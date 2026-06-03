Desempleo femenino llega a niveles de pandemia en Biobío

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¡Hola, Biobío! Es miércoles, día de llevarles una nueva edición de Aquí Biobío.

Esta semana comenzó intensa en materia judicial. El lunes se produjo una nueva reprogramación de la audiencia de preparación del juicio oral de la arista más mediática del Caso Convenios: la que involucra a la eterna excandidata y actual modelo de plataformas para adultos, Camila Polizzi. La suspensión se debió a que uno de los acusados, el exadministrador regional Rodrigo Martínez, sufrió un accidente cerebrovascular que lo mantiene internado en el Hospital Regional de Concepción.

Por lo anterior, el defensor Waldo Ortega pidió el sobreseimiento temporal de su defendido. El tribunal determinó que esto se discutirá el 24 de junio. En tanto, la audiencia de preparación del juicio oral quedó fijada para el 25 de agosto. Es la tercera vez que se reprograma.

Ahora vamos con la edición de esta semana:

Se sumaron tres formalizados al caso que generó un terremoto judicial en Los Ángeles: el de las abogadas del narco. En esa causa, las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara están formalizadas, y actualmente en prisión preventiva, por haber cooptado a funcionarios judiciales y accedido a información reservada para ayudar a sus representados, parte del mundo del narcotráfico. Todo esto con ayuda de sus cónyuges: el exfiscal del Ministerio Público de Los Ángeles, Rodrigo Durán Fuica , y el exdefensor penal jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles, Patricio Iván Gutiérrez Marinado .

En esa causa, las abogadas por haber para ayudar a sus representados, parte del mundo del narcotráfico. Todo esto del Ministerio Público de Los Ángeles, , y el . En Aquí Biobío quisimos destacar una cifra que debe preocuparnos y ocuparnos: la alta tasa de desempleo femenino en el Biobío. Es que según el último informe del INE, esta cifra llegó al 11,5%. Hay que remontarse al 2020, en plena pandemia, para encontrar un porcentaje tan elevado. A esto se suma que la informalidad sigue en aumento: uno de cada cuatro trabajadores está en esa condición. En esta nota conversamos con dos expertas para entender cuáles pueden ser las causas.

quisimos destacar una cifra que debe preocuparnos y ocuparnos: Es que según el último informe del INE, esta cifra A esto se suma que está en esa condición. En esta nota conversamos con dos expertas para entender cuáles pueden ser las causas. Si ha estado en el centro de Concepción en estos días le habrá llamado la atención –tal como al autor de este newsletter– que desaparecieron los minicasinos. Hasta el año pasado se podía encontrar una veintena de ellos en las principales calles de la capital regional, con letreros que anunciaban sorteos cada una hora. Hoy los letreros en sus cortinas cerradas dicen “Clausurado” o “Se arrienda”. Un caso judicial podría transformarse en la última piedra sobre el ataúd de los minicasinos: el juicio sobre el llamado el zar de las maquinitas: Marlo Alarcón Opazo, quien según la Fiscalía llegó a comprar propiedades en efectivo y tener ganancias por sobre los $4 mil millones.

Hasta el año pasado se podía encontrar una veintena de ellos en las principales calles de la capital regional, con letreros que anunciaban sorteos cada una hora. Un caso judicial podría transformarse en la última piedra sobre el ataúd de los minicasinos: el juicio sobre el llamado el zar de las maquinitas: quien según la Fiscalía y tener Además, les contamos las dudas que deja, sobre todo en el área Salud, la “austera” cuenta pública del Presidente Kast, la toma de declaración de tres imputados por la denuncia de violación grupal en la USS, y como una app, en la que participan investigadores de la Universidad de Concepción, puede ayudarte a prevenir la depresión y la ansiedad.

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La tasa de desocupación femenina alcanza cifras de pandemia

En 9,8% se ubicó la tasa de desocupación en la Región del Biobío durante el trimestre febrero-abril, de acuerdo con la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). Es una cifra alta, que está por sobre el promedio nacional (9,1%), pero además llamó la atención en este último informe del INE que en el caso de la desocupación femenina, esta llegó a 11,5% (también muy por sobre la nacional: 10,5%).

