal prevé esta opción al señalar que «cualquier persona que se considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella. También podrá el juez fijarle un plazo para que formalice la investigación».

Según Palamara, si bien es posible dividir la investigación penal por delitos, porque así lo permite el Código Procesal Penal, no es aplicable para los hechos denunciados, «porque en derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite. La muerte del conscripto Franco Vargas y las lesiones que sufrieron los otros conscriptos, constituyen hechos que no pueden interpretarse en forma aislada, y menos sin considerar que los conscriptos fueron enviados a hacer su servicio militar a más de 4.000 metros de altura, sin estar vacunados contra la influenza, sin haber sido declarados aptos para trabajar en altura y sin informar de estos déficits a quienes los debían instruirlos para la guerra, en contra de los protocolos del propio Ejército«.

Alto Mando impactado

La nueva causa judicial por el Caso Conscriptos considera a todos los querellados incluidos en la acción judicial presentada por la defensa del comandante Guajardo. En el listado aparecen integrantes del Alto Mando y militares de algunas divisiones relacionadas con la salud y logística y los dos parlamentarios.

En la nómina se incluyen al comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga del Campo; al comandante de Operaciones Terrestres y futuro comandante en jefe del Ejército, general de división Pedro Varela Sabando; al comandante de Apoyo a la Fuerza, general de división Guillermo Altamirano Campos; al comandante en Jefe de la IV División, general de brigada Enrique del Fierro Lúcar; al comandante general de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y comandante de Industria Militar e Ingeniería, general de división Alejandro Ciuffardi Kluck; y al excomandante en jefe de la VI División de Ejército, general (R) Rubén Castillo Herrera.

Asimismo, en esta causa fueron incorporados en esa misma calidad los coroneles Christian Barros Cruzat y Mario Ochoa Moya; el teniente coronel Marco Agosín Cabrera; y el mayor Mauricio Yáñez Flores.

Formalización hoy

Luego de haber transcurrido 20 meses de la muerte del conscripto Franco Vargas Vargas, hoy finalmente la Fiscalía formalizará a cinco oficiales y suboficiales que tuvieron relación directa con el recluta mientras realizaba su instrucción en el Cuartel «Pacollo».

La investigación del Ministerio Público estableció como imputados al teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet y el cabo Manuel Zambrano González, por apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y lesiones graves; al capitán Michael Fritz Gervasoni, por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio; al teniente Björn Wohllk Araya, por apremios ilegítimos; y al subteniente Bastián Troncoso Jaque, por apremios ilegítimos y lesiones graves.

Todos ellos se encuentran fuera del Ejército, ya que, según su rango, la institución debió tramitar su baja o el cese de sus servicios.

3

Nueva baja municipal: redestinan a directora de Turismo a Tránsito tras denuncias por acoso y deficiente gestión

Es un secreto a voces en la Municipalidad de Arica y constituiría la sexta baja en el equipo de confianza del alcalde Orlando Vargas Pizarro, a un año del inicio de su administración. Se trata ahora de la salida de la directora de Turismo de la Municipalidad de Arica, Josefa Herrera Navarro, quien a su arribo hace un año partió reconociendo que no tenía experiencia laboral alguna ante los que serían sus subalternos.

La recién egresada de la carrera de Administración Pública no dio el ancho en esa unidad clave municipal, pese a varios intentos y solicitudes del propio jefe comunal al núcleo cercano de que le tuvieran paciencia, diciéndoles: «No ven que es joven todavía y tiene que aprender». A partir del 5 de diciembre, la profesional fue redestinada a una particular función en la Dirección de Tránsito: «Planificación, organización y toda actividad relacionada con la emisión de licencias de conducir».

Esa unidad es la misma que el alcalde decidió intervenir con una mediática fiscalización en abril pasado, la cual terminó con la salida del director titular por las largas filas esperando conseguir una licencia de conducir y acusaciones de ventas irregulares de estos documentos. Sobre esta decisión, desde el municipio explicaron que esta fue tomada directamente por el alcalde, «conforme a sus facultades». Y para justificar la mantención del millonario sueldo, señalaron que «estas destinaciones no pueden constituir menoscabo para el o la funcionaria. Por eso, la profesional mantiene su calidad funcionaria, su grado, sus remuneraciones y sus derechos».

