Compras sin control: el informe que golpea a Lago Ranco

Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a nuestro formato habitual: posvacaciones, posverano que se esfuma, tras la ilusión de que marzo demoraría un poco más en llegar. Valdivia cerró la temporada sobre el río: la Noche Valdiviana reunió a unas 60 mil personas en la costanera. Los fuegos artificiales se vieron desde todas partes y la postal se lució en redes y en medios nacionales. Pero la semana no fue solo de celebración. Mientras la ciudad mostraba su mejor cara, otras cosas se movían en paralelo: algunas ruidosas, otras silenciosas que maduraron durante los meses estivales y que traemos para ustedes en esta edición:

Un informe de Contraloría, remitido el 9 de enero de 2026 , dejó un flanco abierto en la Municipalidad de Lago Ranco : una diferencia de $ 659 millones entre contabilidad y banco, compras de combustible con un contrato vencido , cargas sin respaldo y contrataciones a proveedores con vínculos familiares con funcionarios . El municipio ya instruyó un sumario , pero el grueso de las observaciones sigue pendiente.

, dejó un flanco abierto en la : una diferencia de entre contabilidad y banco, compras de combustible con un , cargas sin respaldo y contrataciones a proveedores con . El municipio ya instruyó un , pero el grueso de las observaciones sigue pendiente. Mientras unas 60 mil personas desafiaban la lluvia en la Noche Valdiviana , en paralelo se desplegaba otra secuencia: tres procedimientos policiales en pocos días, con droga incautada , detenidos y un operativo por homicidio que terminó con allanamientos en siete domicilios . Según la Fiscalía , se presume que parte de la droga decomisada en estos casos estaba destinada a comercializarse durante el evento.

desafiaban la lluvia en la , en paralelo se desplegaba otra secuencia: en pocos días, con , detenidos y un operativo por homicidio que terminó con . Según la , se presume que parte de la droga decomisada en estos casos estaba destinada a comercializarse durante el evento. Rodolfo Zúñiga , superintendente de Bomberos de Panguipulli , demandó al municipio luego de asegurar que fue despedido tras volver de combatir incendios en Biobío . El caso no abre solo una disputa por su salida: también instala la discusión sobre trabajadores a honorarios que cumplen funciones permanentes y sobre la protección legal que tienen los bomberos voluntarios cuando salen a una emergencia.

, superintendente de , demandó al municipio luego de asegurar que fue despedido tras volver de . El caso no abre solo una disputa por su salida: también instala la discusión sobre trabajadores a que cumplen funciones permanentes y sobre la que tienen los bomberos voluntarios cuando salen a una emergencia. El reclamo nacional por el atraso en el pago del bono de vacacionestuvo su propia versión en Los Ríos. En Valdivia, asistentes de la educación recibieron parte de los montos, pero con diferencias pendientes, bonos desactualizados y pagos que seguían sin llegar al cierre de febrero. En un sistema ya tensionado por el estreno del SLEP, el problema, dicen, no fue solo el bono: fue el atraso.

1

659 millones de pesos, combustible y compras a familiares: el desorden que destapó Contraloría en Lago Ranco

Un informe de la Contraloría Regional de Los Ríos, remitido el 9 de enero de 2026, da cuenta de una auditoría a las compras de bienes y servicios de la Municipalidad de Lago Ranco durante el año 2024. Lo que encontró fue una administración que operaba sin controles básicos: sin manual de conciliaciones bancarias, sin reglamento de combustible y sin procedimientos para detectar si les estaba comprando a parientes de sus propios funcionarios. De hecho, fue precisamente la recurrencia de esas contrataciones con familiares lo que motivó, en parte, que Contraloría pusiera el foco ahí.

El hallazgo más grueso tiene que ver con plata que no cuadra. La municipalidad no elaboraba conciliaciones bancarias de su cuenta corriente de Fondos Ordinarios desde septiembre de 2023. Al 31 de diciembre de 2024, la diferencia entre lo que dicen los libros contables y lo que dice el banco era de $ 659 millones. Contraloría le dio 60 días hábiles al municipio para informar sobre avances en la regularización de esa brecha y aclarar a qué corresponde.

Después viene el combustible. El informe detectó que el municipio siguió comprando bencina y diésel bajo una licitación cuyo contrato había vencido el 31 de diciembre de 2023. Lo hizo durante todo 2024, por $ 158 millones, y siguió en 2025, por otros $ 58 millones. Dos años operando con un contrato caduco.

Pero el detalle más incómodo está en cómo se usaba ese combustible. Contraloría registró que 10 personas ajenas al municipio hicieron 380 cargas con tarjetas institucionales por más de $ 20 millones. Que hubo 21 cargas en días inhábiles sin justificación. Que otras 5 se hicieron fuera de la comuna sin que existiera un cometido funcionario que las respaldara. Y que 22 cargas se realizaron entre las 7 y las 10 de la noche, asociadas a vehículos municipales y de contratistas, también sin respaldo. Aparte de eso, 424 registros de carga -vinculados a 10 vehículos de contratistas por $ 22,6 millones de pesos– no estaban debidamente acreditados. Contraloría anunció que formulará un reparo por ese monto exacto.

