Campamento Las Mulatas: cierre en su tramo final

Última semana de vacaciones y cierre de febrero con varios frentes abiertos en Los Ríos. Mientras en Valdivia cayó una banda que ingresaba droga y celulares a la cárcel mediante “pelotazos”, en La Unión volvió a moverse la discusión por el hospital tras un acuerdo para retomar faenas y en Corral la Seremi de Salud confirmó el primer fallecido por hantavirus en la región este año. En ese mapa, esta edición se concentra en otro proceso que también entra en su fase decisiva:

El campamento Las Mulatas entró en su fase final. Durante marzo comenzará la desocupación del terreno, luego de la entrega de subsidios a las familias que calificaron. El asentamiento llegó a albergar 124 familias entre 2019 y 2020. Hoy quedarían unas 60 estructuras en pie, varias ya vacías o en abandono. El albergue temporal cambió de lugar: se descartó Niebla y se optó por un recinto privado en Valdivia, cuya ubicación no fue difundida por razones de seguridad. El municipio prepara además un plan de acompañamiento para las familias que no tienen dónde ir.

Campamento Las Mulatas llega a su fin

El campamento Aldea Las Mulatas entró en su última etapa. Según informó el municipio, durante marzo se activarán las coordinaciones para desocupar e inhabilitar el sector, luego de la entrega de subsidios a las familias que calificaron.

El asentamiento llegó a albergar 124 familias entre 2019 y 2020. Hoy quedarían cerca de 60 estructuras/viviendas en pie, varias ya vacías o en vías de abandono, de acuerdo con la verificación en terreno informada por el municipio para el viernes 20 de febrero y el seguimiento de la dupla social del convenio Serviu-Municipio. En ese balance, además, se indicó que cerca de 10 estructuras fueron desarmadas voluntariamente solo en lo que va del mes.

La fase actual viene de un proceso que se inició previamente. El plazo de 15 días para la restitución voluntaria del terreno había sido fijado el 22 de diciembre de 2025 y, a mediados de enero, ya se informaba de su vencimiento pese a las decenas de familias que permanecían todavía en el lugar. En esa etapa, medios locales reportaban que seguían entre 82 y 84 familias en el campamento.

Con los subsidios entregados, se activó el procedimiento de restitución del terreno fiscal. Eso implica notificación de desocupación voluntaria y, vencido el plazo, orden de desalojo administrativo. En esta fase se encuentra el proceso ahora. Entre 2022 y 2025, según el municipio, se han gestionado 75 subsidios habitacionales, de arriendo o compra, para familias que cumplían los requisitos.

Albergue: cambio de lugar

El albergue temporal para familias sin alternativa inmediata cambió de ubicación. La opción inicial, el exinternado de Niebla, junto al Cesfam, fue informada a fines de enero, con apertura prevista para marzo y una capacidad de unas 40 personas. En ese momento, el plan venía asociado a un programa social municipal aprobado por $ 134.200.000, con recursos para monitores, equipamiento, kits escolares y enseres.

Esa alternativa, sin embargo, generó oposición del Consejo de Desarrollo de la Costa. Dirigentes del sector cuestionaron no haber sido informados previamente y expresaron reparos al uso del recinto de Niebla como albergue.

El 16 de febrero, el municipio informó que el exinternado fue descartado tras una evaluación técnica. La nueva alternativa es un recinto privado en la zona urbana de Valdivia, con capacidad similar. Su ubicación no fue difundida públicamente por razones de seguridad. El desarme del campamento sigue programado para mediados de marzo.

Por qué se cierra

Las razones informadas por las autoridades son acumulativas: el campamento está emplazado bajo un tendido eléctrico de media tensión, en el borde de un humedal, junto a una vía de tránsito frecuente de camiones de alto tonelaje. A eso se suman los riesgos sanitarios por la ocupación irregular y episodios de inseguridad reportados en el sector.

En paralelo, el Concejo Municipal aprobó un programa social para esta etapa: orientación en subsidios y conexión con redes de apoyo. El municipio y Vialidad proyectan además acciones de inhabilitación y control de accesos en el terreno para evitar nuevas ocupaciones.

