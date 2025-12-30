Denuncia de jefa de Inteligencia termina apuntando a su propio hijo

Presentado por:

Diciembre cerró en Los Ríos con una seguidilla de búsquedas y hallazgos. En Máfil, la Fiscalía investiga la muerte de Dabiana Olivera (32), encontrada a un costado de la Ruta 5 Sur, con antecedentes que apuntan a un atropello. En Mariquina, el ECOH y la Brigada de Homicidios trabajan sobre el hallazgo de un cuerpo masculino en el fundo Dollín, en una zona de pesca, cerca del río Cruces: un hombre de entre 50 y 60 años, en estado de esqueletización, con una data preliminar de más de dos meses. Y en Panguipulli continúa la búsqueda de Heriberto Vásquez Abello (25), desaparecido desde el 10 de diciembre.

Hasta el cierre de esta edición, el SML no había entregado el resultado de la autopsia de Dabiana y la SIAT tampoco tenía un informe que permitiera dar con el responsable de su muerte. Volveremos sobre estos casos.

Ahora, lo que cubrimos para esta edición:

Consuelo Peña: La subdirectora de Inteligencia de la PDI denuncia drogas halladas cerca de su casa en Valdivia , pero la causa reservada termina apuntando a su hijo de 32 años como “sujeto de interés” . Fiscalía traspasó la investigación al OS7 para evitar conflicto de interés . El presunto proveedor fue formalizado y quedó en prisión preventiva .

La denuncia cerca de su casa en , pero la termina apuntando a su hijo de como . Fiscalía traspasó la investigación al para evitar . El fue y quedó en . Hospital Base Valdivia: Dos casos reabren el foco sobre procedimientos fallidos . Una familia acusa que una endoscopía terminó con Pilar Jara en la UCI y amputada de ambas piernas ; el hospital dice que se ha informado a la familia y que la paciente sigue estable dentro de su gravedad . Además, un tribunal condenó al Servicio de Salud a pagar $ 7 millones por dejar un drenaje de 15 cm dentro de un paciente operado en 2018 ; la defensa apelará por el monto.

reabren el foco sobre . Una familia acusa que una terminó con en la y ; el hospital dice que se ha informado a la familia y que la paciente sigue . Además, un tribunal condenó al Servicio de Salud a pagar por dejar un dentro de un paciente operado en ; la defensa por el monto. Río Bueno: Interpol PDI fiscalizó un predio agrícola en Chan Chan y detectó a 13 ciudadanos bolivianos trabajando como “turistas transitorios” sin permiso laboral . No hubo detenciones por ser falta administrativa, el caso pasó a Migraciones y el empleador fue denunciado .

fiscalizó un predio agrícola en y detectó a trabajando como sin . por ser falta administrativa, el caso pasó a y el empleador fue . Coihue Abuelo: Conaf denunció a Fiscalía el daño a un árbol de unos 600 años en Mocho Choshuenco tras el desprendimiento de un trozo de corteza (20×50 cm) que afecta tejido vivo. Reforzaron medidas en el sendero, pidieron evaluación a la UACh y buscan al responsable con registros de ingreso, ante la hipótesis de extracción como “souvenir”.

Antes de partir: si esto te hace sentido, compártelo.

Si todavía no estás suscrito, es gratis y toma un segundo: aquí el link.

Salvo hoy (nuestros amigos de radio UACh están emperifollando el set de la radio), todos los martes al mediodía nos encontramos en Radio UACh (90.1 FM), estirando la conversación.

1

Consuelo Peña: denuncia de jefa antidrogas terminó apuntando a su propio hijo

En marzo, la prefecta general Consuelo Peña San Miguel encontró un paquete con marihuana y cocaína en las inmediaciones de su casa en Valdivia. Hizo lo que correspondía: denunciar. Ella no es cualquier funcionaria. Es la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI.

Peña tiene 51 años y 34 de carrera policial. Egresó en 1993 y partió en la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales, la unidad antiterrorista. Sus primeros casos: el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. A lo largo de los años fue jefa de la Prefectura Provincial de Valdivia, de la Macrozona Sur y la primera mujer en liderar la Región Policial de Los Ríos. En abril de 2024 se convirtió en la primera mujer en la historia de la PDI en alcanzar el grado de prefecta general.

Tras su denuncia por el hallazgo de drogas, la Fiscalía abrió una causa reservada. Al inicio se exploró la hipótesis obvia: alguien intentaba incriminarla. Pero las diligencias fueron torciendo el rumbo y los antecedentes empezaron a apuntar hacia otro lado, puertas adentro.

Según las reconstrucciones publicadas por The Clinic, el receptor del envoltorio sería el hijo de la prefecta, de 32 años, quien quedó como testigo y también como «sujeto de interés«. Según lo narrado, habría mantenido contacto con un traficante local durante seis a ocho meses, con transferencias superiores al millón de pesos para adquirir drogas.

Ante ese escenario, el fiscal Daniel Soto tomó una decisión esperable: retiró la investigación de manos de la PDI y la traspasó al OS7 de Carabineros de Valdivia, para evitar un conflicto de interés evidente.

