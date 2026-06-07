RN oficia al Servel por afiche del PS con imagen de Kast y piden fiscalizar uso de recursos públicos

La bancada de diputados de Renovación Nacional ofició al Servicio Electoral (Servel) por el eventual uso de recursos públicos en una propaganda impresa del Partido Socialista dirigida contra el Presidente José Antonio Kast.

Solicitud que surge tras la difusión de un folleto en contra de la reforma económica del Gobierno, actualmente en segundo trámite en el Senado. El afiche fue difundido con el logo oficial del PS y aparece una imagen editada del mandatario con una nariz alargada y la frase “El PS te defiende de la megarreforma, Kast miente”. Lo que a juicio de los parlamentarios oficialistas es una “denostación” de la figura del jefe de Estado.

El oficio firmado por los diputados Diego Schalper y Eduardo Durán, está dirigido al Presidente del Consejo Directivo del Servel y apunta a verificar el correcto empleo de los recursos fiscales destinados al funcionamiento de los partidos políticos. La solicitud de fiscalización recuerda que la Ley N°18.603 contempla aportes públicos a los partidos políticos para permitir su existencia, funcionamiento y actividades propias de la vida democrática. No obstante, destaca que dichos recursos deberían emplearse bajo principios como probidad y juricidad bajo la fiscalización del Servicio Electoral.

“De manera evidente, este tipo de material gráfico no respeta la figura presidencial, agraviando el orden institucional y afectando el sano diálogo democrático que debe existir en el contexto de la tramitación de iniciativas de ley”, sostuvieron. Las características de esta propaganda no ameritan que sea financiada con recursos fiscales aportados al Partido Socialista de Chile para su regular funcionamiento, debiendo excluirse el gasto en producir este impreso de la subvención”, dice el texto.

En esa línea, solicitaron al Servel “fiscalizar el correcto empleo de los recursos fiscales dispuestos como subvención en favor del Partido Socialista de Chile e instruir que la propaganda singularizada no pueda ser rendida como gasto de funcionamiento de la aludida tienda política”.

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, indicó que el afiche del PS “es una pésima señal. Cuando se dice que se va a enrarecer el clima y perjudicar el diálogo, uno supone otra actitud. Con esto, esa línea argumental ha quedado desahuciada. Salvo mínimas excepciones, toda la oposición está en modo obstrucción”.

Por su parte, el diputado RN, Eduardo Durán, agregó que “más allá de las diferencias políticas legítimas que puedan existir, resulta preocupante que un partido político utilice su estructura para difundir mensajes que no contribuyen al debate democrático ni al necesario clima de entendimiento que el país requiere. Lo que corresponde es que el Servel determine con total claridad si para la elaboración y difusión de este material se utilizaron recursos financiados por todos los chilenos”.