Secos para el casino: funcionarios municipales sumaron más de $ 240 millones en apuestas

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Marzo de 2026 ya es el cuarto más lluvioso en Valdivia desde 1966. La estación de Pichoy registra 147,7 milímetros acumulados, más del doble del promedio normal de 68 mm para el mes. Más de la mitad de esa agua cayó en una sola jornada: el 16 de marzo, cuando un río atmosférico categoría 4 descargó 75 milímetros sobre la región. Este lunes, un nuevo sistema frontal trajo lluvias y vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Valdivia, Río Bueno y La Unión.

El domingo, mientras tanto, Valdivia conmemoró el Día Mundial del Agua en un tono menos de celebración que de advertencia. Una marcha ciudadana reunió en la Plaza de la República críticas al retiro de decretos que protegían parques nacionales y fauna chilena. Más tarde, en el Teatro Cervantes, un cierre producido por Chamila Rodríguez y marcado por la presencia de Elicura Chihuailaf, Verónica Zondek y el documental Secos volvió a poner sobre la mesa la defensa de la norma secundaria de calidad de aguas del río Valdivia.

Eso por un lado. Lo que nos convoca, por acá:

Entrevistamos a la delegada presidencial Vicky Carrasco, quien defendió la demora en el nombramiento de seremis , comparó la situación del empleo regional con el postestallido social y atribuyó al gobierno anterior el alza en los sueldos de asesores presidenciales . También ratificó su voto contra la revocación de los títulos honoríficos de Pinochet e Hiriart en Valdivia, aunque dijo no recordar si se abstuvo o rechazó . El registro del Concejo Municipal muestra que fue el único voto en contra .

quien defendió la , comparó la situación del con el y atribuyó al el alza en los . También ratificó su de los títulos honoríficos de en Valdivia, aunque dijo no recordar si se . El registro del muestra que fue el . Aquí Los Ríos consultó al equipo de comunicaciones de la Delegación Presidencial por tres afirmaciones de Carrasco que no se condicen con los registros públicos : la tasa de desempleo regional es de 6,9% , menos de la mitad del 15,9% que alcanzó en el peor momento postestallido; el Oficio Circular N°15 que fijó los topes de asesores en hasta $9,9 millones fue firmado por la Dipres de este gobierno , no del anterior; y su voto en 2021 fue rechazo, no abstención . Al cierre de esta edición, no hubo respuesta .

consultó al equipo de comunicaciones de la por de Carrasco que no se condicen con los : la es de , que alcanzó en el peor momento postestallido; el que fijó los topes de asesores en hasta fue firmado por la , no del anterior; y su voto en 2021 fue . . Un informe de Contraloría detectó a 910 funcionarios públicos apostando en casinos pese a tener prohibición legal . En Valdivia, tres funcionarios municipales suman más de $240 millones en apuestas entre enero de 2024 y junio de 2025 . Contraloría envió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado , y la alcaldesa Carla Amtmann anunció la apertura de procedimientos disciplinarios .

detectó a pese a tener . En Valdivia, suman entre . Contraloría envió los antecedentes al y al , y la alcaldesa anunció la apertura de . La Corporación Municipal de Panguipulli pidió al Servicio de Salud y al Ministerio de Salud que asuman ocho de las nueve ambulancias que opera la comuna. El argumento es doble: no tiene facultades legales para mantener esa flota y el gasto ya supera los $ 730 millones , en un municipio con déficit de $ 1.200 millones . El Servicio de Salud Los Ríos no ha respondido.

pidió al y al que asuman que opera la comuna. El argumento es doble: para mantener esa flota y el gasto ya supera los , en un municipio con . El no ha respondido. En Paillaco, los alumnos del Liceo Rodulfo Amando Philippi esperan locomoción escolar a la intemperie a la salida de clases. Un apoderado fotografió la escena y la subió a redes, un concejal ingresó un oficio pidiendo una solución y el alcalde respondió que el proyecto de techado que postuló en 2025 no fue financiado.

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Tres funcionarios, $240 millones y una prohibición: el caso que golpea a Valdivia

Tres funcionarios de la Municipalidad de Valdivia apostaron más de $ 240 millones en casinos de juego entre enero de 2024 y junio de 2025. Dos de ellos superan los $ 100 millones cada uno. El tercero registra una cifra menor, pero los tres tenían prohibición legal para hacerlo: la Ley 19.995 impide apostar en casinos a funcionarios públicos y municipales que, por razón de sus cargos, custodian fondos públicos. La infracción puede costar entre 3 y 15 UTM de multa, y también el puesto.

