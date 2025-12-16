Presentado por:

El pan francés sigue siendo el mejor test de realidad: para algunos todavía crujiente; para otros, ya blando y latigudo. Lo cierto es que Kast arrasó en la región —ganó en todas las comunas: 62,74% en promedio— y la discusión ideológica duró lo que un suspiro. A las pocas horas muchos ya estaban con la calculadora en mano sobre el escenario que se viene: ¿inversión, permisos, fiscalización, plata?

Fuimos a preguntarles directo a gremios y directorios de Los Ríos: qué esperan del primer año, qué los tiene optimistas, qué los tiene nerviosos. Y aparecieron las preguntas de siempre: qué se prioriza, cómo se ejecuta, quién queda afuera.

Pero eso no es todo. También en esta edición:

El Minvu estimó en $ 11 mil millones el costo preliminar de la expropiación asociada a la megatoma del cerro Centinela , y la explicación oficial levantó más de una ceja: se armó caja con recursos 2025 no ejecutados en regiones del sur. El seremi Daniel Barrientos responde y dice que en Los Ríos no es “plata perdida” , sino reprogramación 2026 , y pone como ejemplo el atraso de Guacamayo 3 por exigencias ambientales .

cerró el en Valdivia con , y delegaciones de . Conversamos con , director del festival, que lo resume así: . Hace balance, cuenta el crecimiento de asistentes y cómo el complicó el levantamiento de fondos, además del vínculo con el . Y una buena noticia desde el bosque: el MMA informó nuevos registros del zorro chilote —o zorro de Darwin— en el cordón costero de Mariquina, obtenidos con cámaras trampa del proyecto GEF Alianza Cero Extinción. El hallazgo refuerza la idea de un corredor biológico Valdivia–Mariquina y coincide con la oficialización del Plan RECOGE para la especie.

1

Inversión, permisos y caja: lo que esperan de Kast los gremios de Los Ríos

El 62,74% de los votos. Las 12 comunas ganadas. El resultado de José Antonio Kast en Los Ríos no dejó margen para el suspenso, y, como decíamos más arriba, la conversación regional se movió rápido: del debate político a la planilla Excel. Inversión, reglas, permisos, caja. Lo que viene.

En conversación con Aquí Los Ríos, directores y representantes de distintos gremios repiten un marco común: expectativas de reactivación, pero con dudas sobre cómo se va a ejecutar, y con qué prioridades, el primer año de gobierno. El entusiasmo viene con asterisco.

Desde la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia, su gerente Walter Marcos Díaz ordena el diagnóstico previo a la elección en tres ejes: inversión, permisología y seguridad, con un punto específico en la macrozona sur: “Los atentados permanentes entre Biobío y Los Ríos”. Lo que espera, dice, es “una fuerte inversión en las regiones y crecimiento que se traduzca en trabajo de calidad… que tenga la capacidad de retener el talento regional”.

En turismo, Mirta Wevar, directora de Aseet, pone el ojo en otro frente: la competencia que, según su lectura, se disparó en los últimos años con plataformas como Airbnb. “Hay una competencia desleal con muchas personas que arriendan piezas, casas, departamentos, y que cobran precios realmente bajos”. Lo que piden, dice, son reglas parejas y fiscalización tributaria: “Es todo muy informal. ¿Los visita el Servicio de Impuestos Internos? ¿Los visita el Servicio de Salud?”.

En la lechería, el foco está en el agua. José Luis Delgado, gerente de Aproval, pide “más agilidad” en la tramitación de derechos de agua en la DGA y revisar la metodología para estimar disponibilidad de acuíferos, en una zona que “está en restricción” de aguas subterráneas. A eso suma dos temas que cruzan a los productores: evaluar el efecto de la ley de riego y revisar los límites de apoyo de INDAP, porque con topes “de 3.500 UF” en activos, varios quedan fuera antes de consolidarse, obligados a financiarse a través de créditos con la banca.

En madera, Fernando Hales, presidente de Pymemad, apuesta por empujar “la construcción en madera” en Chile, amarrándolo al déficit habitacional: “Hay una falta de vivienda en Chile que es enorme”. Dimensiona, además, la tensión regional: “cerca de 240 aserraderos e industrias” complicadas por falta de demanda. Lo que pide: apoyo financiero y energético.

Y en cultura, el tono cambia. Fernando Lataste, secretario ejecutivo del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y del Festival Internacional de Cine, habla de “incertidumbre”: “Durante la campaña y en los programas se habló muy poco de cultura”, dice, porque “seguridad, inmigración y economía se comió la agenda”. Pero agrega un matiz: el Festival y el Centro Cultural “ya son proyectos que tienen varios años” y “han vivido varias veces este cambio de ciclo político”. Y en ese tiempo han demostrado flexibilidad y “cierta capacidad de resiliencia” para enfrentar los cambios.

