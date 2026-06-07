Arzola defiende manotazo a deudores del CAE y Kaiser critica cobranza sin orden judicial

Ante los múltiples reportes de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), quienes denunciaron el embargo total de sus cuentas bancarias, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que existieron advertencias para los afectados y que es importante “hacer cumplir la ley”.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, la titular de la cartera de Educación se refirió al proceso de cobro y apuntó a que “venimos de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar. Y muchos lo hicieron”.

“Hoy día tenemos una morosidad que hace que no solamente el CAE sea insostenible, sino que el financiamiento de la educación superior, el financiamiento estudiantil y que también al Estado, digámoslo, le quita recursos valiosos que son necesarios no solamente para preservar ese tipo de ayudas estudiantiles, sino que también otras políticas”, indicó.

En esa línea, agregó que “hubo muchos avisos previos y otras etapas en que podían acercarse a hacer convenios y ahora también van a poder hacerlo, espero que lo hagan. Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley”, dijo la secretaria de Estado.

Respecto al mecanismo de embargo, Arzola explicó que “se está avanzando con quienes tienen mayores rentas, se ha priorizado en ingresos más altos y se ha ido bajando. Lo importante es que quienes tengan menores ingresos vayan y realicen las medidas para pagar a tiempo y evitar cosas como estas”.

“Con eso van a dar cumplimiento a un compromiso que han adquirido, que se necesita para financiar no solo las ayudas a estudiantes de la Educación Superior, sino que también otras medidas que la ciudadanía demanda en otros niveles educativos”, declaró.

Sin embargo, la medida está comenzando incluso a ser criticada desde la misma derecha, como sucedió con el excandidato presidencial del Partido Social Cristiano Johannes Kaiser, quien por medio de su cuenta de X dijo que si bien está de acuerdo con que se cobre, “es altamente preocupante que la Tesorería pueda cobrarse, sin pasar por un tribunal, directamente de la cuenta de los ciudadanos. Este instrumento de cobranza, en malas manos, es un peligro para todos”.

Respecto de los cobros de la Tesorería de deudas CAE y sin poner en duda la justicia del cobro, debo hacer presente lo siguiente. Es altamente preocupante que la Tesorería pueda cobrarse, sin pasar por un tribunal, directamente de la cuenta de los ciudadanos. Este instrumento de… — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) June 6, 2026

Vulnerar las condiciones mínimas de subsistencia

Por su parte, el Partido Socialista se sumó al rechazo frente a las acciones de embargo de la Tesorería General de la República, tras la instrucción del Ministerio de Hacienda.

A través de un comunicado señalaron que si bien defienden “que las obligaciones financieras deben cumplirse, y que las deudas contraídas deben ser pagadas, ello no puede realizarse a costa de vulnerar las condiciones mínimas de subsistencia de las personas y sus familias. Ninguna política de cobranza del Estado puede desentenderse de principios elementales de dignidad, proporcionalidad y justicia social”.

“Resulta especialmente preocupante la severidad con la que se actúa contra trabajadores que enfrentan dificultades económicas, mientras que en otros ámbitos hemos visto resistencia para avanzar en herramientas fundamentales para combatir delitos económicos de gran escala como el levantamiento del secreto bancario”, dice la declaración.

“Por ello, hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes a revisar estas medidas, resguardar ingresos indispensables para la vida de las familias y avanzar en soluciones justas y definitivas para quienes mantienen deudas asociadas al CAE y en concordancia a las normas legales vigentes, tal como se ha pronunciado la Corte Suprema en relación a este modo de actuar de la TGR”, cierra el texto.

Cabe recordar que este sábado la bancada del Frente Amplio ofició a la Tesorería General de la República para pedir cuenta de los criterios de estas acciones.

El documento solicita que se informe acerca de los criterios de segmentación por tramos de ingreso utilizados para la definición de los deudores que son objeto de embargo o retención; si efectivamente se limitaron a ingresos superiores a cinco millones mensuales, como se había declarado públicamente (lo que según los afectados no se está cumpliendo), así como la existencia de mecanismos de protección de ingresos mínimos no afectos al embargo o retención aplicados en la ejecución, considerando la normativa legal laboral y el principio de proporcionalidad, entre otras materias.