En medio de ese cambio de manos, se reportó un movimiento interno: el traslado temporal de una detective. Consultada, la PDI lo describió como una reasignación administrativa por un mes. Sostuvo que la funcionaria no estaba a cargo de la indagatoria y que luego volvió a su unidad.

El presunto proveedor fue identificado como N.T.M., detenido junto a su pareja B.E.G. y formalizado el 30 de octubre por tráfico de drogas. Está en prisión preventiva. Según los reportes, operaba con reparto a domicilio y arrastraba una condena previa por robo con intimidación con pena sustitutiva.

Consultada, la Fiscalía declinó entregar antecedentes por el carácter reservado de la investigación. La PDI, en tanto, señaló que el director general Eduardo Cerna tomó conocimiento cuando la propia Peña realizó la denuncia al Ministerio Público. «Era lo que correspondía«, indicaron, por obligación legal. El caso sigue en tramitación, con diligencias en curso.

2

Hospital Base de Valdivia: endoscopía termina con paciente amputada y otro caso ya tiene condena

El Hospital Base de Valdivia quedó expuesto esta semana por dos historias distintas. Una está en curso clínico. La otra ya tiene condena de primera instancia. Las une el mismo escenario: un hospital público, un procedimiento que salió mal y familias que dicen no haber recibido respuestas.

El primer caso se conoció el viernes 26 de diciembre. Pilar Jara llegó al hospital para hacerse una endoscopía, pero esta vez terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según el relato de su hijo Martín Ávila, durante el procedimiento se habría producido una perforación en una arteria, lo que derivó en una septicemia. Ávila declaró que, por los fármacos utilizados para salvar órganos vitales, se generaron problemas de circulación hacia las extremidades inferiores. En ese contexto, Ávila dijo a Aquí Los Ríos que, a raíz de esas complicaciones, Pilar Jara fue amputada de ambas piernas. La familia afirma que no ha recibido una explicación satisfactoria.

El segundo caso ya tiene resolución judicial. El miércoles 24 de diciembre, el Segundo Juzgado Civil de Valdivia condenó al Servicio de Salud Valdivia a pagar una indemnización por negligencia médica.

Según la sentencia, durante una cirugía de próstata realizada en 2018 se dejó dentro del cuerpo de Abdón Pino, hoy de 69 años, un fragmento de drenaje tubular de 15 centímetros en la zona pélvica. Pino fue dado de alta el 4 de agosto de ese año y manifestó dolores persistentes en controles posteriores. El personal se habría limitado a exámenes de orina para descartar infecciones, todos negativos, sin profundizar en el origen del dolor.

El cuerpo extraño se detectó de manera casual recién el 1 de septiembre de 2020, mediante exámenes que buscaban verificar diseminación del cáncer. En entrevista, Pino relató que durante más de dos años sintió que no le creían ni médicos ni su familia. Tras el hallazgo vino otra espera: un médico llegó a decirle que el objeto «podría quedar» en su cuerpo, pero que era mejor retirarlo. Finalmente se extrajo mediante una laparotomía exploradora el 30 de octubre de 2020.

El fallo considera el impacto emocional del episodio: una profesional identificó sintomatología ansiosa y depresiva asociada al desconocimiento de la causa del dolor y al quiebre de relaciones familiares. En el capítulo indemnizatorio, la jueza fijó el monto en $ 7.000.000. El abogado César Collao anunció apelación: dijo estar de acuerdo con que se acogiera la demanda, pero no con el monto. En la demanda solicitaban $ 150 millones y eso mismo piden ahora a la Corte.

Consultado por Aquí Los Ríos por el caso Jara, desde el Hospital Base Valdivia indicaron que “lamentan profundamente” la evolución del estado de salud de la paciente, que permanece en UCI y “se mantiene estable dentro de su gravedad”. El recinto agregó que directivos sostuvieron una reunión con la familia “para informar de manera directa y transparente” sobre la evolución, y que existe entrega permanente y diaria de información por parte del equipo de la UCI. Sobre el caso Pino, el hospital reiteró que no emitirá declaraciones mientras el proceso judicial se encuentre pendiente de resolución definitiva.

3

Río Bueno: 13 ciudadanos bolivianos sorprendidos en trabajo agrícola irregular

El martes 23 de diciembre, cerca de las cinco de la tarde, funcionarios de Interpol de la PDI llegaron hasta un predio agrícola en el sector Chan Chan de Río Bueno para fiscalizar a trabajadores en faenas de temporada.

En el lugar controlaron a 52 personas. De ese grupo, 13 ciudadanos bolivianos fueron detectados trabajando en condición irregular.

Según explicó el jefe de Policía Internacional de la PDI en Los Ríos, subprefecto Francisco Clavijo, esas personas estaban en Chile como “turistas transitorios” y no contaban con autorización del Servicio Nacional de Migraciones para realizar labores remuneradas.

Por tratarse de una falta administrativa y no de un delito, los 13 trabajadores no fueron detenidos. El caso fue derivado a Migraciones para que aplique el procedimiento correspondiente.