Josefa Herrera asumió hace un año, el 9 de diciembre, junto al jefe comunal, convirtiéndose en la integrante más joven de su equipo. Según el portal de Transparencia, su última remuneración —correspondiente a octubre— ascendió a $4.483.409. A comienzos de este mes, el alcalde Orlando Vargas resolvió removerla del cargo, pese a los lazos personales que los unían, tanto con ella como con su tía, Carolina Herrera Calquín, con quien se crió en el mismo barrio Parque Lauca.

Carolina Herrera Calquín arrastra una trayectoria política conocida: fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá (FEUT) a fines de los años noventa, período en el que era conocida como “La Pistola”. De profesión ingeniera en ejecución eléctrica, actualmente se desempeña como jefa de la Delegación Municipal Norte, cargo por el cual percibió en octubre pasado una remuneración de $4.491.725.

Desmantelamiento de la oficina

La primera decisión que ejecutó Josefa Herrera en diciembre del año pasado fue la desvinculación de los siete funcionarios permanentes que trabajaban en su dirección, ya sea mediante despidos o traslados a otras unidades en el caso de quienes contaban con confianza legítima.

La salida más controvertida fue la del exdirector de Turismo subrogante, Edgar Muñoz, quien ostentaba la titularidad del cargo de encargado de Promoción y también tenía confianza legítima. En un inicio, su sucesora había optado por no finiquitarlo, prometiéndole integrarlo a la nueva gestión. Sin embargo, algo cambió tras el regreso de Muñoz de sus vacaciones en Japón, durante el verano. Al volver, se encontró con que su oficina estaba ocupada por otra persona y el candado había sido cambiado. Cuando finalmente logró ingresar, constató que sus pertenencias estaban esparcidas en el suelo y que dos computadores a su cargo habían sido manipulados sin su autorización. En junio fue despedido, motivo por el cual presentó un recurso de protección para impugnar la no renovación de su contrata, litigio que actualmente se encuentra en su etapa final ante la Corte Suprema.

Tras su salida, la Dirección de Turismo fue reconfigurada con personal nuevo “de confianza”, aunque sin experiencia en compras públicas ni en la gestión de las tres líneas de acción que desarrolla ese departamento. Así, hasta el cierre de esta edición, y pese a que Arica cuenta con un clima privilegiado, el municipio decidió abrir los dos balnearios más concurridos —Chinchorro y El Laucho— siguiendo el calendario general del país, el 15 de diciembre. Esto, a pesar de que existían condiciones para haberlo hecho en octubre o noviembre, como ocurrió en otras administraciones municipales, precisamente debido al buen clima de la ciudad.

Según ha trascendido, las playas La Lisera y Chinchorro habrían presentado dificultades en su apertura temprana, debido a la no realización de las compras del equipamiento que exige la Capitanía de Puerto para este efecto. En el caso de El Laucho, cuya concesión está en manos de la Corporación Municipal Costa Chinchorro, su habilitación que incluye a 7 salvavidas, habría sido con recursos propios de esta entidad.

Es más, algo que mereció reproches internos a la directora fue la publicación de videos haciendo publicidad a empresas de turismo o restaurantes del borde costero, acción reñida con la probidad administrativa, ya que ningún funcionario público puede efectuar promociones para beneficiar el negocio de un particular.

En el círculo del jefe comunal, es sabida su particular cercanía con Herrera, al punto que inicialmente ella iba a ser su jefa de Gabinete. Sin embargo, esa intención quedó a medio camino, ya que una semana antes de asumir, el edil cambió de parecer y puso a la comunicadora Carolina Szabó Szakál, quien hace dos semanas también fue relevada de sus funciones por incumplimientos en su gestión.

Convenios Gore: talón de Aquiles

Pese al ruido generado por las denuncias de maltrato sancionadas en el marco de la Ley Karin, aquello no habría sido el detonante de la salida de Josefa Herrera, ocurrida a comienzos de este mes. Según fuentes municipales que pidieron reserva de identidad, su verdadero talón de Aquiles habría sido la deficiente ejecución de dos convenios suscritos con el Gobierno Regional (Gore). En dichos acuerdos, el municipio había logrado el traspaso de $284.318.000 para la ejecución del programa “Difusión Arica Activa: Deporte y turismo en la costa”, y otros $325.926.000 destinados a desarrollar la iniciativa “Difusión Destino Arica: Deporte y Cultura” (Ver video).

