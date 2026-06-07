Temporada de caza: la UDI tras el juez Urrutia

Detrás de una decisión política siempre hay un punto de fuga. Una línea que escapa del marco y que podría explicar la verdadera razón de por qué suceden las cosas. No hay que ser muy ducho, en el fondo, para desconfiar. La política es el arte del engaño. Y también del desciframiento.

Hace pocos días, la UDIsumó al Partido Nacional Libertario, Renovación Nacional y Evópoli para ir a la caza del juez Daniel Urrutia, solicitándole formalmente al Presidente Kast la remoción del magistrado. La razón: haber viajado al extranjero estando con licencia médica, pese a que la Corte de Apelaciones ya lo absolvió.

¿Qué hay detrás de la jugada? Todo parece apuntar a que el partido de calle Suecia está preocupado por la causa que lleva el juez contra Joaquín Lavín Jr., investigación donde la Fiscalía indaga tres hechos que involucran a la UDI: la participación de sus candidatos en la plataforma SocialTazk, el uso de bases de datos del Servel proporcionadas por Jorge Manzano –actual consejero de la entidad y exjefe de la billetera del partido– y el uso de la aplicación web en la campaña de Joaquín Lavín padre.

No es primera vez que una operación busca derribar a Urrutia. La removida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj influyó en la inhabilitación del juez en el caso de la minera Dominga, aportando con minutas a Luis Hermosilla, quien litigaba a favor del expresidente Sebastián Piñera. “A (Daniel Urrutia) quiero hacerle el mayor daño posible”, le escribió Hermosilla a Sabaj en 2021, en un cadena de chats que demostraban la mutua animadversión contra el magistrado.

Si bien no hay nada concreto respecto al destino de Urrutia, ha habido señales al menos de salvataje. Ante el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado, el abogado Cristóbal Bonacic, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema confirmaron la prisión preventiva en contra de Joaquín Lavín León, formalizado por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

La resolución es en el fondo un “espaldarazo a un juez que la UDI ha querido pintar como cabeza de pistola”, plantea un conocido abogado de la plaza. Y si lo respaldan la Suprema y la Corte de Apelaciones –agrega la misma fuente– es porque la tesis del partido no resiste doble lectura. Punto para Urrutia.

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