El empleador, en tanto, fue denunciado por mantener a estas personas trabajando sin la documentación migratoria exigida. Su identidad no fue informada en el reporte, ni tampoco el tipo de faena específica que se realizaba en el predio.

Desde la PDI explicaron que entre diciembre y marzo aumentan los controles coordinados con la Dirección del Trabajo en la región, debido al incremento de la llegada de personas extranjeras para asumir trabajos agrícolas de temporada.

Un mensaje de la Universidad Austral de Chile

UACh valora requisitos para postular a pedagogías publicados por DEMRE

La Universidad Austral de Chile valoró los requisitos para postular a carreras y programas de pedagogía para el proceso de admisión 2026, los que fueron publicados por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE). Para los efectos de la habilitación a carreras de pedagogía, se considera que el puntaje promedio entre las pruebas obligatorias debe ser 540 o más puntos.

La UACh imparte en Valdivia Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, y Pedagogía en Educación Parvularia. Mientras en la Sede Puerto Montt, se dicta Pedagogía en Educación Básica con Menciones, Pedagogía en Educación Diferencial con Mención, Pedagogía en Educación Parvularia y Pedagogía en Matemáticas.

La Vicerrectora Académica UACh, Dra. Alejandra Zúñiga, destacó la publicación de estos requisitos ya que permiten entregar mayores certezas a las y los estudiantes que están evaluando postular a alguna pedagogía en la UACh. “Tenemos una larga tradición en esta materia, por lo tanto, ofrecemos a cada estudiante que ingresa a alguna de las pedagogías UACh, independiente de su origen y trayectoria académica previa, una experiencia formativa de la más alta calidad, lo que impacta muy positivamente en el entorno donde nuestros egresados y egresadas se desempeñan”, señaló.

La Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades UACh, Dra. Karen Alfaro, manifestó: “Queremos hacer una invitación a quienes están pensando en postular a la educación superior, elijan pedagogía en la UACh. Sabemos que en nuestro país existe una necesidad de profesoras y profesores importante. Se ha proyectado una necesidad de más de 30.000 profesores a lo largo de todo el país y, nuestra región, en particular, necesita profesionales en distintas áreas”.

En tanto el Director de Estudios Pedagógicos de la Sede Puerto Montt UACh, Dr. Santiago Rodríguez, valoró los criterios aprobados para ingresar a estas carreras y que el poder legislativo ha transformado en ley: “La mayoría de los requisitos establecidos responden a las políticas de democratización de la educación, en el marco de lo que las Naciones Unidas ha declarado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de educación para todos”.

Noticia completa en este enlace.

4

Por un “souvenir”: Conaf lleva a Fiscalía daño al Coihue Abuelo

El Coihue Abuelo tiene aproximadamente 600 años. Está en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco y es uno de los ejemplares más antiguos de la región. El sábado 29 de noviembre, después de entrar como visitante al parque, alguien le arrancó un pedazo de corteza.

El daño fue detectado por guardaparques durante un patrullaje de rutina. Tras el hallazgo, Conaf Los Ríos presentó una denuncia en Fiscalía por presunto daño ambiental y reforzó las fiscalizaciones en el área protegida: resguardo del sendero, restricción temporal de uso, incorporación de cámaras de seguridad y nueva señalética para visitantes.

En conversación con Aquí Los Ríos, el director regional de Conaf, Arnoldo Shibar, explicó que el desprendimiento se localiza en una sección del fuste de aproximadamente 20×50 centímetros, afectando principalmente corteza y parte del cambium (el tejido vivo que permite al árbol crecer y transportar nutrientes).

Para evaluar el estado del árbol, Conaf pidió apoyo a la Universidad Austral. Un patólogo de la UACh, Cristian Montalva, visitó el ejemplar el 12 de diciembre junto a dos guardaparques. Su informe preliminar no observó señales evidentes de hongos y describió el follaje como «bastante verde«, pero advirtió que el impacto real no se define en una sola visita: requiere monitoreo y sumar la mirada de un entomólogo, por los riesgos asociados a plagas y patógenos.

En lo penal, Conaf indicó que la denuncia se presentó invocando los artículos 310 y 310 bis del Código Penal y la Ley 21.595 de delitos económicos y ambientales. La información está siendo entregada a BIDEMA para la investigación.

Uno de los insumos clave para identificar al responsable son los registros de ingreso. Shibar señaló que el fin de semana anterior al patrullaje hubo una actividad de «baños de bosque» en el mismo sector, incluso junto al mismo árbol, y que entonces no había daño. Por eso sostienen que la intervención ocurrió después, y que entregarán a la Fiscalía el listado de personas que ingresaron desde ese momento.

Sobre las motivaciones, el director dijo que no tiene una hipótesis cerrada, pero mencionó un patrón que han visto en otros casos: personas que extraen material como «recuerdo» o «trofeo«, asociado al valor simbólico de un ejemplar antiguo. En general, visitantes que ingresan al área protegida.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.

Presentado por: