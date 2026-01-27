Cuenta regresiva para el desarme del campamento Las Mulatas

Presentado por:

Última semana de enero, con el verano instalado y la región en modo temporada alta: playas, lagos, turistas y ese ritmo más lento que se nota hasta en la agenda pública. Se siente en la calle y en las postales del verano: tacos hacia Niebla, padres y madres sudando la gota gorda en los botecitos a pedales de la costanera, personas mirando la realidad desde su tabla de SUP, gringos probando ceviches en la Feria Fluvial y Carlitos Run en su bicicleta con rumbo incierto y desconocido.

Con ese clima, les dejo un panorama: «Paisajes lumínicos», una muestra fotográfica del artista y docente Andrés Jordán sobre la luz de la ciudad, elaborada a partir de relatos de25 residentes. Se puede ver todo el verano en el Museo Histórico y Antropológico Maurice van de Maele (Campus de los Museos UACh, Isla Teja), de lunes a domingo, de10:00 a 19:00 y con entrada liberada.

Antes de entrar en los temas, un aviso: durante febrero pasaremos a un formato más breve y estival. Vacaciones para todos, incluido este newsletter.

Ahora sí, lo que llevamos en esta edición:

Campamento Las Mulatas: En 2021 , Boric dejó una promesa que aún se cita: “No puede haber desalojo sin solución habitacional” . Hoy el municipio fijó el desarme para mediados de marzo y aprobó un albergue de emergencia en Niebla (40 cupos) para quienes no tengan salida inmediata . El nudo sigue siendo el mismo: no hay arriendos disponibles en Valdivia.

, Boric dejó una promesa que aún se cita: . Hoy el municipio fijó el desarme para y aprobó un en (40 cupos) para quienes . El nudo sigue siendo el mismo: en Valdivia. Ataque a Bomberos de Río Bueno en Angol: Una unidad de la Tercera Compañía de Río Bueno fue atacada mientras trabajaba en Angol . No hubo lesionados, pero el carro B3 terminó con un vidrio dañado y se reportaron disparos en el sector. La causa quedó en la Fiscalía de Angol .

fue mientras trabajaba en . No hubo lesionados, pero el terminó con y se reportaron en el sector. La causa quedó en la . Camiones aljibe en la provincia del Ranco: La Delegación contrató siete camiones aljibe para abastecer sectores rurales con escasez de agua potable . Operan por comuna: Río Bueno (3) , La Unión (1) , Lago Ranco (2) y Futrono (1) , en licitaciones por seis meses con fiscalización. En sectores ligados a La Unión hay registros de este sistema desde 1996 .

para abastecer sectores rurales con escasez de . Operan por comuna: , , y , en licitaciones por con fiscalización. En sectores ligados a hay registros de este sistema desde . “Alas para Margot”: El cineasta Pablo Roldán prepara una serie de seis episodios sobre la aviadora riobuenina Margot Duhalde (1920–2018). El relato cruza su participación durante la Segunda Guerra Mundial y su regreso a Chile, donde fue la primera mujer controladora de tránsito aéreo y la primera piloto comercial. El proyecto apunta a postular al Fondo CNTV este año y si todo sale bien, a rodaje para 2027.

1

Campamento Las Mulatas: el desarme total viene en marzo

En junio de 2021, cuando todavía era candidato, Gabriel Boric caminó por el campamento Las Mulatas y dijo una frase que sus habitantes recuerdan hasta hoy: “No puede haber desalojo sin solución habitacional”. Llegó acompañado de la alcaldesa Carla Amtmann, del consejero regional Matías Fernández y de la concejala Natividad Manqui, y ese día las familias del asentamiento creyeron que algo iba a cambiar.

Han pasado cuatro años y medio y el plazo de restitución voluntaria ya venció. El 22 de diciembre se emitió una notificación municipal para despejar un tramo de la ruta T-350, un bien nacional de uso público que las familias ocupan desde que la pandemia agravó la crisis habitacional en Valdivia. El municipio informó que el desarme comenzará a mediados de marzo.