Marcelo Godoy, director de Fluvial, coincide en que falta claridad sobre “la forma en que el nuevo gobierno va a gestionar el sector artístico y cultural”, pero empuja un argumento práctico: sería “de demasiada ceguera” no ver que el sector “es un dinamizador de la economía”. Por eso plantea que “hay que sentarse a conversar” y poner su impacto en “desarrollo territorial” y “económico y social”.

El mapa quedó claro. Ahora queda ver cómo se dibuja el camino.

2

Seremi responde por fondos destinados a la megatoma de San Antonio

Once mil millones de pesos. Esa es la cifra que el Minvu puso sobre la mesa para expropiar cerca de 100 hectáreas en el cerro Centinela, el corazón de la megatoma de San Antonio. El ministro Carlos Montes explicó que los recursos salen del Presupuesto 2025, “reservados ante una eventualidad”. Pero la eventualidad tiene historia: la caja se armó con proyectos no ejecutados en regiones del sur.

El mecanismo fue así: como en 2025 los Serviu debían gastar dentro del año los servicios que vieron que no alcanzarían a ejecutar antes del 31 de diciembre, devolvieron montos al nivel central. En noviembre, el ministerio detectó una disponibilidad superior a $ 10.900 millones y decidió redirigirla a San Antonio para evitar que volviera al Tesoro Público.

En Los Ríos, el caso abrió un flanco político. La senadora María José Gatica (RN) acusó que el Serviu regional no ejecutó “más de $ 36 mil millones” destinados a proyectos 2025. El senador Iván Flores (DC) volvió sobre la “subejecución” reiterada y criticó, entre otras cosas, la falta de llamados de mejoramiento de viviendas durante el año. Dos voces de oposición apuntando al mismo lugar.

La novedad es la respuesta del Ejecutivo regional. En conversación con Aquí Los Ríos, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Daniel Barrientos, puso el foco en otra parte: el Plan de Emergencia Habitacional. “Tenemos esfuerzos puestos en la entrega de viviendas en la Región de Los Ríos y ya estamos llegando a un 91% de avance”.

Y sobre los recursos cuestionados, Barrientos marca una diferencia clave: para el ministerio no es “plata perdida”, sino reprogramación. “Dejan de ejecutarse este año 2025, pero quedan programados para su gasto en el 2026”. Y aclara: “Acá no hay un traspaso de recursos respecto de ir a comprar terrenos fuera de la región”.

Como ejemplo cita Guacamayo 3, un proyecto para “más de 500 familias” cuyo inicio se atrasó por exigencias de evaluación ambiental. El proyecto tuvo que obtener una RCA y, según Barrientos, es el primero que entra bajo la nueva normativa de humedales urbanos, además de estar en torno al Santuario de la Naturaleza Angachilla. En la misma línea, dice que en 2025 se calificaron técnicamente “cerca de cinco proyectos”, pero por “cuadraturas de cajas presupuestarias” algunos fueron seleccionados recién a fin de año, empujando ejecución y gasto hacia adelante.

Y sobre la arista de asentamientos precarios, Barrientos apunta a otra cifra: sostiene que cuando los vinculan a ese ítem “no hay una rebaja que vaya directo”, y que “los recursos de asentamiento especial se han ejecutado casi al 90 y tanto por ciento”. Según su versión, los fondos que hoy están en disputa no vendrían de ahí.

3

Marcelo Godoy sobre Fluvial: “Una de las versiones más exitosas que hemos tenido”

La madrugada del domingo, cuando el último show terminó y las luces se apagaron, Fluvial 2025 cerró su novena edición en Valdivia. Cuatro días de conciertos, showcases, conferencias, workshops y networking que dejaron los números más altos en la historia del encuentro.

La programación superó los 40 shows y reunió a 300 profesionales acreditados, con delegaciones de países como Alemania, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos, además de módulos como MusicTech con foco en inteligencia artificial. En términos de asistencia, convocó a 2.889 personas —un 19% más que en 2024— y los profesionales acreditados pasaron de 357 a 462. Otro dato que pesa: las Rondas de Vinculación reunieron a 182 profesionales y generaron más de 3.000 reuniones en una sola mañana de viernes.

Aquí Los Ríos conversó con Marcelo Godoy, director de Fluvial, para hacer balance de la versión recién terminada.

—Si tuvieras que resumir esta edición, ¿cómo la viste?

—Podría decir que esta versión fue una de las más exitosas que hemos tenido en los últimos años, por el volumen de profesionales que asistió y por el impacto que los mismos delegados y profesionales nos han manifestado respecto de su participación. Son muchas emociones, y también muchas expectativas: ahora queda monitorear resultados en el tiempo.

—Cuando dices que fue una versión exitosa, ¿cómo se mide?, ¿qué dato importa?

—Crecimos por lo menos un 30% en los asistentes profesionales. Crecimos también en la cantidad de profesionales que viajaron de distintas partes del mundo, pagando sus propios costos de traslado a Chile. Eso quiere decir que en el fondo somos un mercado y ya no solamente le importa a los chilenos, sino que también le importa a la escena global. Ese es un gran indicador.