El porcentaje actual de desempleo de las mujeres de la región es comparable con los meses más críticos de la pandemia. Por ejemplo, en el trimestre móvil abril-junio de 2020 se llegó a un peak de desempleo femenino de 11,8% .

Por ejemplo, . En el caso de los hombres, por el contrario, la tasa de desocupación bajóde 9,0 (trimestre móvil enero-marzo) a 8,5% (trimestre móvil febrero-abril), lo que hace más significativo el aumento del desempleo femenino.

Otro dato preocupante es que la mayoría de los nuevos empleos son informales. Este tipo de trabajo creció un 9,4% en los últimos 12 meses (actualmente, 200 mil de las 724 mil personas con empleo en la región son trabajadores informales). Y en la informalidad también las mujeres son las más perjudicadas.

Mientras el 26% de los trabajadores hombres es informal, el porcentaje de informalidad en las mujeres es de 29,8%.

¿Qué factores están influyendo en esta alta tasa de desempleo femenino? Uno de ellos es que se produjo un aumento de la fuerza laboral femenina. Es decir, que hay más mujeres buscando trabajo. “Pero claramente aquí también se reflejan las barreras estructurales del empleo femenino“, dice Cecilia Pérez Díaz, académica de la carrera de Servicio Social de la Universidad de Concepción y exministra del Servicio Nacional de la Mujer durante el gobierno de Ricardo lagos.

“Cuando hay desempleo se prioriza el trabajo del jefe de hogar y la mujer se repliega al espacio privado“, advierte. De hecho, comenta que en la región hay una brecha de género de 19,5 puntos porcentuales.“Y aunque aún es alta, es menor a la que teníamos en los noventa. Pero esto es gracias a políticas públicas que se impulsaron desde el Estado. Por eso es importante la discusión actual de incentivos que permitan disminuir la brecha“, sostiene Pérez.

“Lo que sucede en Biobío no es una anomalía”, agrega María Elizabeth Soto, exjefa de gabinete del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y socia del estudio jurídico La Firma.

“La situación fue advertida hace mucho, y responde a situaciones más que nada estructurales: cierres de empresas e industrias asentadas en la zona y por ende cadenas productivas afectadas. Por esto se generaron consensos productivos importantes, como el Plan Industrial del Biobío, que como reacción a la crisis de Huachipato mostró alta capacidad de contención de la situación laboral, pero que al no ser continuado, perdió su vigencia. Y como siempre, cuando se dan este tipo de fenómenos socioeconómicos, las más afectadas son las mujeres”, añade Soto.

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Se les acabó la suerte: el cierre de los minicasinos en Concepción y la caída del zar que compraba propiedades en efectivo

Hasta el año pasado podían contarse 19 minicasinos en pleno centro de Concepción, instalados, paradójicamente, a metros de los tribunales de Justicia, del Servicio de Impuestos Internos o de la misma municipalidad. Hoy están cerrados y en algunos de los recintos que los albergaban hay letreros de “Se arrienda”. Es que luego de años de una batalla legal, pareciera ser que los dueños de estos establecimientos al fin se dieron por vencidos.

Solo entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron 11 clausuras de casinos y se requisaron 850 máquinas de juegos,cifras respaldadas por los datos entregados por la Municipalidad de Concepción. Según el municipio, la operación de estos negocios se hacía sin patente, ya que “no existe figura dentro de la ley para que puedan funcionar”. Cabe recordar que en Chile solo pueden operar casinos aprobados por ley, y estos pagan impuestos especiales.

Pero además de los operativos de clausura, una causa judicial podría significar la derrota total para estos polémicos locales. Hace unas semanas, la fiscal Pamela Lillo formuló una acusación en contra de 10 imputados que habrían formado una “asociación delictual” para explotar una red de casinos ilegales. El inicio de la investigación se remonta a 2023.

Según la acusación: “Esta asociación ha reportado importantes ganancias económicas que le han permitido diversificar sus rubros, abriendo emprendimientos como centros de estética, jardines infantiles, automotoras, empresas constructoras, etc., creando un holding ilícito que busca otorgar apariencia de legalidad a sus ganancias, por medio de la explotación de negocios en principio lícitos”.