Los casos salieron del Consolidado de Información Circularizado N°20 de la Contraloría General de la República, conocido este lunes. El informe cruzó la nómina de funcionarios obligados a rendir caución -es decir, quienes administran o custodian fondos públicos- con los registros de clientes de casinos entregados por la Superintendencia de Casinos de Juego. El resultado, a nivel nacional: 910 funcionarios públicos y municipales transaron $ 11.490 millones en casinos pese a tener prohibición legal para hacerlo.

Contraloría advirtió que 181 personas, el 20% de los detectados, acumulan el 96,8% del monto total apostado, equivalente a más de $ 11.118 millones. En esos casos, dice el informe, las cifras no se condicen con el nivel de sus remuneraciones. Entre las instituciones con mayores montos aparecen Carabineros, la Fuerza Aérea, la Tesorería General de la República, la PDI y municipalidades.

A partir de esos antecedentes, Contraloría instruyó una cadena de acciones: remitir los casos a la Superintendencia de Casinos para eventuales sanciones, ordenar a los servicios públicos y municipalidades iniciar sumarios administrativos, y enviar los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que correspondan.

En Valdivia, la alcaldesa Carla Amtmann anunció durante la tarde la apertura de procedimientos disciplinarios. “Agradecemos a la Contraloría la investigación. Estamos a la espera de los nombres de los tres funcionarios que se indican, a quienes de manera inmediata someteremos a los procedimientos disciplinarios respectivos”, señaló. Amtmann agregó que “en lo que va de mi gestión, hemos sido rigurosos ante faltas graves de probidad” y afirmó que ya han sido destituidos nueve funcionarios por esa causal. “La labor pública es tan importante que hay que estar siempre cumpliendo los estándares que la ley exige”, dijo.

El caso se conoce seis días después de que la Superintendencia de Casinos oficiara a todas las municipalidades y organismos públicos del país para recordar esta prohibición legal. Ahora, la investigación administrativa en Valdivia quedó sujeta a la identificación formal de los tres funcionarios involucrados y a las medidas que adopten el municipio, la Superintendencia y los organismos a los que Contraloría remitió los antecedentes.

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Delegada presidencial: “En este escenario similar al postestallido social, necesitamos lineamientos”

Antes de ser la representante del Presidente en Los Ríos, Vicky Carrasco fue scout, monitora de prevención de drogas, funcionaria del departamento social de la misma delegación que ahora dirige, coordinadora de Desafío Levantemos Chile y dos veces concejala de Valdivia. Tiene 40 años, es asistente social con un diplomado en gobierno y gestión pública, y milita en el Partido Republicano, donde es una de las pocas delegadas presidenciales del partido en todo el país. Su paso por el Concejo le dejó fama de fiscalizadora y un estilo confrontacional que ahora tendrá que adaptar a un cargo de coordinación.

A dos semanas de firmar el decreto que la puso al frente de la región, sigue siendo la única autoridad del gobierno de Kast operando en Los Ríos: sin seremis, sin delegado del Ranco, con varias direcciones de servicios operando bajo subrogancia.

—Usted llegó y todavía es la única autoridad nombrada por este Gobierno en la región. ¿Qué le responde a quienes dicen que el Gobierno partió lento o incompleto acá?

—Yo siempre hago el llamado a tener la tranquilidad. Si hacemos un recuento, el Gobierno anterior constituyó sus seremías el 30 de marzo, la primera semana de abril. Nosotros todavía estamos en los tiempos. Estamos buscando a los mejores profesionales para cada uno de los servicios. Llamo a la calma. Oportunamente se van a informar los nuevos nombramientos una vez concluidas las evaluaciones correspondientes, garantizando así una transición ordenada y responsable.

—¿Cuáles son los principales desafíos que ha detectado en estas dos semanas?

—Uno de los ejes que hemos detectado y analizado es la tasa de desempleo que tiene la región. Si bien se ha mantenido dentro de un promedio nacional, como del 6,9%, el desempleo femenino supera este porcentaje. Encontrándonos en este escenario similar al que teníamos postestallido social, necesitamos los lineamientos que entrega el Gobierno del Presidente Kast, un eje fundamental para reactivar la economía. Pero esto requiere trabajo en conjunto, porque necesitamos que haya más inversión privada, desarrollo económico, y así tener mejores oportunidades de empleo para las familias.

—Quería entender eso que dijo, que estamos en una situación similar al postestallido. ¿A qué se refiere específicamente?

—Específicamente al desempleo. Sobre todo las mujeres han sido más afectadas, no encuentran trabajo, tienen que salir a otras regiones muchas veces porque en la región no hay oportunidades laborales. Nuestro llamado es mostrar a la región que las empresas vengan a invertir, debemos tener mayores proyectos que sean llamativos para las empresas.

—Una de las polémicas recientes del Gobierno tiene que ver con el aumento de los sueldos de los asesores ministeriales. En una situación como la que usted describe, y con llamados a apretar el cinturón, ¿qué opina de eso?

