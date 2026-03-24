Emilio Rodríguez dejará la rectoría de U. de Tarapacá tras 16 años

¡Se nos fue el verano! Así dicen los meteorólogos anunciando la llegada del otoño. Sin embargo, aquí estamos en la Ciudad de la Eterna Primavera y aún el sol quema e invita a ir a la playa a toda hora, porque nuestra tierra es bendecida con un clima muy benigno.

En la Oficina del Presidente Electo (OPE), los mensajes que llegan no paran de preguntar: ¿cuándo sueltan los nombres de los secretarios regionales ministeriales? La verdad es que si no lo saben los políticos que están jugando ese puzzle, difícilmente los sabremos nosotros. Pero harto empeño le hacemos con las fuentes para entregarles las primicias.

Y mientras las zanjas avanzan a pocos metros de la Línea de la Concordia al oriente y al poniente de la Panamericana Norte, nos apuramos en entregar el resumen de lo que incluye esta nueva edición de Aquí Arica.

En la primerísima nota les contamos que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) decidió retirar el decreto de la Dirección de Presupuesto (Dipres) que asignaba el 93% de los fondos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) al sur de Chile y no consideraba a la Región de Arica y Parinacota.

La segunda crónica relata el proceso electoral que vivirá la Universidad de Tarapacá el 10 de abril para elegir nuevo rector. Emilio Rodríguez dejará atrás el gobierno de la casa de estudios, tras 16 años de estar a la cabeza en períodos no consecutivos.

En la tercera nota les revelamos los nombres de los primeros cinco secretarios regionales ministeriales que ya fueron nombrados por el nuevo Gobierno y que hoy deberán asumir sus carteras. Se trata de Vivienda y Urbanismo, Medioambiente, Salud, Economía y Educación.

Y cerramos con la nota cultural sobre la quinta edición del Encuentro de Narración Oral de Arica y Parinacota “Cantar y Contar”, organizada por el Centro MB2 y producido por Cuentacuentos Arica. ¡No se lo pierdan!

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo un tecito de melisa para calmar la ansiedad por los nombramientos, especialmente a los funcionarios públicos que esperan expectantes la llegada de sus nuevos jefes. Y, como siempre, los invitamos a compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y así puedan disfrutar cada martes de este newsletter regional.

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Subdere retira decreto de Boric que privilegió a Magallanes en Plan Especial de Zonas Extremas

Arica y Parinacota miró siempre con atención la “preferencia” del Presidente Gabriel Boric por la Región de Magallanes, la tierra de su natalicio. En sus últimas semanas, el mandatario fue a despedirse a la zona magallánica, pero nunca lo hizo de este extremo norte, dejando pendiente la firma del decreto del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que sí hizo en noviembre del año pasado en el extremo el sur de Chile.

El viernes pasado durante su primera visita a la región, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa (Partido Republicano), junto al gobernador regional, Diego Paco, anunció que pondría fin a esa predilección heredada y que realizaría una reasignación más justa de los primeros $ 69 mil millones asignados a la política PEDZE, para la ejecución de las obras de inversión en varias regiones que presentan rezago en su desarrollo económico y de infraestructura pública. De esos recursos, un mes antes de culminar el Gobierno, fueron destinados 63% para la región del extremo sur de Chile.

“La idea es que podamos ir avanzando en la ejecución, y distribuyendo de manera equitativa los recursos entre las distintas regiones y los distintos lugares que tienen todas estas dificultades. Por eso fue la motivación de haber hecho el retiro de ese decreto y poder buscar con los equipos técnicos una manera más equitativa de poder distribuir y promover el desarrollo de estas zonas extremas de mejor manera, siempre en el beneficio de las personas que han estado más postergadas. Hoy si bien es cierto falta una parte del trámite administrativo para que ya el programa esté con todas las aprobaciones, esto será cosa de días para que ya pueda salir adelante”, indicó el subsecretario.

Se trata del Oficio N° 640/2026 del 10 de febrero pasado que fue enviado por la exsubsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez , en el que se reservaban $ 60.536 millones, es decir, un 86% de los $ 69.000 millones disponibles este año para las regiones de Magallanes y de la Antártica Chilena, de Los Lagos y de General Carlos Ibáñez del Campo. A nivel político, la decisión fue calificada como la “emboscada magallánica”, debido a que hasta el término del Gobierno saliente nunca hubo una asignación de fondos de este plan a Arica y Parinacota.