De hecho, la red de negocios había instalado una clínica estética de tres pisos en calle Barros Arana, a pocos pasos de la Plaza de la Independencia, y tenía una empresa inmobiliaria. Mediante esta última llegó a comprar ocho propiedades, por las que pagó más de $ 1.000 millones al contado. El líder de la asociación, de acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, es Marlo Alarcón Opazo, quien solo en Concepción manejó los casinos Black Jack, Top Five, Royale y Patagonia Vip, además de uno online (patagoniavip.net).

Entre los años tributarios 2020 y 2023, una de las empresas de Alarcón (Top Five Ltda.) declaró utilidades acumuladas en el SII de $4.349 millones.La fiscal Lillo solicitó cinco penas de cinco años para Alarcón Opazo por delitos de asociación delictual, delitos de casinos ilegales, comercio ilegal, comercio clandestino y lavado de activos.

Según ha adelantado uno de los abogados defensores, Pablo Larredonda Alcayaga, su estrategia se basará en intentar sembrar la duda de que estas máquinas sean realmente de azar. Una estrategia ya usada anteriormente por los dueños de este tipo de casinos, que sostienen que son máquinas de destreza y que con mucho entrenamiento es posible vencerlas.

Un mensaje de Inacap

Estudiantes de INACAP transformarán el Parque Angostura en un referente tecnológico

El objetivo es que alumnos de Informática, Ciberseguridad, Diseño e Industria Digital y Telecomunicaciones transformen este espacio de naturaleza y conservación, en un entorno educativo, interactivo e inmersivo, mediante la innovación aplicada y la sostenibilidad del lugar.

“Ha sido una experiencia muy especial para mí. Muchas veces trabajamos en proyectos académicos que quedan solo en el aula, pero en este caso sabemos que la solución que estamos construyendo, podrá ser utilizada por visitantes reales y aportar al turismo y la educación de nuestra región. Será gratificante ver lo que hemos aprendido transformarse en una herramienta útil para las personas”, destaca Geyson Saavedra, Analista Programador de INACAP Los Ángeles.

Esta iniciativa refleja el impacto de la vinculación de la educación técnico- profesional con el sector productivo regional. Además de convertirse en una instancia donde los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos y talento en un entorno real de aprendizaje, innovación y de sostenibilidad.

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La “austera” cuenta pública que deja más dudas que certezas en el Biobío

Como muchos habitantes del Biobío, escuchamos con atención la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. A la vista de los problemas de vivienda por los incendios que devastaron buena parte de Penco y Lirquén, los recortes en salud que tienen a los hospitales de la región entre los más afectados, y los abandonos de obras públicas relevantes, pensábamos que el mandatario podría hacer algún anuncio especial para la zona. Pero no: sus anuncios hacia el Biobío fueron austeros, similar al estilo del que se jacta tener el actual Gobierno.

Solo en tres ocasiones se nombró la zona. La principal, cuando anunció que a través del Plan de Reconstrucción Nacional se inyectarán $400 mil millones al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de 4 mil viviendas en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

La principal, cuando anunció que a través del al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de La segunda ocasión fue cuando habló de las acciones en la macrozona sur, entre la Araucanía y la Provincia de Arauco. Según sostuvo el Presidente, en menos de 80 días se desplegaron “operativos en zonas que se creían vedadas”.

Y la tercera vezfue cuando nombró a Concepción como una de las ciudades en que el Gobierno ha desarrollado diálogos ciudadanos.

Algunos de los gremios más molestos con la cuenta fueron los del área salud. Cabe recordar que los tres hospitales más importantes de la región están entre los más afectados por los recortes a nivel nacional: Hospital de Los Ángeles ($2.706 millones), Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción ($2.696 millones) y Hospital Higueras de Talcahuano ($2.272 millones).

Juan Cartes, dirigente regional de Fenpruss, sostuvo que “estamos preocupados: en el principal mensaje al país entregado por Kast, no se abordó con la profundidad necesaria el impacto que tendrán los recortes presupuestarios sobre la red pública”. Además, enfatizó en una de los temas destacados por Kast en la cuenta: la reducción de las listas de espera oncológicas. “Logramos contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera, para vincularlas a la red y reactivar su atención“, dijo Kast.

Pero Cartes duda del éxito del plan: “La pregunta es simple, ¿cómo se pretende reducir las listas de espera mientras se recortan los recursos destinados a la salud pública?”.

