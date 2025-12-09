La comisaria de la PDI que disfrazó estafa como “regalo de Dios”

Si me permiten la digresión, quería contarles sobre Carlitos Run. ¿Les suena? Vecino de Valdivia, treintañero, con discapacidad intelectual, y uno de los influencers más inesperados del ecosistema digital chileno. Probablemente esté fuera de tu algoritmo, pero ahí está: grabado, expuesto, comentado y, en los últimos días, haciendo encuestas callejeras para medir el ánimo de los valdivianos frente a la elección presidencial del próximo domingo.

Una comisaria de la PDI en Los Ríos fue condenada a siete años de cárcel por liderar un esquema de estafas a tres subalternos, usando información interna y un discurso religioso para ofrecer supuestos remates de viviendas. El tribunal la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos y la ubicó como coautora de las estafas , tras rastrear los pagos que terminaron en cuentas de su entorno familiar.

La caída de la PDI que estafó a subalternos en nombre de Dios

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a la comisaria de la PDI, Lilian Débora Fuentes Sepúlveda, a siete años de presidio efectivo. La sentencia la declara coautora de dos delitos de estafa en perjuicio de tres subalternos, funcionarios de la misma institución. Fuentes, quien se encontraba suspendida de sus funciones desde su formalización, quedó además inhabilitada de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con recibir una multa y la orden de pagar las costas.

Según los antecedentes expuestos en el juicio, la posición que ocupaba en la PDI fue clave para el mecanismo que describió el tribunal: era comisaria y jefa de Plana Mayor y Recursos Humanos de la PDI en la Región de Los Ríos, y desde ese cargo accedía a sueldos, deudas y capacidad de endeudamiento de los funcionarios, incluidos quienes luego resultaron víctimas en esta causa. El fallo detalle que, entre 2019 y 2020, participó en un esquema que llevó a tres colegas de Valdivia a entregar en conjunto $ 60,5 millones, con la promesa de comprar casas en supuestos remates de viviendas por deudas con la Tesorería General de la República, usando como fachada a la Inmobiliaria San Pedro Spa, una sociedad real cuyos socios declararon no tener vínculo con los acusados.

La arista religiosa del caso va más allá de la anécdota: el tribunal estableció que Fuentes, miembro de una iglesia evangélica, ofrecía el negocio como un “regalo del cielo” dirigido solo a creyentes de la misma fe, y que debía mantenerse en estricta reserva. Varios testigos relataron que hablaba de una “bendición de Dios” y que aseguraba haber orado para discernir a quién ofrecerle la oportunidad. El fallo vincula ese registro con su rol de jefatura en la PDI y y señala que esa posición habría contribuido a generar la confianza necesaria para engañar a sus víctimas.

La primera operación que terminó en condena es la de una subinspectora de la PDI, subalterna directa de Fuentes. Después de meses de ofrecimientos, en agosto de 2020 aceptó comprar una casa por $ 25 millones, más $ 3 millones de honorarios. Firmó un contrato de servicios en una notaría con uno de los coimputados como “asesor” de la supuesta inmobiliaria, entregó un vale vista por el monto principal y transfirió la comisión a la cuenta de la hermana de la comisaria. No hubo remate. No hubo inscripción de dominio. No hubo devolución de dinero.

El segundo caso es el de un matrimonio de funcionarios de la PDI, también destinado en Valdivia. A esa pareja se le ofreció una vivienda en Villa del Rey por $ 30 millones, más $ 2,5 millones de comisión. Para reunir el dinero vendieron una camioneta por debajo de su valor de mercado, tomaron créditos de consumo y realizaron transferencias fraccionadas a la cuenta de la hermana de Fuentes hasta completar los $ 32,5 millones. Al igual que en el caso anterior, no hubo remate, ni inscripción de dominio, ni devolución de dinero.