La auditoría también encontró que 16 órdenes de compra, por un total de $ 240 millones, se emitieron antes de que existiera el acto administrativo que aprobaba el contrato. Es decir, primero se compraba, después se firmaba. Y detectó compras a proveedores que eran parientes de funcionarios municipales sin que se cumplieran las excepciones legales que la ley exige para ese tipo de contratación. En un caso, un funcionario participó directamente en un proceso de compra que involucraba a un proveedor con el que tenía parentesco en cuarto grado: hizo el requerimiento, elaboró el acta de adjudicación y firmó la recepción conforme. Contraloría encuadró eso como una situación contraria al principio de probidad.

Como consecuencia, el órgano de control ordenó al municipio instruir un sumario administrativo para determinar responsabilidades funcionarias y le exigió entregar en 30 días las autorizaciones, bitácoras y cometidos de los funcionarios vinculados a las cargas de combustible observadas.

El municipio, en su respuesta al preinforme, informó que en diciembre de 2025 aprobó un manual de conciliaciones bancarias, un reglamento de control de vehículos y un manual de gestión de combustible. Contraloría dio por subsanadas esas observaciones específicas de control interno. Pero el grueso de los hallazgos, el reparo, las compras a familiares, la diferencia de $ 659 millones, el contrato vencido, sigue abierto.

Consultado por Aquí Los Ríos, el municipio informó que instruyó el sumario administrativo fechado el 11 de febrero de 2026, y que ya fue remitido a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General. También confirmó que el informe fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal, y aseguró haber cumplido con los plazos de remisión de antecedentes.

2

La droga que buscaba entrar a la Noche Valdiviana

Cerca de 60 mil personas disfrutaron de la Noche Valdiviana a pesar de la lluvia. Hubo costanera llena, embarcaciones iluminadas y fuegos artificiales para el cierre de la temporada estival. Pero mientras eso ocurría, en paralelo, otra secuencia empezaba a quedar registrada: tres procedimientos distintos, en pocos días, con droga incautada, detenidos y una investigación por homicidio.

Horas antes de que el público copara la costanera, el OS7 de Carabineros detuvo en calle Bombero Classing a un ciudadano colombiano de 25 años. Llevaba 1 kilo 37 gramos de marihuana elaborada, equivalentes a más de dos mil dosis, además de dos celulares y un vehículo. En la audiencia del domingo 1 de marzo, el Juzgado de Garantía de Valdivia decretó prisión preventiva por peligro de fuga y fijó caución.

Ese fue el primer caso. El segundo fue de otra escala. Una investigación de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, de la fiscalía, ECOH y la BIPE de la PDI, terminó con tres detenidos, tres domicilios allanados y 22,8 kilos de marihuana incautados. La droga había sido trasladada desde Santiago. El avalúo informado supera los $ 114 millones. Los tres imputados quedaron en prisión preventiva y el tribunal fijó 110 días de investigación.

El caso trascendió lo local. Medios nacionales lo levantaron como el desbarate de una banda justo antes de que la carga entrara en circulación en una de las noches de mayor flujo de público del verano. También se informó que en el procedimiento fue incautado un station wagon Subaru, utilizado para el traslado de la droga.

El tercer procedimiento partió por otra causa. La Fiscalía y Carabineros allanaron siete domicilios en Valdivia en el marco de una investigación por el homicidio ocurrido el 15 de diciembre de 2025 en calle Santa Martina, en la población San Pedro. En ese operativo fueron detenidas cinco personas vinculadas a la banda conocida como “Los Chatanes”. Entre ellas, según lo informado públicamente, el presunto autor material y el presunto autor intelectual del crimen. Otros dos fueron detenidos por infracción a la Ley de Drogas y un quinto por desacato.

En esos allanamientos se incautaron 1 kilo 164 gramos de pasta base, 84 gramos de marihuana, 90 comprimidos de éxtasis, 44 gramos de metanfetamina y 9 gramos de clorhidrato de cocaína. También fueron decomisados 11 teléfonos celulares, dos tablets, dos notebooks, un vehículo y $4 millones 854 mil en efectivo. Tres de los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para su control de detención y posterior formalización. Una mujer adulta mayor fue apercibida y no pasó a audiencia.

Según la Fiscalía, se presume que parte de la droga decomisada en estos tres procedimientos estaba destinada a ser comercializada en el marco de la Noche Valdiviana.

3

Fue a combatir incendios y volvió despedido: demanda laboral en Panguipulli

Cuando volvió de combatir incendios forestales en la comuna de Florida, en la Región del Biobío, Rodolfo Zúñiga se encontró con otra emergencia: su despido. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli había salido entre el 22 y el 25 de enero a apoyar la emergencia. Al regresar, según lo que expone su demanda, el municipio le comunicó que quedaba fuera por no haber cumplido las funciones para las que había sido contratado.

