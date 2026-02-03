Cárcel de Valdivia: módulo 54 acumula tres homicidios en 2026

Presentado por:

Febrero corto, boletín corto. Verano obliga. Se acabaron los talleres de los niños, nos vamos de paseo y sumergiremos, cuando se pueda, los pies en el agua. Por eso, en vez del recorrido habitual, febrero viene con un tema por edición. Volveremos al formato extendido el martes 3 de marzo, cuando el país y la región retomen su programación habitual y, de paso, sus niveles de cortisol.

Así, abrimos febrero con un hecho duro: en el Complejo Penitenciario Llancahue, el módulo 54 acumula tres homicidios en cinco semanas. Entre el 24 de enero y el 2 de febrero murieron tres internos, dos de ellos en menos de 24 horas. El último caso fue confirmado por la fiscalía: un condenado por homicidio, de 36 años, asesinado con arma blanca. El módulo aparece, además, en la bitácora reciente de operativos y decomisos de armas artesanales y celulares, con un telón de fondo conocido: hacinamiento y traslados desde otras regiones.

Aquí Los Ríos es gratis y llega todos los martes a tu correo. Si conoces a alguien que debería leerlo, compártelo. Si llegaste por recomendación, puedes suscribirte acá.

1

Módulo 54: tres homicidios en cinco semanas

El lunes 2 de febrero, un interno chileno de 36 años murió apuñalado en el Complejo Penitenciario Llancahue, en Valdivia. La Fiscalía Regional de Los Ríos informó que se trata del tercer homicidio de 2026 en el recinto y que la víctima cumplía condena por homicidio. El segundo caso había ocurrido el día anterior. Ambos en el mismo lugar: módulo 54.

La secuencia empezó el sábado 24 de enero, cuando un hombre de 22 años fue atacado en el comedor del módulo. La PDI reportó al menos tres heridas; el jefe de la Brigada de Homicidios habló de un “sable de fabricación artesanal”. Ocho días después, el domingo 1 de febrero, otro interno, de 34 años, apareció muerto con múltiples heridas cortopunzantes. Mismo módulo. Y el lunes, la historia volvió a empezar.

El módulo 54 no es cualquier sector. Gendarmería lo ha descrito como un espacio de condenados con “mediano a alto compromiso delictual”. En junio de 2023, un allanamiento terminó con 26 armas blancas artesanales, 20 celulares y un dato que quedó instalado como señal de presión interna: 214 internos en un módulo diseñado para 120.

El hacinamiento es, por supuesto, el telón de fondo. En enero de 2025, Gendarmería confirmó que el penal recibía trasladados desde otras regiones, que la población empujaba hacia los 1.700 cupos y que esa mezcla venía acompañada de violencia, drogas y armas. Ya en junio de 2023, el defensor regional había señalado que unas 200 personas dormían en el suelo.

El módulo 54 vuelve a aparecer en la bitácora de operativos. En junio de 2022, Gendarmería lo ubicó, junto al módulo 11, como uno de los de mayor frecuencia de agresiones. En julio de 2025, un allanamiento extraordinario incautó 103 armas blancas artesanales en los módulos 42, 44 y 54. Y en todo 2024 el complejo acumuló decomisos de más de 50 kilos de droga, 1.075 armas blancas y 436 celulares.

El mismo lunes 2, Gendarmería difundió un comunicado por los hechos de violencia de los últimos días: confirmó tres fallecimientos, informó el traslado de involucrados en riñas a otros penales del país y anunció allanamientos, equipos especializados y apoyo interregional para “identificar y desarticular eventuales focos de violencia”.

Un mensaje de la Universidad Austral de Chile

Más de 3 mil 700 estudiantes se matriculan en la UACh

La UACh continúa liderando las matrículas universitarias en el sur austral, consolidando la admisión especial y la primera opción en las postulaciones.

Con crecimientos contantes en primera opción y en matrículas por vía PACE y Admisión Especial, la UACh ha cerrado su proceso de matrícula 2026 luego de realizado el periodo de matrícula y lista de espera superando la cifra comprometida para este año, alcanzando más de 3700 estudiantes. Se consolida la opción de admisión especial como una vía de ingreso que reconoce trayectorias educativas destacadas y que ha tenido en este 2026 más de mil postulaciones de las cuales 420 ya se han matriculado.

Junto a lo anterior, las postulaciones por la vía de Más mujeres científicas permitió en este periodo llegar a 21 superando las 12 de 2025. El objetivo de esta vía es aportar a la disminución de las brechas de género, potenciar y aumentar la participación de mujeres destacadas en carreras relacionadas a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Asimismo, el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) incorporó a un centenar de estudiantes. Ambas modalidades sumadas al tradicional ingreso vía Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) han configurado la generación UACh 2026.

El Rector de la Universidad Austral de Chile, Dr. Egon Montecinos, destacó que “la buena noticia de este proceso de admisión en cuanto al aumento sustancial de la UACh como primera preferencia consolida un sitial de reconocimiento en donde los estudiantes que ingresan de enseñanza media prefieren primero nuestras carreras y su excelencia. Eso ha ido en alza y también se condice con lo que sucedió el año pasado”.

Para este proceso de admisión 2026, la UACh dispuso un total de 64 carreras de pregrado en Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Se pudo optar así por una amplia gama de disciplinas y formaciones habiendo rendido la prueba PAES y cumpliendo los requisitos exigidos, además de las 22 vías de ingresos especiales.

La noticia completa puedes revisarla acá.

Presentado por:

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.