Los números del Serviu reflejan un proceso que avanza. El catastro inicial registró 124 familias: 42 habrían salido por cuenta propia o mediante subsidios y 82 permanecen en el lugar. De esas 82, aproximadamente 75 habrían recibido beneficios vinculados a compra o arriendo, siempre que cumplieran requisitos.

Desde el municipio suman un dato operativo: el viernes hubo siete desarmes más, con lo que el total llega a 38, y varias personas se acercaron a los funcionarios para avisar que se irán en los próximos días. En paralelo, una dupla técnica del Serviu y el municipio acompaña en terreno los trámites de salida desde diciembre, por un período de 12 meses.

Como red de contención, el Concejo Municipal aprobó habilitar un albergue de emergencia junto al Cesfam de Niebla, con un presupuesto de $ 134 millones 200 mil y capacidad para 40 personas. Según el municipio, el dispositivo está dirigido principalmente a personas del campamento que no cuenten con solución habitacional ni subsidio de arriendo, y se estima un uso transitorio de uno a tres meses, contados desde que se concrete el desalojo.

Alejandra Naguil, presidenta de la junta de vecinos del campamento, apunta a otro problema: el mercado. “Usted sabe que estamos en una ciudad carísima, donde los arriendos son altísimamente costosos. Aquí sale uno a buscar un arriendo y se topa con cinco, cuatro o más personas que buscan un arriendo también”.

En Valdivia, dicen las familias, el subsidio no siempre alcanza para encontrar un lugar. La alternativa que aparece, entonces, es salir de la comuna.

Alejandra lo plantea desde su propia experiencia. Tiene subsidio de arriendo con derecho a compra, pero según ella no pudo hacerlo valer en Valdivia y tampoco encontró dónde arrendar. A pesar de tener un trabajo estable, tomó una decisión: usar el subsidio e irse a Nueva Imperial con sus cuatro hijos.

Quedan menos de dos meses para marzo y el punto a despejar sigue siendo el mismo: cuántas familias tienen una salida cerrada con fecha, cuántas siguen buscando sin resultado y qué plan quedará para quienes no cumplen requisitos o no lograrán solución a tiempo tras la disponibilidad del albergue.

2

Disparos y un carro dañado: ataque a Bomberos en Angol

En medio del despliegue por los incendios en el sur, una unidad de Bomberos fue atacada mientras trabajaba en un foco en Angol, en el sector Colonia Manuel Rodríguez. El hecho se instaló en la agenda nacional cuando el Presidente Gabriel Boric lo condenó y lo resumió con una palabra: “miserables”.

La unidad afectada venía desde Los Ríos: se trata de personal de la Tercera Compañía de Río Bueno, integrada como fuerza de tarea regional en la emergencia. Su comandante Aladín Burgos dice que la dotación era de 15 voluntarios y que, en lo humano, “se encuentra todo bien”.

El golpe fue material: daño en el vidrio del carro bomba B3. El móvil estaba con personal asignado en labores de extinción y evacuación. Cuando quedó corto de abastecimiento y salió a cargar agua, recibió el impacto en el trayecto.

No está claro si fue un piedrazo u otro tipo de proyectil. Burgos cuenta que, mientras estaban operando, se escucharon disparos. No puede asegurar que el daño al carro sea por bala, pero tampoco lo descarta.

En paralelo, Bomberos de Angol comunicó que hubo amenazas directas y disparos para amedrentar, además del daño a la unidad de Los Ríos. La respuesta fue operativa: retiro. “Yo tomé la determinación como comandante”, dice Burgos.

El Cuerpo de Bomberos de Río Bueno regresó a su jurisdicción, mientras el resto de las fuerzas, cuenta el comandante, siguieron operando hacia el norte. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Angol. Y queda un dato de contexto: en zonas de conflicto como La Araucanía, dice Burgos, suele trabajarse con apoyo del Ejército. Esta vez, asegura, las fuerzas militares llegaron después de lo sucedido. “Había seguridad municipal”, agrega, “pero sin el equipamiento adecuado para repeler el ataque”.