Zúñiga trabajaba para la Municipalidad de Panguipulli en el área de seguridad bajo modalidad de honorarios desde hacía cerca de tres años. Su abogado, Álvaro Pérez, presentó una acción ante el Tribunal Laboral que no se limita a impugnar la desvinculación. Más allá de eso, busca que se reconozca la existencia de una relación laboral entre el municipio y Zúñiga, pese a que su contrato era a honorarios. Pidió que se declare la nulidad del despido y que su representado sea indemnizado.

Ese detalle cambia el caso. Porque la discusión no se juega solo en el terreno de Bomberos. También se juega en otro, más conocido en el mundo municipal: el de trabajadores contratados a honorarios que en la práctica cumplen funciones regulares y luego deben acudir a tribunales para que se reconozca que su vínculo era laboral.

Pero hay una capa más. La ley dice que un bombero voluntario puede salir a una emergencia durante su jornada y ese tiempo cuenta como trabajado para todos los efectos legales. El empleador no puede calificar esa salida como intempestiva ni usarla como fundamento de una sanción. Así lo establece la Ley 20.907, y así lo ratificó la Dirección del Trabajo en 2016, precisando que la norma también alcanza a funcionarios municipales.

El vicepresidente nacional de Bomberos de Chile, Dino Olivieri, dijo a Radio Biobío que lo ocurrido le preocupa y que este no sería un caso aislado: ha habido situaciones similares con otros voluntarios en distintas comunas.

La Municipalidad de Panguipulli no ha entregado una versión de fondo sobre el caso. Consultada por Aquí Los Ríos, al cierre de esta edición el municipio aún no entregaba una respuesta.

El caso tiene, además, una imagen difícil de ignorar. En octubre del año pasado, el sitio oficial de la municipalidad publicó una nota en la que Zúñiga aparecía junto al alcalde invitando a la comunidad al Desafío Rukapillán 2025, un encuentro nacional de Bomberos en la comuna. Cuatro meses después, esa misma relación forma parte de un expediente laboral.

4

Bonos incompletos y pagos tardíos para asistentes de la educación

Mientras a nivel nacional la Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH) denunció que el Gobierno seguía sin pagar el bono de vacaciones y otras asignaciones al cierre de febrero, en Los Ríos el problema tomó otra forma: parte de esos pagos sí llegó, pero con montos desactualizados, diferencias pendientes y bonos que seguían sin aparecer a días del inicio del año escolar. El propio Ministerio de Educación reconoció el retraso y lo atribuyó a la tramitación administrativa posterior a la ley que regula estos bonos, publicada el 5 de febrero. En Valdivia, sin embargo, el reclamo no apunta solo al no pago. Apunta al atraso.

Claudio Quil Villa, miembro asociado a ASEDUCH en Valdivia, explicó que en enero y febrero los asistentes de la educación recibieron el bono de vacaciones, pero calculado con el monto del año pasado. Después empezó a llegar la diferencia reajustada, junto con pagos pendientes del aguinaldo, la ley de reajuste y del sueldo, que en algunos casos superaban los $ 100 mil. Pero al cierre de febrero seguían pendientes la segunda cuota del bono de desempeño laboral, que debía pagarse ese mes y se esperaba recién para marzo, y el bono ACAP (Alta concentración de alumnos prioritarios), de unos $ 14.620 mensuales, que debía pagarse reajustado desde diciembre. “Lo que está complicando a casi todos los asistentes de la educación son los tiempos”, dijo.

El telón de fondo es el SLEP Valdivia, que administra cerca de 180 establecimientos en las ocho comunas de la provincia. Quil Villa distingue entre los retrasos del nivel central y la gestión local, y reconoce que el servicio ha hecho esfuerzos. Pero marca una diferencia: bajo la administración municipal, cuando se atrasaban recursos o había diferencias, el municipio adelantaba pagos y luego regularizaba. Con el SLEP, ese margen desapareció. “Ahora, que es una administración centralizada, sí se nota. Todos los atrasos, todas las malas gestiones, todas las diferencias se van notando en el atraso de los sueldos”, afirma Claudio.

En un sector donde los asistentes de la educación dependen de sueldos bajos complementados por asignaciones, ese desfase pega directo. Quil Villa pone como ejemplo el aguinaldo, que debía haberse pagado en la quincena de diciembre y terminó llegando con el sueldo de enero. “Los diferentes pagos tampoco se han hecho en forma ni tiempo”, señala. Y agrega que el problema va más allá de los bonos. “La verdad, esto no se dice a nivel de dirigencia. En conversaciones privadas, sí: que el cambio al SLEP no fue bueno”, afirmó. El Ministerio de Educación sostiene que los pagos serán transferidos una vez concluida la tramitación administrativa.