El plan, que fue creado durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, fue anunciado por la administración de Boric en 2022, indicando que lo retomaría y convertiría en una política pública durante 10 años. En este anuncio además de considerar a las regiones iniciales de Arica y Parinacota, Magallanes y de Aysén, sumó a la de Los Ríos con las provincias de Palena y la comuna de Cochamó, Rapa Nui y al Archipiélago Juan Fernández.

“Nunca nos respondieron”

En conversación con Aquí Arica, el gobernador regional Diego Paco, por primera vez respondió a las acusaciones de algunos consejeros regionales de oposición, quienes señalaron a fines de diciembre que la entrega tardía del listado de proyectos a la Subdere había provocado que la región no contara el 2026 con el PEDZE aprobado.

“Cuando asumimos en enero de 2025 tuvimos que hacer una depuración del listado de los más de 350 proyectos que nos entregó la administración anterior, porque la Subdere nos indicó que había varias iniciativas de programas que no eran financiables, porque el PEDZE es solo inversión y no compra equipamiento, por ejemplo. No es lo mismo haber enviado un listado de proyectos que justificarlo con metodología, plazos, y programación, y pedir las cartas de compromiso de los distintos ministerios y municipalidades haciéndose cargo de cada iniciativa. Finalmente, el 24 de diciembre pasado logramos cumplir con todas las exigencias y lo enviamos a la Subdere”, afirmó.

El gobernador dijo que el 11 de enero la Subdere respondió que su solicitud para el PEDZE estaba aprobada, “pero el oficio quedó en la bandeja de la Subsecretaría y no ofició a la Dirección de Presupuestos hasta el 23 de febrero. Se demoró más de 30 días en enviar ese oficio. El 27 de febrero la misma Subdere manda un oficio a la Dipres cargándose más a una región… Nosotros íbamos terceros en la fila en el envío de nuestra propuesta después de Magallanes y Aysén. Pero después se saltaron a Los Lagos y a la Región de Tarapacá, y para la cual el último día de Gobierno les firmaron el documento con la asignación de recursos. No quiero pensar que aquí hubo un castigo o una mano dura a nuestra región”.

Paco valoró que “el subsecretario de Desarrollo Regional al llegar el 11 de marzo y ver esa distribución injusta, decidió retirar el oficio. Hoy hubo un compromiso de que va a haber una distribución equitativa, justa y realizable para todas las regiones que conforman o van a ser parte de este Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas”.

Sobre la redistribución de recursos adoptada por la Subdere, el subsecretario y el gobernador regional confirmaron que serán priorizados proyectos de seguridad pública este primer año, dentro de los cuales figuran el mejoramiento de varios retenes de Carabineros de Chile en el altiplano y la precordillera. También se retomarán proyectos rezagados del PEDZE 1 como la construcción del Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa cuyas obras quedaron paralizadas el 2023 por la quiebra de la constructora a cargo y la construcción de la Biblioteca Regional que aún tiene un diseño sin realizarse.

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Universidad de Tarapacá: elección de nuevo rector pondrá fin a 16 años de gobierno de Emilio Rodríguez

Un cambio en su historia corporativa se apresta a vivir la Universidad de Tarapacá (UTA). El 10 de abril se realizará la elección de un nuevo rector, proceso que pondrá término a la era del rector y exintendente regional del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Emilio Rodríguez, quien tiene 16 años no consecutivos a la cabeza de la casa de estudios y es vicepresidente del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas.

El jueves pasado fue difundido el calendario del proceso electoral junto con el listado de electores, cuya nómina incluye a 370 académicos de planta y a contrata. Hoy será un día crucial en ese itinerario porque se materializará la inscripción de las candidaturas que se presentarán.

Dos las postulantes mejor aspectadas: la vicerrectora académica y sicóloga, Jenniffer Peralta Montecinos, y la decana de la Facultad de Derecho y abogada, Claudia Moraga Contreras, quien además es integrante del Consejo Superior a nombre del estamento académico y directora de la Empresa Portuaria Arica (EPA).

¿Continuismo o cambio?

En esta contienda electoral se debaten el continuismo a cargo de la vicerrectora académica Jenniffer Peralta, quien ya ha sido promovida por el propio rector como su candidata y quien cuidará su legado. Pero en la posición contraria está la abogada Claudia Moraga, quien tendría en su mente la realización de una reestructuración.