—¿Cuáles fueron las dificultades para levantarla?

—Nos costó muchísimo. Todo lo que ha implicado el Caso Convenios, la ralentización y los problemas para la adjudicación de fondos hizo muy difícil el apoyo público, pero finalmente gracias al interés privado y al interés también de múltiples instituciones logramos entre todos sacar adelante una versión que se veía muy compleja de hacer. Y creo que la versión fue superredonda. Cumplimos con nuestro compromiso de ser muy puntuales, de cumplir las expectativas en términos de calidad de sonido, de puesta en escena, y de que la experiencia integralmente sea algo significativo para su quehacer profesional.

—En lo local, se enlazó a Fluvial el Proyecto FIC Polo Creativo y Turístico Los Ríos. ¿Qué te parece relevante de esa participación?

—Fluvial lo entendemos cada vez más como un ecosistema. El trabajo del Polo Creativo y Turístico de Los Ríos nos está planteando un desafío a 10 años: generar conectores entre el sector turístico y creativo. Y eso fue lo que se expresó en Fluvial: un proceso de transferencia tecnológica, de emprendedores de comunas que nunca en su vida habían participado de un mercado internacional y que pudieron acceder a la rueda de negocio.

UACh participa en Informe del Plan Nacional de Búsqueda

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la profesora del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Dra. Daniela Accatino, participó en la audiencia realizada en el Palacio de La Moneda el 10 de diciembre, donde el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibió el Primer Informe Bienal del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.

La académica integra el Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda, instancia que reúne a organizaciones de familiares, representantes de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos que colaboran en el desarrollo y supervisión de esta política pública inédita en Chile.

En ese marco la Dra. Accatino indicó que el Comité institucionaliza “un espacio de representación de la sociedad civil para contribuir al cumplimiento del deber del Estado de reconstruir la verdad sobre el destino de las más de mil cuatrocientas víctimas de desaparición forzada de la dictadura. Junto al conocimiento de las agrupaciones de familiares y de los sitios de memoria que han sostenido históricamente la búsqueda, el Comité recoge las perspectivas que aporta la academia y la voz de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Iglesia Católica”.

«Fue muy significado poder aportar desde mi experticia en la prueba judicial en procesos por violaciones de derechos humanos y desde el trabajo que realiza la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile en este campo, relevando además una perspectiva regional, dado que la desaparición forzada fue parte de una política represiva impuesta en todo el país. Esperamos que el esfuerzo de instalación de esta política pública en estos dos primeros años, que registra el informe bienal que fue entregado al Presidente, logre generar conciencia de la profundidad de la herida moral que significa el desconocimiento del paradero de tantos y tantas compatriotas», señaló la académica de la UACh.

Noticia completa aquí.

4

Zorro de Darwin en Los Ríos: cámaras lo registran en Mariquina

Una cámara trampa en el cordón costero de Mariquina registró al zorro chilote —o zorro de Darwin— moviéndose de noche entre el sotobosque. Con eso, una zona que nadie tenía marcada entró al mapa de la especie.

El 9 de diciembre, el Ministerio del Medio Ambiente informó el hallazgo. Se trata de una especie endémica del sur de Chile, catalogada en peligro: poblaciones fragmentadas, comportamiento esquivo, actividad mayormente nocturna. Un animal que existe más en los catastros que en los avistamientos.

Las imágenes se obtuvieron con equipos instalados por el proyecto GEF Alianza Cero Extinción (GEF AZE), que monitorea biodiversidad en paisajes costeros y bosque nativo, además de realizar educación ambiental y capacitación en predios rurales. En Mariquina, el registro se habría confirmado en dos de cuatro predios bajo estudio.

Pero el hallazgo no se lee como un dato suelto. Autoridades y equipos técnicos lo conectan con una hipótesis mayor: un corredor biológico Valdivia–Mariquina, una franja de conectividad ecológica que permitiría a la fauna nativa moverse entre fragmentos de bosque templado húmedo en un territorio muy intervenido. En esa misma zona se han registrado otras especies amenazadas, como la ranita de hojarasca de Mehuín.

El anuncio coincidió con la oficialización del Plan RECOGE (Plan de Recuperación, Conservación y Gestión) para la especie, publicado en el Diario Oficial. El plan apunta a proteger hábitat, reducir amenazas como perros domésticos y asilvestrados, controlar enfermedades transmisibles, sostener el monitoreo y promover corredores ecológicos.

Desde Los Ríos, el seremi Alberto Tacón planteó que el registro empuja a “mejorar las medidas de conservación, fortalecer la investigación y promover la protección activa del bosque nativo y sus especies”. La coordinadora nacional de GEF AZE, Beatriz Brito, sostuvo que la detección “reafirma la importancia del cordón costero de Mariquina” y sugiere un corredor relevante entre Valdivia y Mariquina. En simple: el borde costero y su cuidado acaba de volverse más importante.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.