—Eso con respecto al aumento de los asesores no es de este Gobierno. Hay que dejar claro que eso viene de arrastre del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

—¿No es de este Gobierno?

—No. Eso viene establecido ya desde el Gobierno anterior. Y si está por ley, eso se debe cumplir en todas las áreas.

—Dentro de la derecha conviven posiciones más duras y otras más pragmáticas. ¿Dónde se ubica usted en ese equilibrio?

—Nosotros trabajamos por la comunidad. Si bien yo soy del Partido Republicano, soy una de las pocas delegadas presidenciales que militan en el partido, pero uno no se pierde. Uno trabaja por la comunidad, por el beneficio de las personas.

—Usted fue la única concejala que votó en 2021 contra revocar los títulos honoríficos de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart en Valdivia. Hoy, como delegada presidencial, ¿sigue sosteniendo esa decisión?

—En ese momento encontré que no era un tema prioritario para el municipio. Estábamos en pandemia. Había otras problemáticas y necesidades que se debían plantear en el Concejo. En ese minuto no era prioridad. Creo que fui la única concejala, no sé si me abstuve o rechacé, no recuerdo.

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Fact checking: datos oficiales desmienten afirmaciones de delegada

Tras la entrevista, Aquí Los Ríos consultó al equipo de comunicaciones de la Delegación Presidencial Regional intentando obtener respuesta a tres afirmaciones de la delegada Vicky Carrasco: una sobre desempleo, otra sobre el alza en los sueldos de asesores y una tercera sobre su voto cuando el Concejo Municipal de Valdivia revocó los títulos honoríficos de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart. Al cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta.

En la entrevista, Carrasco dijo que la región enfrenta un escenario “similar al que teníamos postestallido social” en materia de desempleo, afirmó que el aumento de los asesores “no es de este Gobierno” y señaló no recordar si se abstuvo o rechazó la revocación de esos reconocimientos.

Sobre el empleo, Carrasco sostuvo que la desocupación regional se ha mantenido “dentro de un promedio nacional, como del 6,9%” y que la situación actual es “similar” a la del período posterior al estallido social, especialmente por el impacto en las mujeres. Según el INE, la Región de Los Ríos registró una tasa de desocupación de 6,9% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, mientras el promedio nacional fue de 8,3%. En el peor momento de la crisis de 2020, en cambio, la región llegó a 15,9% en el trimestre junio-agosto. El desempleo femenino regional fue de 8,0%, con una variación anual de -0,3 puntos porcentuales. FALSO.

Donde sí aparece una debilidad persistente es en la subutilización laboral femenina. En la región, la tasa compuesta de fuerza de trabajo potencial y desocupación en mujeres llegó a 25%, con una brecha de género de 10,5 puntos.

Sobre los sueldos de los asesores, Carrasco respondió: “Eso con respecto al aumento de los asesores no es de este Gobierno”, “viene de arrastre del Gobierno del Presidente Gabriel Boric” y “viene establecido ya desde el Gobierno anterior”. El Oficio Circular N° 15 de la Dipres, fechado el 17 de marzo de 2026, fijó un tope de $ 9.963.058 mensuales para asesores del Presidente. Bajo el Gobierno anterior, el techo para asesores a honorarios era de $ 5,5 millones. La base normativa del nuevo sistema venía de antes: la Ley 21.233, de 2020, creó la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, y la Resolución N° 5 de 2024 estableció el régimen aplicable. Pero la entrada en vigencia del nuevo esquema ocurrió desde el 11 de marzo de 2026, ya con el actual Gobierno instalado. FALSO

Pinochet: En la parte final de la entrevista, al ser consultada por su votación en el Concejo que revocó los títulos honoríficos de Pinochet y Lucía Hiriart, Carrasco dijo: “Creo que fui la única concejala, no sé si me abstuve o rechacé, no recuerdo”. El registro público de esa sesión muestra que la votación fue 7 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Carrasco fue el único voto en contra. Francisco Eguiluz se abstuvo. FALSO.

Un mensaje de la Universidad Austral de Chile

Eduardo Aninat dictó charla sobre transformación tecnológica y crecimiento económico

Con una alta convocatoria e interés por parte de la comunidad universitaria, el economista y exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, realizó en FACEA UACh la charla “Reactivando los motores del crecimiento: Empleo, Capital y Transformación Tecnológica en Chile 2026-2030”, donde analizó los desafíos y oportunidades que plantea la transformación tecnológica para el crecimiento económico del país.

La actividad, organizada por el Instituto de Economía y el MBA UACh, reunió a estudiantes, académicos e invitados especiales, quienes participaron activamente en esta instancia de reflexión sobre el futuro del trabajo y el desarrollo productivo en Chile.