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Tres meses después: toman declaración a imputados por violación en USS

Durante la tarde de ayer tres imputados fueron llevados a declarar al Cuartel de la PDI, por la denuncia de violación grupal hacia una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS). A los imputados, dos de ellos estudiantes de la misma universidad, además se les tomaron pruebas de ADN a través de un hisopado bucal. Según el abogado defensor de los tres sujetos, Juan Claudio Sandoval, todos ellos renunciaron a su derecho a guardar silencio y sostuvieron que los hechos fueron consensuados.

Cabe recordar que la víctima publicó en redes sociales que después de una fiesta mechona efectuada el 5 de marzo, uno de los imputados la llevó hasta su departamento, donde luego llegaron los otros tres agresores.Todos, según la denunciante, participaron de la violación e incluso le habrían dicho que era parte de “una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad”.

La víctima también escribió que el atacante con quien ella llegó al departamento, le insistió en que todo había sido consensuado, antes de dejarla ir.

La víctima efectuó la denuncia en el mismo mes de marzo, tanto en su universidad como en la Fiscalía, pero a fines de mayo decidió hacer público su caso en redes sociales, ya que veía que la investigación no avanzaba.

Tras la publicación de la víctima, la USS hizo una declaración pública en la que aseguró que activaron los protocolos e iniciaron una investigación interna, la cual todavía sigue en curso.

Ayer, Aquí Biobío le consultó a la USS si los alumnos denunciados habían sido apartados o suspendidos mientras se realiza la investigación, pero la casa de estudios solo se limitó a reenviarnos el comunicado de la semana pasada. En redes sociales otros alumnos de la universidad han escrito que los imputados siguieron yendo a la universidad, mientras que la víctima debió suspender sus estudios.

Por su parte, la Fiscalía informó que “existe una investigación vigente, la que está encabezada por una fiscal especializada, quien ya tomó declaración a la víctima”. Por lo menos hasta ayer, no se conocía de tomas de declaraciones anteriores a los imputados.

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Desarrollada entre España y el Biobío: la app para prevenir la ansiedad y la depresión

Una innovadora aplicación que tiene como objetivo ayudar a prevenir la depresión y la ansiedad, comenzó a testearse en todo Chile. La app, llamada Pandora, fue desarrollada por investigadores de la Universidad de Málaga y del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción. Su objetivo es recomendar, a través de un análisis del perfil de los usuarios, rutinas que puedan ayudar a prevenir episodios de depresión y ansiedad.

La doctora Sandra Saldivia, líder del equipo de investigación en Chile y académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción, explica que se está iniciando la etapa de reclutamiento, abierta y gratuita, para chilenos y españoles entre los 18 y 65 años. “La aplicación funciona mediante un sistema de cuestionarios iniciales que evalúan el perfil de riesgo de cada usuario. A partir de estos datos, la app genera intervenciones a medida. Es decir que de acuerdo al perfil, se le genera un programa, un plan de intervención y una rutina que es personal”, dice Saldivia.

El programa se centra en cuatro pilares fundamentales que, según el respaldo científico, previenen la depresión y la ansiedad: mejorar el bienestar emocional, fomentar el ejercicio físico (“moverse más”), asegurar un sueño reparador y fortalecer las relaciones sociales. Los participantes serán seguidos durante un año para evaluar su progreso a través de evaluaciones al mes, a los seis meses y al año de iniciada la intervención.

El estudio cobra especial relevancia, dado que en Chile más de un millón de personas padecen ansiedad y cerca de 850 mil sufren de depresión. Eso sí, Pandora no está dirigida a personas que ya presentan un diagnóstico clínico, sino a aquellas que están sanas o tienen preocupaciones menores, ya que el propósito es intervenir antes de que la patología se desarrolle.

Los interesados pueden inscribirse y descargar la aplicación a través de la web oficial del proyecto: pandorasalud.org o seguir las actualizaciones en Instagram bajo la cuenta @pandorasalud_chile

Antes de irme, les recuerdo que para hoy fue convocada una marcha de estudiantes universitarios. Esta se realizará a las 17 horas en los tribunales de Justicia. Tanto los estudiantes de la Universidad de Concepción, como los de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, se adhirieron a la movilización nacional y tendrán un paro reflexivo durante todo el día.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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