A días de las elecciones, estos son los candidatos de Los Ríos que no pasan la prueba de la blancura

Llegó el día. Aquí Regiones de El Mostrador se expande y desembarca en Los Ríos, justo en una semana en la que el país se juega su próximo mapa político. Con las elecciones presidenciales y parlamentarias a la vuelta de la esquina, las promesas circulan y domina la sensación de que todo puede cambiar… o de que nada lo hará del todo.

Sin consignas ni grandilocuencia, les proponemos un boletín semanal para detenerse en los hechos, en los matices y en las personas que sostienen esta parte del territorio: lo que ocurre en los barrios, en la política y en esos márgenes donde casi siempre empieza la noticia.

Nos ocuparemos de lo que da identidad a este territorio: la ciencia, la innovación, la cultura y el medioambiente, que atraviesan cada decisión pública y privada. Pero también estaremos atentos al poder, a cómo se ejerce y a quiénes afecta. Y, sobre todo, buscaremos buenas historias que expliquen de qué está hecha la Región de Los Ríos.

¿Qué llevamos en esta primera edición de Aquí Los Ríos?

Caballita y Viejito, los dos perros comunitarios asesinados e inhumados en el centro de Valdivia, tendrán placa y esculturas en el Paseo Camilo Henríquez. La placa, con un costo cercano a $ 1,5 millones, marca la primera etapa de una decisión tomada con el municipio puesto en jaque: agrupaciones animalistas mantuvieron casas de perros y lienzos en el lugar, se negaron a retirarlos y forzaron un acuerdo, mientras el municipio denunciaba incivilidades que afectaban a locatarios del sector. La pregunta que abrimos: ¿qué precedente instala para la política urbana priorizar un memorial a estas mascotas comunitarias cuando no existe una sola placa recordatoria de los más de 1.600 muertos del terremoto y tsunami de 1960?

De cara a las elecciones del domingo, revisamos los antecedentes judiciales verificados de quienes buscan un escaño en Los Ríos y hay algunos que no tienen los trigos muy limpios. Para votar informados más allá de jingles y palomas, debe saber que Omar Sabat (UDI) fue formalizado por conducción en estado de ebriedad; que Karina Silva (RN) y Vanessa Huaiquimilla (PPD) acumulan sumarios y suspensiones; Gastón von Mühlenbrock (UDI) tiene una demanda laboral; y Leandro Kunstmann (Partido Republicano) carga con una querella por hurto que terminó con restitución. En el resto de las 11 postulaciones no se registran antecedentes administrativos vigentes que los sindiquen como responsables en alguna causa.

El 8 de octubre, la Universidad San Sebastián presentó en Valdivia su Segundo Informe Nacional de Crimen Organizado. El estudio ubicó a Valdivia entre las comunas con mayor incidencia de delitos asociados al crimen organizado y abrió un debate por su metodología. Cifras de Interior y la ENUSC muestran una realidad distinta: los homicidios bajaron y la victimización cayó a 4,5 %, dejando a Los Ríos como la cuarta región más segura del país. En esta edición revisamos el estudio, sus críticas y qué dicen los datos oficiales.

Y si de innovación se trata, te contamos que la empresa valdiviana SmartGenetics está validando LactoCasein A2+, un servicio de diagnóstico que mediante análisis PCR permite identificar qué vacas portan la variante A2 de la beta-caseína, asociada a una mejor tolerancia digestiva en personas que presentan sensibilidad a la leche tradicional. Una innovación que marca un antes y un después: la posibilidad de elegir la vaca, incluso antes de que nazca, según el tipo de leche que producirá.

Una muestra fotográfica rescata el archivo del histórico Estudio Real de La Unión y convierte la búsqueda de apellidos en un ejercicio de memoria colectiva. Son 83.503 retratos digitalizados, obtenidos a partir de los negativos recuperados desde una bodega donde permanecieron guardados por décadas. La tercera versión de la exposición, inaugurada el viernes 24 de octubre, se presenta como una de las más grandes montadas en Chile.

Y por si eso fuera poco, desde este martes también estaremos al aire por Radio UACh 90.1 FM, para seguir la conversación y escuchar lo que se mueve en la región desde las 12 del día.

1

Entre el memorial y la pared: municipio anuncia monumento a perros asesinados tras presiones de grupos animalistas

Caballita y Viejito eran perros comunitarios del centro de Valdivia, que merodeaban frente a la Plaza de la República. En octubre de 2023 desaparecieron. Horas después se viralizaron imágenes de cámaras que mostraban a Jaime Andrés Farriol Ergas, dueño del Café Palace, y a dos hombres cargando los cuerpos de los perros y subiéndolos a un vehículo. Un mes después, la PDI encontró a los animales enterrados en el patio de un gimnasio de calle Janequeo. El municipio denunció el hecho ante el Ministerio Público.

Desde entonces, el Paseo Camilo Henríquez, frente a la Plaza de la República, se volvió un altar: flores, velas, casitas de madera y lienzos con imágenes de los perros. Semanas después llegaron los reclamos de los locatarios del entorno. Paulina Lobos, arquitecta de la Asistencia Técnica Patrimonial de la municipalidad, describe el punto de quiebre: “Son elementos de una manufactura de baja calidad, de una estética no tan atractiva para lo que es el entorno de la plaza. Pero más que eso, comenzaron a haber problemas como incivilidades. Personas en situación de calle se comenzaron a meter en las casitas u ocupar el lugar como baño”.

Con el altar en la vereda, el 10 de enero de 2025, el Juzgado de Garantía condenó a Tomás Eduardo Vera Rojas (médico veterinario), Jorge Omar Olivares Arce y Jaime Andrés Farriol Ergas a 130 días de presidio, 10 UTM e inhabilitación perpetua para tener animales. Según la causa, la madrugada del 25 de octubre de 2023, Farriol atrajo a uno de los perros con alimento; Vera lo sedó con pentobarbital y junto a Olivares cargaron los cuerpos y los llevaron al gimnasio para inhumarlos. La pena no fue con cárcel efectiva: a Vera y Farriol se les tuvo por cumplida con los días en prisión preventiva; Olivares obtuvo remisión condicional.

Con el fallo encima y la presión de los locatarios, el municipio contactó a las organizaciones para que retiraran casitas y lienzos. Estas no accedieron y en dos reuniones con el municipio endurecieron la postura: “Si no aceptaban el memorial, no íbamos a sacar las casitas. Fue así de simple”, dice Patricia Miranda, presidenta de una de las organizaciones. Luego fijaron condición para cualquier retiro: “Ellos pensaron que por llegar a un acuerdo íbamos a sacar las casas y el lienzo. Y ahí se les dijo: no, esto no es negociable, nosotros vamos a retirar las cosas cuando se instale la placa”.

El municipio cedió y oficializó el memorial en dos etapas: primero, una placa de bronce 60×60 cm con soporte inclinado con un costo aproximado de $ 1,5 millones, que se instalará en enero de 2026, y luego, en otoño, una escultura a escala de ambos perros que se trabajará colaborativamente con el Taller Guillermo Franco, impulsor del Parque de las Esculturas del Parque Saval y del Simposio de Escultura de la CCM. Aquí una imagen de cómo se verá la placa:

—¿Cuál es el valor patrimonial de un memorial como este?

Paulina Lobos: Yo creo que tiene dos grandes razones de ser. El primero tiene que ver con una nueva mentalidad mucho más progresista que tiene que ver con hacia dónde está avanzando la sociedad: entender a los animales como seres sintientes. Y tal vez la más relevante, que tiene que ver con la no repetición de este tipo de hechos. Eso viene a cerrar un poco la necesidad de reforzar lo que ahí se está intentando plasmar.

—¿Sin embargo, esto no sienta un precedente para que otras organizaciones exijan su memorial con medidas de presión, como fue en este caso?

—Es superatingente esa pregunta, sobre todo considerando hoy día la noción del concepto patrimonio es que exista una comunidad asociada. En este caso fueron agrupaciones animalistas que lograron gestionar una causa e instalar la proposición y, ante eso, nosotros tenemos que reaccionar. Igual te podría decir que en realidad, a pesar de que obviamente el municipio tiene una línea editorial, en general se reciben todas las propuestas y se analizan.

Mientras se avanza en la oficialización del memorial, Paulina cuenta un dato que hace ruido: Valdivia aún no cuenta con un hito que recuerde el terremoto de 1960 y sus víctimas. La solicitud para conmemorar esa tragedia —explica— recién ingresó este año, presentada de forma individual por algunas personas y sin una organización articulada que la respalde.

2

Sumarios, formalizaciones, querellas y demandas: los candidatos de Los Ríos que están bajo la lupa

Este domingo, Los Ríos reparte cinco sillas en la Cámara. Por lo mismo, conviene despejar el ruido de jingles, palomas y volantes, y mirar de cerca a quienes le piden el voto:

Omar Sabat (UDI)

Hecho verificado: el 24 de septiembre de 2024 fue formalizado por conducción en estado de ebriedad.

Desenlace: aceptó salida alternativa que contempló suspensión de licencia y multa.

Contexto: caso cerrado bajo las condiciones fijadas por el tribunal.

Karina Silva (RN)

Hecho verificado: en octubre de 2021 fue sancionada tras un sumario por maltrato, hostigamiento y acoso laboral contra funcionarios de Junaeb Los Ríos, originado en denuncias de seis trabajadores. La medida impuso suspensión por tres meses y rebaja del 50% del sueldo.

Desenlace: fue removida del cargo de directora regional de Junaeb Los Ríos el 30 de diciembre de 2021.

Contexto: en mayo de 2023, la Contraloría ordenó retrotraer/reabrir el sumario por imputaciones imprecisas en la formulación de cargos; aquello no revierte la remoción ya ejecutada.

Vanessa Huaiquimilla (PPD)

Hecho verificado: en abril de 2022, el Juzgado de Garantía de Panguipulli le impuso prohibición de ejercer por 60 días por abandono de defensa en una causa iniciada en 2019.

Contexto: la propia abogada reconoció la sanción y precisó que no implicaba inhabilidad para asumir cargos administrativos.

Gastón von Mühlenbrock (UDI)

Hecho verificado: en febrero de 2025 ingresó y quedó en tramitación una demanda laboral presentada por un exasesor, dirigida contra el Congreso, por despido injustificado.

Estado: causa pendiente.

Ann Hunter (Ind-UDI)

Hecho verificado: en noviembre de 2019 renunció como Seremi y fue anunciada su contratación como asesora del intendente.

Desenlace: desistió de asumir tras críticas públicas de asociaciones de funcionarios y autoridades.

Leandro Kunstmann (Partido Republicano)

Hecho verificado: en 2023 se presentó querella por hurto simple y receptación tras el retiro de dos contenedores en Isla Teja.

Descargos: señaló que actuó por encargo de la directiva de un condominio para retirar “contenedores abandonados” y ponerlos en comodato, con devolución si aparecía el propietario.

Desenlace: el 21 de junio de 2024, el Juzgado de Garantía de Valdivia cerró la causa mediante salida alternativa por acuerdo, que lo obligó a restituir los contenedores en 10 días.

Para el resto de las candidaturas del distrito, al cierre de esta edición no hay registros públicos de imputaciones penales, sanciones administrativas vigentes ni fallos que las sindiquen como responsables.

3

¿Peras y manzanas? La lluvia de críticas a informe de la USS que ubicó a Valdivia entre las regiones con más crimen organizado

El 8 de octubre pasado, la Universidad San Sebastián (USS) presentó en Valdivia su «Segundo Informe Nacional de Crimen Organizado». El estudio, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) bajo la dirección de Pía Greene Meersohn, ubicó a Valdivia entre las comunas con mayor incidencia de delitos “asociados al crimen organizado”. Lo que se presentó como un ejercicio académico, terminó abriendo un debate técnico y político.

Entre los críticos estuvo el delegado presidencial, Jorge Alvial, quien cuestionó que “incluyeron todos los delitos que ocurren en la cárcel, por ejemplo, acciones o denuncias, algo que para nosotros se circunscribe a un aspecto particular dentro de la evaluación de seguridad”. Greene, sin embargo, defendió la selección y la amplitud de los criterios: “No se tomaron delitos de delincuencia común; los que se consideraron están asociados a criminalidad organizada. En muchos casos no podemos especificarlo por falta de información: por ejemplo, no sabemos si un homicidio fue interpersonal o cometido por una organización criminal”. Aun así, justificó su inclusión “porque son una manifestación de violencia, y la violencia es una manifestación de la criminalidad organizada”.

—¿Cualquier violencia?

—Sí, en general… No, no cualquier violencia, pero los delitos violentos y los homicidios ciertamente tienen muchas veces relación al crimen organizado.

—¿Muchas veces o siempre?

—No, no, no siempre. Hay muchos delitos de homicidio que son delitos interpersonales y que no están asociados a criminalidad organizada, pero no se puede discriminar, porque el Ministerio Público no nos entrega la información. Nosotros le entregamos un ponderador. Y los homicidios que no sabemos si están relacionados con crimen organizado los ponderamos con un número más bajo. Es la única manera que tenemos de poder ajustar una metodología que, claro, es imperfecta, y que ciertamente tiene problemas y tiene que ser perfectible.

El delegado Jorge Alvial considera que esa forma de razonar confunde fenómenos distintos, y entrega datos que no se condicen con documentos oficiales.

Por ejemplo, el informe «Situación en la Región de Los Ríos « indica que los homicidios bajaron de 12 a 11 durante el primer semestre del 2025 , con una tasa de 2,7 por cada 100 mil habitantes, y todos los casos resueltos.

, La encuesta ENUSC muestra que la victimización cayó del 6,3 % al 4,5 %, convirtiendo a la región en la cuarta más segura del país.

La División de Estudios y Políticas Públicas (DEPP) del Ministerio del Interior fue categórica al describir el estudio de la USS: “El 81 % del indicador está compuesto por infracciones a las leyes de armas y drogas. Ello genera una sobrerrepresentación del fenómeno, mostrando al crimen organizado como generalizado, cuando en muchos territorios se trata de delitos comunes sin evidencia de estructuras criminales”.

Greene insiste en que su trabajo no pretende emitir juicios: “Aquí no hay ni una intención ni de estigmatizar. Aquí lo único que nosotros queremos hacer es contribuir a entregar números. Esto no tiene análisis interpretativo”. Sin embargo, ante la lluvia de críticas, reconoció que la metodología era imperfecta y dijo que han aceptado las críticas y las posibilidades de cambio. “Nunca afirmamos que fuera la mejor ni la única correcta, pero hoy no existe otra; cuando alguien proponga una alternativa, vamos a conversar con ellos”, no sin antes agregar: “Esto es una metodología cuantitativa. Hay otras mucho mejores, pero la nuestra es así”.

4

ADN a la carta: empresa valdiviana promete rebaños con leche más digestiva

La empresa de biotecnología SmartGenetics está validando “LactoCasein A2+”, un servicio de diagnóstico que identifica, mediante PCR, qué vacas portan la variante A2 de la beta-caseína, proteína asociada a una mejor tolerancia digestiva en parte de los consumidores. Con esa información, los predios pueden seleccionar reproductores y diseñar rebaños que produzcan leche A2 de forma estable, agregando valor desde el origen y no solo en la planta o en la etapa industrial. El proyecto es liderado por la directora Bárbara Catalán y cuenta con apoyo del Comité Fomento Los Ríos de Corfo.