Durante su presentación, Aninat enfatizó el rol clave de la tecnología en dos variables fundamentales para el país: el empleo y la sofisticación del capital productivo. “Es importante analizar dos variables claves en Chile: el tema del empleo, del trabajo productivo, bien remunerado, y el de hacer más sofisticado el capital con que operan las empresas, de modo que sea más moderno, más productivo y así tirar para arriba el carro del crecimiento”, señaló.

En esa línea, el economista abordó la evolución del empleo en Chile, considerando factores demográficos como la natalidad y los cambios en la estructura de la población, proyectando un escenario en que los trabajos vinculados a nuevas tecnologías comenzarán a predominar. “Va a empezar a ganar la batalla el empleo nuevo, con nuevas tecnologías y capacidades educativas”, afirmó.

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Panguipulli pide traspasar ocho ambulancias a Salud

Panguipulli opera con nueve ambulancias. Solo una, la del Servicio de Atención de Urgencia de Alta Resolución (SAR), corresponde legalmente a la administración municipal. Las otras ocho, según la propia Corporación Municipal, no deberían estar bajo su responsabilidad: desde 2025, las corporaciones municipales han advertido que no cuentan con facultades para administrar y mantener ambulancias fuera de la unidad SAR. Bajo ese criterio, la permanencia de esos ocho móviles quedó en una zona de improcedencia administrativa.

Al argumento jurídico se suma el financiero. Una publicación de Panguipulli Noticias del 18 de marzo cifró en más de $ 730 millones el gasto que ha significado mantener esa flota. Un mes antes, el propio municipio había hablado de un detrimento cercano a los $ 900 millones por concepto de combustible, mantenciones, repuestos, insumos y recurso humano asociado. En febrero, el directorio de la Corporación Municipal advirtió además una deuda flotante de $ 394 millones y dijo que el objetivo era no seguir generando déficit. El déficit presupuestario de la Municipalidad de Panguipulli, según la nota más reciente, supera los $ 1.200 millones.

Con ese cuadro encima, la corporación pidió formalmente al Servicio de Salud de Valdivia y al Ministerio de Salud que asuman la administración de los ocho vehículos. La solicitud busca que el Estado se haga cargo “sin comprometer los recursos locales” y resguardando la continuidad del servicio. Para concretarlo, la corporación pidió una reunión con el Ministerio de Salud, en busca de una salida que permita transferir la responsabilidad al Servicio de Salud de Valdivia.

El debate no es menor en una comuna extensa y dispersa como Panguipulli, donde la conectividad y las distancias han puesto antes presión sobre la capacidad de respuesta ante emergencias. En 2023, tras un episodio de aislamiento en Liquiñe, el alcalde Pedro Burgos ya había advertido sobre debilidades en el sistema de rescate regional.

Hasta ahora, no aparece una respuesta pública del Servicio de Salud Los Ríos sobre si aceptará o no asumir esos ocho móviles. Lo que sí dejó instalado el municipio es que, a su juicio, la continuidad de esa operación no puede seguir descansando en una corporación comunal con déficit y sin atribución legal para hacerlo.

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Marzo lluvioso: alumnos de Paillaco esperan micro bajo la lluvia

La escena la fotografió el apoderado Marcial Oliveros y la subió a redes sociales. “Ellos en el momento de esperar su locomoción, en la salida del liceo, a las cuatro o cuatro y media, no tienen dónde esperar, algún paradero, alguna zona techada”, dijo Marcial a Aquí Los Ríos, antes de aclarar que no busca abrir una disputa política: “Hay una queja ciudadana solamente, que a la persona o a los organismos que sean competentes tendrían que solucionar”.

Desde el liceo, el inspector general Ruric Martínez confirmó a Aquí Los Ríos el problema. “A la salida del colegio, a las 4:25, tienen que esperar a la locomoción en la calle y efectivamente a la intemperie. Estos días que llovió mucho, los chicos se mojaron”, dijo, agregando que una techumbre en ese tramo serviría también a quienes circulan hacia el consultorio del sector.

El concejal independiente Fernando Álvarez ingresó un oficio al alcalde y al Concejo pidiendo priorizar el mejoramiento del paseo peatonal y su ampliación por las calles Vicuña Mackenna y Gabriela Mistral. “No estamos hablando de obras de un alto costo, pero son condiciones mínimas de seguridad y de dignidad para nuestros estudiantes”, explicó en conversación con Aquí Los Ríos.

A través de sus redes sociales, alcalde Cristian Navarrete respondió que el municipio ya postuló un proyecto de techado en agosto de 2025, que incluía tramos de calle O’Higgins, el cruce de la plaza hacia Vicuña Mackenna y su continuidad hacia el barrio norte. La iniciativa quedó en tercer lugar entre ocho comunas y no será financiada este año. Navarrete aseguró que apelará y que seguirá insistiendo para cumplir su promesa de campaña.

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