Ambos en total consideraban 16 eventos deportivos-culturales que debían ser ejecutados por diversas organizaciones. Estos involucraban la participación de competidores locales, nacionales, internacionales en deportes como surf, vóleibol, running, automovilismo, triatlón, fútbol, mountain bike, además del Campeonato Nacional de Cueca y talleres de danza.

Un error en el depósito de los recursos —realizado en la cuenta general del municipio y no en una especial destinada a programas ejecutados con organismos externos— sería la causa de que dichos fondos permanezcan aún inmovilizados, sin posibilidad de ser ejecutados. Lo más apremiante es que el plazo para rendirlos vence el 30 de diciembre, fecha en que se cierra el año presupuestario, sin que exista avance alguno en el gasto.

Es más, ante el Consejo Regional (Core) —que aprobó estos recursos el pasado 14 de mayo— habrían llegado diversas quejas por parte de organizaciones beneficiarias, quienes acusaron maltrato por parte de la Dirección de Turismo y denunciaron que, hasta ahora, no se les han traspasado los dineros comprometidos, pese a que la mayoría de los eventos ya se realizaron.

A ello se sumaron cuestionamientos desde los propios consejeros regionales, quienes advirtieron posibles irregularidades cometidas por algunas entidades beneficiarias, entre ellas el cobro a participantes —práctica ilegal considerando que los eventos cuentan con financiamiento público— y la recepción de otros aportes fiscales para las mismas actividades, pese a que ya estaban financiadas con recursos del Gore.

La ahora exdirectora de Turismo fue convocada en tres oportunidades a rendir cuentas ante el Consejo Regional (Core), por el nulo avance en la ejecución de más de $600 millones asignados a los dos convenios. En la primera citación, logró sortear los cuestionamientos asegurando que “estaba todo en orden”. En la segunda, derechamente no asistió. En su lugar concurrió su tía, Carolina Herrera, quien salió a defender la gestión de su sobrina. Aquello generó asombro entre los consejeros regionales, quienes no solo desconocían el vínculo familiar, sino que además cuestionaron por qué la delegada municipal norte era quien comparecía a entregar explicaciones por un área que no estaba bajo su responsabilidad directa.

La tercera citación, realizada a principios de este mes, tampoco contó con la presencia de la funcionaria. Esta vez, quien asistió fue el administrador municipal, Marcelo Cañipa Zegarra, en el marco de una sesión de la Comisión de Deportes del Core. Allí, según relatan algunos consejeros, el alto directivo municipal habría señalado que Herrera ya no continuaba en el municipio, atribuyendo su salida a la nula ejecución de ambos convenios.

Sin embargo, pocos días después, los consejeros se enteraron de un detalle clave que habría sido omitido en esa exposición: la funcionaria no fue desvinculada, sino trasladada a la Dirección de Tránsito, manteniendo el mismo sueldo, lo que volvió a generar molestia al interior del Core.

¿Qué pasará con los dineros traspasados? Se ha conocido que, debido al pacto de colaboración que tienen el gobernador y el alcalde, sus equipos técnicos estarían evaluando aplicar una prórroga en la rendición de los gastos hasta el próximo año, desafiando el reglamento para estas asignaciones. La decisión se estaría considerando, a pesar de que esta fórmula ocupada por la administración del exgobernador Jorge Díaz Ibarra (DC), fue cuestionada por la Contraloría Regional y por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esto en la causa penal de la Fundación «Comprometidos» que fue formalizada por la Fiscalía Regional de Atacama, donde uno de los hechos denunciados es haber permitido la entrega de rendiciones fuera del plazo legal.

4

Subsecretario del Medio Ambiente aborda los aciertos y pendientes en la contaminación polimetálica

Una intensa jornada de trabajo tuvo el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño Ugalde, en Arica. Su visita se centró básicamente en la entrega de un balance sobre la gestión realizada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en torno a la problemática de contaminación polimetálica, especialmente sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Ley N° 20.590 de Polimetales, cuyo objetivo es garantizar medidas de reparación a las personas que resultaron expuestas a este material tóxico en las poblaciones Los Industriales y Cerro Chuño.

La autoridad ministerial hizo un alto para dar una entrevista a Aquí Arica. En la conversación dio a conocer valiosa información sobre las gestiones que se han realizado respecto de las 13 mil personas que cubre esta normativa y también de lo que viene para el conflicto por la minera Anocarire en la parte alta del valle de Codpa y la emergencia vivida en el lago Chungará.

-¿Por qué vino ahora a reunirse con la comunidad relacionada con el episodio de polimetales?

