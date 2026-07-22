Al Pan Pan: revisamos los cabos sueltos que dejó la tramitación de la megarreforma

La mayor parte de la megarreforma del Gobierno será ley luego de que ayer la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la mayoría de sus disposiciones. Sólo un artículo pasó a comisión mixta: el que establece las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones.

Con ello, se ratificó la eliminación de este gravamen para la primera vivienda de los mayores de 65 años; la invariabilidad tributaria escalonada; la rebaja del impuesto corporativo desde un 27% a un 23%; y las compensaciones a empresas privadas cuando un tribunal revoque una Resolución de Calificación Ambiental. En tanto, se descartó incorporar la sala cuna universal al proyecto.

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el amplio respaldo que obtuvo la iniciativa y destacó el apoyo de sectores fuera del oficialismo.

“Las normas se han aprobado por un amplio margen. Me refiero al Partido Nacional Libertario, a muchos votos del Partido de la Gente y también a votos de la Democracia Cristiana, entre otros”, afirmó el secretario de Estado.

Cabe recordar que la iniciativa fue aprobada en general por 85 votos a favor, 59 en contra y ninguna abstención.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos el escenario que deja esta votación, el futuro del artículo que irá a comisión mixta y las repercusiones políticas de la reforma.

Conversamos con la exministra secretaria general de Gobierno de los gobiernos de Sebastián Piñera, académica de la Universidad Bernardo O’Higgins, Cecilia Pérez.

Además, abordamos este escenario junto a la diputada DC por la Región del Maule, Priscilla Castillo.