Es más, la presentación de esta postulante habría causado molestia al rector Rodríguez por hacerse a última hora y por su anuncio que dejaría de participar en el Consejo Superior para evitar un conflicto de interés.

La entrada de Moraga al juego electoral habría sido antecedida por el anuncio del académico de la facultad, Alfonso Díaz Aguad, de renunciar a su postulación a la elección. Dicha decisión fue comunicada públicamente el lunes pasado, bajo el siguiente tenor a través de un correo electrónico:

“Estimadas académicas y académicos, en este momento en que se inicia el proceso eleccionario para un nuevo rector o rectora de la universidad, creo que es necesario poder dirigirme a ustedes. En los últimos meses del año pasado y comienzos de este, manifesté a algunos colegas la intención de presentarme como candidato a esta elección, motivado por el apoyo de académicas y académicos de la institución, levantando algunas ideas que considero pueden mejorar los procesos académicos y administrativos de la UTA, que claramente quedan a disposición de los candidatos que quieran asumirlos. Pero como todo en la vida es cambiante y particularmente en el mundo en que vivimos hoy, después de un proceso de autoevaluación durante el verano, en el que además recibí la noticia de adjudicación de un proyecto Fondecyt Regular, además de tener que asumir otras responsabilidades en el ámbito personal, me llevaron a la conclusión después de una profunda reflexión, de que este no es el momento para asumir lo que implica el cargo más importante de la universidad, al cual hay que dedicarle el 100% de la dedicación personal día a día. Agradezco el apoyo recibido, las conversaciones sinceras de los colegas y estoy seguro que la Academia de la institución con su sapiencia sabrá elegir a la mejor persona que pueda liderar nuestra institución en los próximos cuatro años. Saludos cordiales“.

Lo que ha trascendido a nivel de los académicos es que Díaz habría renunciado para favorecer la candidatura de Moraga, la cual sería, por primera vez, la opción más fuerte para poner término al legado del rector Rodríguez. Este último habría impulsado la opción de Jenniffer Peralta para continuar teniendo injerencia en la administración de la casa de estudios, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores cuando no ha ido a la reelección por el desarrollo de otras tareas.

Hasta el fin de semana hubo un tercer candidato rondando: el académico Carlos Úbeda, quien el 2024 fue como independiente por el PS a concejal. En esa ocasión logró 2.053 sufragios, pero no pudo conseguir un escaño en el Concejo Municipal. A nivel de los académicos era considerado como un “candidato político”, pero que no tiene la potencia para ganar la rectoría. De hecho, meses previos a la elección municipal estuvo ligado a la organización de algunos comités de vivienda y de cápsulas informativas sobre salud en redes sociales. Sin embargo, ayer se conoció que habría desistido de postularse.

Futuro del eterno rector

El año pasado se supo de las aspiraciones políticas del rector saliente, Emilio Rodríguez. Quiso ser el reemplazo del senador José Miguel Insulza PS), pero no pudo porque el “Panzer” mantuvo hasta el final la intención de ser reelecto en la región, pero posteriormente los “ingenieros electorales” le soplaron que era mejor disputar el escaño en Valparaíso donde finalmente perdió.

También el vicerrector de Administración y Finanzas, Jorge Bernal (RN), lo propuso en una asamblea regional de Renovación Nacional como precandidato a senador, pero la militancia se negó de plano. Al unísono le cobraron que cuando fue intendente de Bachelet, en 2014, se produjeron varios despidos de correligionarios que trabajaban en los servicios públicos y que habían integrado el primer gobierno de Sebastián Piñera.

El año pasado, para evitar que la derecha lo reclutara, el Gobierno saliente lo designó como presidente de la Comisión Arica 100, cuyo objetivo era definir acciones y obras para conmemorar los 100 años del Tratado de 1929 con Perú y la incorporación de Arica al territorio nacional. La instancia entregó un informe final en La Moneda, el 6 marzo, con 19 propuestas para el desarrollo de la región, por lo que su función terminó.

Tras su paso por espacios políticos, al dejar el cargo de rector -debido a que por ley no puede repostularse-, Rodríguez podría instalarse en el Instituto de Alta Investigación de la UTA. Una vez cumplidos los cuatro años de quien lo suceda, sus cercanos dicen que tendría interés en volver a dirigir la casa de estudios.

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Gobierno despeja los nombres de los primeros cinco seremis del nuevo Gabinete Regional

A casi dos semanas de asumido el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, recién el viernes pasado el delegado presidencial regional Cristian Sayes concretó el nombramiento de cinco secretarios regionales ministeriales que integrarán el Gabinete Regional.

Así comenzó a despejarse la incógnita sobre quiénes acompañarán a la máxima autoridad regional en la gestión de los distintos ministerios. Al final, fueron notificados la presidenta regional del Partido Republicano y médico general, Karla Kepec (Partido Republicano), quien asumirá como seremi de Salud; la supervisora técnico pedagógica de la Seremi de Educación y profesora, Pía Urrutia (UDI), como seremi de Educación; la consejera regional e ingeniera comercial, Romina Cifuentes (Partido Republicano); el jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional (Dipir) del Gobierno Regional e ingeniero comercial, Francisco Meza (UDI), como seremi de Vivienda y Urbanismo; y el abogado Raúl Gil (UDI) como seremi del Medio Ambiente.

Aún quedan otras 16 carteras por resolver y se espera que durante la semana puedan efectuarse los nombramientos respectivos. Según fuentes políticas regionales, la demora se debería a que el mismo Presidente de la República habría solicitado revisar los nombramientos de cada región para procurar los equilibrios políticos a nivel nacional, y que la revisión de los antecedentes personales, comerciales y judiciales haya sido exhaustiva.

“Esperamos que esto se despeje antes de marzo para continuar con los nombramientos de los directores regionales. Sabemos que hay mucha ansiedad y, obviamente, ya no se puede alargar más esto porque se nota cierto inmovilismo en las seremis por la falta de una autoridad titular. Además, no se ve bien que el delegado presidencial se despliegue solo sin tener seremis de su confianza política para trabajar en los lineamientos del gobierno de emergencia“, señaló la misma fuente.

Según ha trascendido, pese a tener escasez de cuadros políticos con experiencia para optar a cargos de seremi, el Partido Republicano tiene la aspiración de contar con seis a ocho. El resto se lo repartirían los partidos de Chile Vamos, entre los que existen varios postulantes dispuestos a asumir cargos en el Gabinete Regional, incluso algunos repitiéndose en funciones cumplidas durante el segundo gobierno del Presidente Piñera.

Seremi retoma su puesto

Un caso que ha estado dando que hablar al interior de la Secretaría Regional Ministerial de Salud es la asunción de la seremi saliente, Marta Saavedra (PS), como jefa del Departamento de Salud Pública a partir del mismo 11 de marzo pasado.

La exseremi volvió al puesto que tenía hasta el 2023 cuando estaba a contrata. Según fuentes internas de ese servicio público, ella deslizó la versión de que hubo un acuerdo entre la ministra de Salud May Chomalí y su antecesora Ximena Aguilera para adjudicarle el puesto sin realizar ningún concurso público. La reasunción en el servicio habría sido vista como algo anómalo, ya que existe una regla en el estatuto administrativo que rige a los funcionarios públicos respecto de que quien asume un puesto político de confianza en la planta, pierde automáticamente su cargo a contrata y debe renunciar por incompatibilidad de las dos funciones.

La exseremi envió un mensaje a Aquí Arica sobre su recontratación, indicando: “Favor, aclarar que …

Si me quedo, es porque me lo pidieron, por la experiencia y expertiz técnica. Recordar que yo asumí primero como subrogante y, en ese proceso, tuvimos que enfrentar diversas crisis como Autoridad Sanitaria, por eso quedé como titular. En ese mismo escenario y por las contingencias que aún tenemos, retomé mis funciones”.

Esta no sería la primera vez que ocurre eso en la Seremi de Salud. En julio de 2021 también pasó con la seremi saliente, Beatriz Chávez, quien al renunciar volvió a su puesto de jefa del Laboratorio de Salud Pública, Ambiental y Laboral de la misma Seremi y que ocupaba hasta julio de 2019 bajo la modalidad a contrata cuando fue llamada a ser la seremi titular. Quien estaba en esa función, el tecnólogo médico Jorge Guerra, pasó a ser el seremi durante los últimos meses de Gobierno.