Además, las dueñas de las dos propiedades ofrecidas declararon que sus casas nunca estuvieron en remate ni puestas en venta, y la Tesorería General de la República confirmó que no había procesos de embargo ni remate sobre los inmuebles. Los certificados de avalúo fiscal mostraron que los precios prometidos eran inferiores al valor fiscal, y las cartolas bancarias registraron depósitos en las cuentas personales de los otros acusados y transferencias posteriores a la cuenta de Fuentes. Con esa combinación de antecedentes, el tribunal descartó que la comisaria fuera una simple intermediaria y la ubicó como captadora de compradores, configurándose su coautoría en las estafas.

Consultada por Aquí Los Ríos, la PDI informó que Lilian Fuentes se encontraba suspendida de sus funciones desde 2021 en el marco de esta causa penal y que pasó a retiro temporal el 26 de noviembre de 2025, mientras se resolvía el proceso que terminó en su condena.

Los Lagos: despidos y un asesor inhabilitado respaldado por el alcalde

El Tribunal Electoral Regional de Los Ríos (TER) inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos al exalcalde de Panguipulli, Pedro Burgos Vásquez, tras acoger un requerimiento por notable abandono de deberes e infracción grave a la probidad administrativa. El fallo recoge, entre otros hechos, la contratación de su pareja y de su hija en la municipalidad y en la Corporación Municipal de Deportes, la falta de abstención pese al conflicto de interés y el uso de recursos corporativos para pagar a un concejal.

Pese a esa sentencia, el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz (UDI), decidió mantener a Burgos como asesor de turismo del municipio. Según declaró a la prensa local, el contrato se extenderá hasta el 31 de diciembre y, mientras la defensa del exalcalde tenga abierta la posibilidad de apelar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), se acogerán al argumento de la presunción de inocencia. Solo si el fallo del TER queda a firme, dijo, se evaluaría terminar anticipadamente el vínculo.

El tema llegó al Concejo Municipal de Los Lagos. De acuerdo con el concejal comunista Felipe Bustos, cuando iban a abordar el caso de Burgos en el punto de “varios”, el alcalde se levantó de la mesa y salió de la sala, prometiendo volver. “Nos dijo que regresaba y no volvió más. Al final nunca pudimos escuchar su postura sobre Pedro Burgos”, afirma. Para Bustos, la decisión correcta sería que el jefe comunal sacara del cargo al exalcalde mientras se resuelve su situación en tribunales.

En esa misma reunión, Bustos y la concejala Alejandra Martínez pidieron también explicaciones por la salida de 11 trabajadores municipales, 6 funcionarios a contrata y 5 personas del área de aseo, todos residentes de la comuna, que, según el edil comunista, se concretaron el mismo día en que el alcalde ratificó la continuidad de Burgos como asesor.

Desde la vereda oficialista, el concejal UDI Carlos Carrillo expresó una posición similar a la de Bustos: dijo que “no está de acuerdo” con la situación y que, aunque reconoce el derecho a la presunción de inocencia y a apelar, le parece “prudente que el alcalde suspenda al funcionario, y el propio funcionario debería autosuspenderse para resolver su situación”. Si el fallo se confirma, agregó, “hay que tomar medidas drásticas y el alcalde debería despedir al funcionario”.

A medios locales, el alcalde Víctor Fritz señaló que Pedro Burgos continuará como asesor hasta el 31 de diciembre y que la situación solo cambiará si el Tricel confirma la sentencia. Con la inhabilitación dictada por el Tribunal Electoral aún pendiente de revisión en el Tricel, la situación de Burgos en Los Lagos depende, por ahora, de la decisión política del alcalde. Aquí Los Ríos tomó contacto con el jefe comunal para obtener su versión sobre las palabras de los concejales, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

“Copiar y pegar”: crisis en el DESAM de La Unión

El Concejo Municipal de La Unión rechazó por unanimidad el Plan Comunal de Salud 2026, cuestionando su calidad técnica y la forma en que fue elaborado. En la sesión del 28 de noviembre, presidida por la concejala Patricia Aguilar ante la ausencia del alcalde Saturnino Quezada, los seis concejales presentes votaron en contra del documento presentado por el jefe del Departamento de Salud Municipal, Alexis Lespinasse.