3

El Ranco y el agua de emergencia: siete camiones aljibe en ruta

En la provincia del Ranco, el agua potable está llegando por vía de emergencia: la Delegación Presidencial Provincial contrató siete camiones aljibe para abastecer sectores rurales sin acceso al agua en La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono.

La distribución es por comuna: un camión para La Unión, tres para Río Bueno, dos para Lago Ranco y uno para Futrono, con estanques de 10.000 litros en La Unión y Río Bueno, y de 5.000–6.000 litros en Lago Ranco y Futrono. La licitación fijó una duración máxima de seis meses (período enero–junio 2026) y un monto total estimado de $ 226,5 millones.

En paralelo, desde la Delegación han planteado que fiscalizan en terreno y que, si detectan incumplimientos, el proveedor puede quedar fuera de la siguiente licitación.

El formato, en todo caso, no es nuevo: en la cuenca del río Bueno hay literatura académica que sitúa desde 1996 la circulación de camiones aljibe en la zona, una “medida de emergencia” que, como en otras partes del país, termina instalándose como rutina.

En la provincia de Valdivia, en tanto, el delegado presidencial regional Jorge Alvial señaló que no hay servicios de aljibe contratados por el momento, aunque monitorean una APR de Panguipulli que podría requerir apoyo.

4

Río Bueno: preparan serie sobre la aviadora Margot Duhalde

Una historia nacida en Río Bueno puede terminar convertida en serie. El proyecto «Alas para Margot», dirigido por Pablo Roldán, está siendo desarrollado como una producción televisiva de seis episodios sobre Margot Duhalde (1920–2018), pionera de la aviación chilena y la primera mujer que controló el tránsito aéreo en el país.

Según los impulsores, el relato se ordena en dos grandes etapas: su paso por Europa durante la Segunda Guerra Mundial y el regreso a Chile, con una segunda parte situada en Río Bueno. La producción apunta a filmarse en 2027 y buscará financiamiento a través del Fondo CNTV 2026, esta vez con un coproductor. El equipo afirma contar con respaldo de la familia de Duhalde y apoyo del municipio.

El elenco contempla a Alejandra Araya como Margot en su juventud y a Mariana Prat en su etapa adulta, además de los actores Juan Cano y Otilio Castro. En versiones previas del proyecto, el rol adulto estuvo asociado a la actriz Teresita Reyes (1950–2025), a quien el equipo dedicó el tráiler.

El Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio resume así la trayectoria de Duhalde: comenzó a volar a los 16 años y se tituló como piloto civil antes de cumplir 18. Durante la guerra se integró a las Fuerzas Francesas Libres, y luego ingresó a la Royal Air Force, donde su misión fue trasladar aviones desde fábricas y maestranzas hacia bases aéreas. Voló más de cien tipos de aeronaves, incluidos cazas como el Spitfire. De vuelta en Chile, fue la primera mujer controladora de tránsito aéreo del país y la primera piloto comercial, y trabajó como jefa de torre de control durante décadas. Dejó una autobiografía: Margot Duhalde, mujer alada.

El calendario del Fondo CNTV 2026 ya está en marcha: las bases se publicaron el 20 de enero, las postulaciones abren el 2 de marzo y cierran el 1 de abril. El total disponible supera los $ 5.046 millones, con topes máximos por proyecto según línea.

El camino del proyecto no ha sido lineal. En 2025 fue presentado públicamente como largometraje, con una proyección presupuestaria superior a los US$ 2 millones y una meta de estreno para 2026. Antes hubo un crowdfunding para financiar un capítulo piloto que no alcanzó la meta. En su versión actual, «Alas para Margot» cambia el formato a serie, mantiene el foco biográfico y vuelve a poner a Río Bueno en el centro del relato, dado que la aviadora más famosa de Chile es originaria del sector de Trafún, al sur de Río Bueno y en frente de la puntilla donde se unen los ríos Chirre y Pilmaiquén.