Lo extraño es que esta misma situación no se repitió con el encargado de la Unidad de Estadísticas de la misma Seremi, Leonardo Valenzuela, quien el 2022 fue nombrado como seremi por el Gobierno de Boric y luego removido en 2023 por dictar una clase de educación sexual en un colegio con contenidos que eran para adultos. El estadístico fue reclutado por un tiempo en el Ministerio de Salud en Santiago, bajo un contrato a honorarios, pero al poco tiempo retornó a Arica para dedicarse a actividades particulares.

También, previo al cambio de Gobierno, el seremi efectuó algunos cambios de posiciones de su equipo de confianza, modificando las condiciones de algunos funcionarios y funcionarias. Uno de los que más ha generado ruido en el servicio es el nombramiento del yerno del exsenador José Durana en un puesto que no está considerado en el organigrama y que tendrá grado 8.

El panorama que encontrará la seremi Kepec será un tanto caótico, ya que se conoce que la actual seremi subrogante, Dominique Parker -ex frenteamplista y ahora PS-, está a cargo del Departamento de Acción Sanitaria, pero resulta que esa unidad tendría unos 600 sumarios sanitarios desde el 2020 sin informar de su avance.

Gobernador asegurando posiciones

En medio de las negociaciones por los cargos del Gabinete Regional, el gobernador Diego Paco (RN) también ha estado asegurando algunas posiciones en esa instancia. Ya instaló como delegado presidencial de Parinacota al periodista Sebastián Huerta, quien era su jefe de Gabinete. Y Huerta contrato al primo del gobernador, Marcelo Neira, como su jefe de gabinete.

Y, además, fichó a su amigo Felipe Reyes como encargado regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). El profesional se encontraba trabajando desde enero en la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader) del Gore.

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“Cantar y contar” lleva la experiencia de contar cuentos a los niños de la región

La quinta edición del Encuentro de Narración Oral de Arica y Parinacota “Cantar y Contar” ya se inició en Arica. La iniciativa es pionera en la región y desde 2022 se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Narración Oral.

La actividad cuenta con el financiamiento del Fondo de Festivales y Encuentros en Comunidades Educativas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo Nacional de Artes Escénicas. La versión 2026 contempla una itinerancia regional que llevará los cuentos a niñas y niños de establecimientos de la educación pública, favoreciendo el acceso a experiencias artísticas en distintos territorios.

El evento es organizado por el Centro MB2 y producido por Cuentacuentos Arica. En su quinta versión, este encuentro se consolida como un espacio de desarrollo cultural que promueve la participación, el

intercambio y el fortalecimiento de las artes escénicas en la región, poniendo foco en la promoción de la educación artística, el fomento lector y la reivindicación de las identidades culturales locales.

La programación 2026 incluye a Alfredo Pizarro, destacado narrador oral y titiritero de Tarapacá; Gregorio Burgos, de Algarrobo; Leonor Gaete, de Santiago; y Fernando Montanares, de Cuentacuentos Arica, entre otros artistas que recorrerán las cuatro comunas de Arica y Parinacota, realizando más de 30 funciones

gratuitas dirigidas a estudiantes desde etapa preescolar hasta segundo ciclo básico.

Esta versión del festival cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, la Red CRA de Arica y Parinacota, la Red de Educación Artística de Arica y Parinacota, Fundación Integra, JUNJI, entre otras organizaciones colaboradoras.

Las primeras actividades se realizaron este fin de semana en la celebración del Día Internacional de la Narración Oral, convocando a más de 400 escolares a participar en una maratón de cuentos, en la que Fernando Montanares presentó “Cuentos de mi región” y Alfredo Pizarro, “Cuentos andinos”.

También se efectuó el taller “Mesa de Diálogo y Formación en Creación de Títeres para la Mediación Artística”, a cargo de Alfredo Pizarro, para equipos educativos y de convivencia escolar.

“Cantar y Contar” invita a toda la comunidad a revisar su programación en las redes sociales para estar al día con sus actividades.

Y llegamos al final de esta edición. ¡Nos vemos la próxima semana en Semana Santa!

ELECCIONES EN RN. En Renovación Nacional se realizarán este sábado sus elecciones partidarias. Dos facciones se batirán a duelo en la región: la directiva actual y otra liderada por el gobernador regional, Diego Paco, quien pese a estar suspendido por haber apoyado a José Kast, decidió ir a “tomarse” el partido, colocando a su exjefa de Gabinete y hoy funcionaria del Gore con asignación por función crítica, Marcela Gálvez (ex Evópoli), a cargo de la operación para capturar los votos y tener el control del partido.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.