El plan llegó al Concejo con retraso y sin datos poblacionales básicos. La concejala Jaqueline Paredes reclamó la falta de estadísticas como natalidad y migración, mientras que el concejal Daniel Noriega habló derechamente de “pasajes del copiar y pegar” al compararlo con el instrumento del año anterior. Noriega agregó que, cuando Lespinasse asumió la jefatura del DESAM, el alcalde dijo que llegaba “a arreglar todo esto”, algo que, a su juicio, no se ve reflejado en el documento.

La concejala Jessica Cossio sostuvo que el plan “presenta muchas inconsistencias técnicas”, lo calificó como “débil” y “hecho a la rápida” y criticó que las observaciones recogidas desde codelos, comités y dirigentes no se trabajaran de manera formal. En la misma línea, apuntó a metas no cumplidas, como el trabajo del psicólogo rural y capacitaciones en habilidades blandas, y a la ausencia de información sobre la farmacia municipal y la farmacia comunitaria, pese a los recursos asignados en el último año.

Días después, el conflicto se trasladó al plano gremial. El estamento médico de La Unión, encabezado por la doctora Fabiola Asenjo, difundió una declaración pública en la que rechazó una propuesta municipal que incluía ajustes al artículo 45 e incrementos en las extensiones horarias. En ese texto, los profesionales anunciaron que no seguirán negociando mientras Alexis Lespinasse continúe a cargo del Departamento de Salud, acusando que la dirección actual “demostró su nulo interés para comprender que la atención primaria es un beneficio y derecho para las personas y no un negocio”.

Consultado por Aquí Los Ríos, Lespinasse descartó que el plan sea un simple “copiar y pegar” y afirmó que la similitud con el documento anterior se debe a la naturaleza de los objetivos estratégicos. “Dichos objetivos no se diseñan para un año, se plantean a cinco años como mínimo. Eso puede dar la impresión de un copiar y pegar, pero la intención fue dar continuidad al trabajo y no reproducir el plan anterior sin revisión”, señaló, antes de admitir falencias en la comunicación con el Concejo y con los codelos. Frente a las críticas del gremio médico, sostiene que durante este año su prioridad fue contener un déficit que, afirmó, llegó a unos $ 760 millones, con proveedores que dejaron de despachar y sueldos que se terminaron de pagar recién a fines de enero: “Nuestro rol fue tratar de equilibrar la deuda; no es que no tengamos empatía con la atención primaria”.

Premio para Rodolfo Fischer y nueva residencia de la OCV

El Ministerio de las Culturas anunció a los ganadores del Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2025. En la categoría Música Docta, el reconocimiento fue para Rodolfo Fischer, director artístico de la Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) desde noviembre de 2020. Los otros premiados fueron Saiko, Héctor “Titín” Molina y José Oplustil. Según la ministra Carolina Arredondo, estos premios distinguen a artistas cuyas trayectorias han contribuido de manera sostenida al desarrollo musical del país.

Fischer, formado en el Conservatorio de la Universidad de Chile y posteriormente en el Curtis Institute of Music de Filadelfia, cuenta con una extensa carrera nacional e internacional. Fue director residente del Teatro Municipal de Santiago entre 1998 y 2002, periodo en el que dirigió más de 20 títulos de ópera, y actualmente combina su trabajo en Chile con labores docentes en la Musik-Akademie Basel, en Suiza.

El premio coincide con el desarrollo del programa de compositores residentes de la OCV, una línea de trabajo que ha permitido la creación regular de obra nueva durante los últimos años. En 2024, el residente fue Nicolás Ahumada, quien actualmente vive en Salzburgo y cursa un máster en Composición en la Universidad Mozarteum. En 2025, el seleccionado fue Aníbal Vidal, radicado en Londres, donde continúa componiendo y colaborando con ensambles europeos.

Este sábado, la orquesta definió al nuevo compositor residente 2026: Camilo Roca, escogido con su obra Concreto II. También participaron en la instancia Tomás Brantmayer y Agustín Castellón. Roca trabajará durante el próximo año con el elenco valdiviano en el desarrollo de una obra encargada especialmente para la temporada.