La idea es ayudar a los productores a decidir mejor y más rápido: qué animales cruzar y a qué mercado apuntar. Así, la lechería chilena puede ofrecer líneas de producto diferenciadas —como leche A2— con un respaldo real en la genética del rebaño. En simple: la calidad se define desde el animal y no solo desde el procesamiento industrial.

En entrevista, René Manríquez, gerente general de SmartGenetics y bioquímico de la Universidad Austral, explica el alcance: “Lo que nosotros proponemos es el uso continuo de herramientas moleculares, PCR y secuenciación, para no solo conocer el ADN de los rebaños y sacar la máxima ventaja a las características genéticas de cada animal, sino para además generar diagnósticos y monitoreos continuos de las enfermedades a las cuales el ganado puede estar expuesto. Es decir, la calidad de la leche deja de depender solo de la planta procesadora y empieza a diseñarse desde la genética del animal. Eso, sin duda, marca un antes y un después para la industria”.

—¿Qué implica para los ganaderos chilenos poder decidir el tipo de leche, incluso antes de que nazca el animal?

—Es una transformación profunda. A la evaluación tradicional se suma una capa antes invisible: la genética. Un productor puede saber si una cría aún no nacida tendrá rasgos valiosos y cruzar animales que los transmitan con mayor frecuencia. En pocos años, puede alinear su rebaño a una estrategia comercial clara y mejorar eficiencia y retorno.

5

Los rostros de La Unión: memoria que regresa de la bodega de un estudio fotográfico

El Estudio Real fue, durante medio siglo, el lugar donde La Unión se ponía frente a la cámara. Hoy ese universo regresa como archivo vivo: con cientos de tambores de negativos y cuadernos de inscripciones, el Archivo de La Unión creó un índice digital por apellidos que permite ir del nombre al rostro y viceversa. La muestra cuenta, hasta ahora, con 83.503 retratos digitalizados y 43 mil inscripciones.

En simple: negativos y cuadernos se cruzan para identificar personas y convertir ese método en una exposición participativa donde el público puede buscarse, reconocer a los suyos y dejar testimonio. La muestra dispone los negativos junto a los cuadernos, un buscador por apellido, una cabina telefónica con libreta de direcciones, la Bici de los Retratos para imágenes aún sin registro, El Portal (proyección en gran formato) y una réplica del estudio para nuevas tomas que se incorporan al acervo.

“La fotografía es evidencia”, resume el director, Juan Pablo Jullian. “La gente llega, ve la foto y se emociona al encontrar a los suyos: ya llevamos 2.980 testimonios en audio”. Las escenas se repiten: hallazgos familiares, recuerdos que vuelven a circular.

¿Cómo funciona? Llegas con un apellido, consultas el índice, cotejas en los negativos y, si reconoces a alguien, grabas un audio. También puedes retratarte en la réplica del estudio para que tu imagen quede en el archivo.

La tercera versión de esta muestra se inauguró el viernes 24 de octubre y se mantendrá abierta hasta febrero de 2026. Por volumen, se trata una de las exposiciones fotográficas más grandes realizadas en Chile.

Los horarios se informan y actualizan en el perfil de Instagram del Archivo de La Unión.

Con esto cerramos la primera edición de Aquí Los Ríos. Los invitamos a inscribirse, compartir y hacer llegar comentarios o datos que ayuden a seguir construyendo este espacio directamente a nuestro correo aquilosrios@elmostrador.cl. Este newsletter busca crecer con quienes leen, observan y también cuestionan lo que pasa en la región.

Gracias por llegar hasta el final. Nos leemos la próxima semana, con la calma necesaria para contar lo que pasa cuando pasa la tormenta.