-El principal motivo es participar en el seminario que busca dar cuenta a la ciudadanía, a las vecinas y vecinos respecto de las acciones, las políticas y todo el cumplimiento que se ha venido dando de la Ley 20.590. Es importante destacar que el Presidente Boric nos encomendó una gran tarea, específicamente, al Ministerio del Medio Ambiente, respecto a ser la autoridad coordinadora de la ley y del cumplimiento y de las medidas que se vayan implementando.

Esto marca un cambio, ya que históricamente esta temática la llevaba el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Hemos trabajado intersectorialmente y generado capacidades en cuanto a los procesos desde la óptica de justicia ambiental y justicia social. Hemos generado un Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa, donde contamos en Santiago con una funcionaria específicamente para el tema polimetales y coordinado en la región por nuestra seremi.

-¿Cuáles son los avances que se han logrado en el cumplimiento de la Ley de Polimetales?

-Hay un hito muy importante: la inauguración del Centro de Salud Ambiental que se realizó la semana pasada, cuya inversión fue de $ 4 mil millones. Su construcción comenzó el año 2023, ya que era un compromiso también político. El centro permitirá ampliar la cobertura y mejorar en términos cualitativos la cobertura en salud para la población. El centro cuenta con atención especializada en distintas dimensiones, incluso psicosocial, con equipamiento también especializado en exámenes. A través de él se busca que la capacidad de diagnóstico y de tratamiento sea especializado para 10.079 personas de las 13.000 que considera la Ley de Polimetales, es decir, un 72% de ellos es usuario del centro.

Otro logro ha sido el mejoramiento y la transparencia en el acceso a la información para los beneficiarios. Ahora hemos creado el portal web de Polimetales que se alojará en el sitio del Ministerio del Medio Ambiente, donde los usuarios pueden obtener sus certificados, lo que les ahorrará tiempo. También pueden acceder a información relacionada con las prestaciones o sobre la contaminación polimetálica. Asimismo, este portal tendrá interoperatividad con el Registro Civil.

-¿Qué otro hito tiene el programa para la población afectada por polimetales?

-Un tercer hito es el estudio de riesgos y salud que estamos desarrollando en suelos con la Universidad de Técnica Metropolitana, que cuenta con un laboratorio especializado en suelos, y la Universidad de Tarapacá. El equipo de este estudio estuvo trabajando unos dos meses en Arica en las zonas afectadas por la contaminación polimetálica y se consideró un trabajo con los vecinos y vecinas.

-¿Qué conclusiones preliminares tiene el estudio?

-El estudio lo que mide es cuánto de los metales puede ingresar al organismo por ingesta accidental de suelos. Lo que buscamos es que con esta información actualizada del riesgo, se pueda guiar también la política pública y la toma de decisiones.

En cuando a la presencia de cadmio y mercurio no se registran índices; mientras que para plomo y arsénico se registran niveles bajo el máximo permitido. Con esos datos se facilitará la toma de decisiones aplicando medidas más pertinentes y específicas. Los resultados arrojan que las políticas públicas, con más o menos dilación, con más o menos efecto, de alguna manera han ido mitigando lo que había inicialmente.

-¿Y qué queda por hacer?

-Es importante reconocer que este no es un problema resuelto, que es una tarea de Estado, y por lo tanto, a cada gobierno le corresponde ir avanzando progresivamente.

Cerro Chuño pendiente

-Pero hay un compromiso emblemático pendiente como lo es la demolición de la población Cerro Chuño que está contaminada ¿Por qué se detuvo el plan de erradicación del Gobierno anterior?

-Es fundamental tener claro que este es un trabajo multidimensional y bajo esa óptica se da este tema, que es de mayor complejidad. Ello, dado que hay una situación de seguridad y presencia del crimen organizado en la población y tenemos que ser responsables de aquello. En lo que todos coincidimos es en que hay que avanzar en la demolición y remediación de esta zona. Así es que una demolición total de esa zona a rajatabla podría generar un problema de seguridad en la ciudad muy importante.

-¿Pero tiene claro el Gobierno que se siguen contaminando personas al permitir que la toma de las casas continúe y ellas serían potenciales demandantes?

-La ley es bien clara respecto a la temporalidad para las personas afectadas con polimetales. Por lo tanto, no pasa por un tema de voluntad. La ley establece un criterio bien claro respecto a la cobertura y a las prestaciones que el Estado debe efectuar. Hay un tema ambiental, hay un tema de salud, pero también hay un tema de seguridad muy importante y, por lo tanto, como Gobierno, lo que hemos estado haciendo es abordarlo de manera responsable, y que por avanzar en una dimensión no se afecte otros derechos y otras también seguridades.

-La Fundación «Mamitas del plomo» está reclamando por la vía judicial que se amplíe la cobertura para los niños que quedaron fuera de los beneficios de la ley…

-En nuestras reuniones ha participado, también en nuestras actividades la Fundación «Mamitas del Plomo y, particularmente, quienes han levantado esta solicitud respecto a ampliar el ámbito de la obligación. Lo fundamental es contar primero con la información, con la evidencia adecuada, y, en segundo lugar es tener claro que la solución pasa por un ámbito legislativo. Cualquier ampliación respecto a la temporalidad de una obligación de la ley es legislativa.

Derrame en Chungará

-Hasta ahora tenemos una emergencia en el Lago Chungará por el derrame de aceite de soya en el sector. ¿Cómo evalúa el manejo de la emergencia?

-Este es un problema que al Ministerio del Medio Ambiente le causa especial preocupación e indignación incluso. Es una afectación al patrimonio natural de todos los chilenos y chilenas, especialmente de la región. Un parque y una riqueza en términos de biodiversidad única en el mundo. Es destacable la capacidad de respuesta que hemos tenido como Gobierno desde que sucedió este volcamiento. En los primeros cuatro días ya había una empresa operando para la limpieza y hubo coordinación entre la Conaf y la Superintendencia del Medio Ambiente, que se constituyeron con mucha rapidez para que se pudieran disponer los recursos de emergencia. Esa capacidad de respuesta nos permite decir que hoy hay un 60% de avance.

-¿En qué estado está el recurso presentado por organizaciones del valle de Codpa por la autorización que consiguió la minera Anocarire?

-Aún no se vota el recurso de reclamación que presentaron las organizaciones. El trámite en torno al recurso requiere tiempo por los análisis que implica la documentación presentada. Es altamente probable que la vista del recurso le corresponda al Consejo de Ministros que designe el nuevo Gobierno.

5

Coro UTA llega con tradicional concierto de villancicos a la Catedral San Marcos

La tradición navideña volverá a cumplirla el Coro de la Universidad de Tarapacá (UTA). Sí, porque este sábado a las 20.00 horas realizará el Concierto de Navidad que, además, en esta ocasión considerará un Ensamble de Cuerdas en el que participarán alumnos de la casa de estudios.

El director del grupo coral, Miguel Platero Galarce, indicó que esta actividad «la hemos estado haciendo desde hace tres años en la ciudad. El concierto tiene una particularidad, ya que a las voces estables que tiene el coro, sumamos invitados que han manifestado su interés por cantar en Navidad. Así llegamos a unas 50 personas que integran el coro, y desarrollamos un evento muy ciudadano que permite vincular a a la universidad con las personas que viven en la región«.

El repertorio de este sábado considerará una presentación del Ensamble de Cuerdas dirigido por el maestro Miguel Navia Holtmann, conjunto que se mezclará con las voces del coro. Luego vendrá el plato fuerte con villancicos y canciones populares navideñas a cargo del Coro de la UTA.

Para este evento se ha dispuesto un link de inscripción, dada la alta convocatoria lograda en las versiones anteriores. El registro estará disponible en el enlace https://www.passline.com/eventos/concierto-de-navidad-coro-uta y en las redes y en las redes sociales de VinculaciónUTA como código QR. Los niños menores de 13 años estarán exentos de este proceso de registro. Al completar los datos, cada persona inscrita recibirá un código QR en su correo electrónico. Los monitores en las puertas de ingreso escanearán este código, facilitando un acceso más rápido. La apertura de puertas está prevista para las 19.30 horas.

Llegamos al final de este capítulo con trasnoche electoral de por medio y ahora listos para escribir uno nuevo prenavideño. ¡Nos vemos la próxima semana en este mismo canal!

EXPULSIÓN DE APODERADA DE KAST. Uno de los pocos incidentes que se registraron durante el proceso electoral, fue la expulsión de una de las apoderadas generales del Comando de José Antonio Kast, que fue seleccionada por la presidenta regional del Partido Republicano, Karla Kepec. La actitud desafiante de la apoderada ante el jefe del local situado en el Liceo A-5 «Jovina Naranjo», solo empeoró las cosas al punto que la obligaron a abandonar el recinto.

