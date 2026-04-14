Hallazgos arqueológicos y una licitación desierta enredan avance del Puente Cochrane

Vaya semana la anterior en Los Ríos, en Chile, en el planeta… ya solo está faltando que lleguen los ovnis. La región se sumó casi a diario a un fenómeno que se ha repetido en distintos puntos del país: amenazas de tiroteo en establecimientos educacionales, con suspensión de clases y activación de protocolos en Valdivia, Paillaco y Futrono. En paralelo, la visita de la ministra Ximena Lincolao a la UACh terminó cruzada por una protesta estudiantil y por el posterior respaldo del Consejo Académico al rector Egon Montecinos. Y, por si faltara algo, el SAG activó monitoreos en la región tras detectar influenza aviar en cisnes de cuello negro en sectores de Valdivia y Mariquina.

Con ese telón de fondo, vamos con lo que preparamos para esta nueva edición.

El proyecto del segundo puente de acceso a Valdivia volvió a mostrar que sigue avanzando por partes. Aunque la casona Lopetegui ya había sido trasladada, la licitación para restaurarla junto a la casona Da Bove quedó desierta el 23 de enero de este año, sin oferentes. El dato aparece en una minuta enviada por el SERVIU a la Comisión de Obras Públicas del Senado, donde además se detallan otros frentes todavía abiertos: rescates arqueológicos pendientes, estudios complementarios en curso y obras anexas que siguen sin ejecutarse.

volvió a mostrar que sigue avanzando por partes. Aunque la ya había sido trasladada, la licitación para quedó el de este año, sin oferentes. El dato aparece en una minuta enviada por el SERVIU a la Comisión de Obras Públicas del Senado, donde además se detallan otros frentes todavía abiertos: rescates arqueológicos pendientes, estudios complementarios en curso y obras anexas que siguen sin ejecutarse. La discusión por el suelo disponible para vivienda en Valdivia sigue abriendo flancos. Mientras el ministro Iván Poduje apuntó a una “mala interpretación” de la ley de humedales, la científica Claudia Rojas , investigadora del CISFECh y presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo , advierte que el debate no puede reducirse a cuántas hectáreas quedan libres para urbanizar. Su planteamiento es más de fondo: l os suelos asociados a humedales cumplen funciones ecológicas clave y, además, presentan problemas de estabilidad física que los vuelven especialmente riesgosos para construir.

sigue abriendo flancos. Mientras el ministro apuntó a una “mala interpretación” de la ley de humedales, la científica , investigadora del y presidenta de la , advierte que el debate no puede reducirse a cuántas hectáreas quedan libres para urbanizar. Su planteamiento es más de fondo: l La Ley Lafkenche volvió a tensionar el debate en Los Ríos . En la región existen solicitudes de ECMPO por 222 mil hectáreas , equivalentes, según expuso el senador Iván Flores , a casi todo el litoral regional. Varias de ellas acumulan años de tramitación y mantienen un efecto suspensivo que, según dirigentes pesqueros y actores políticos, ha dejado caletas y proyectos productivos en una zona de incertidumbre.

volvió a tensionar el debate en . En la región existen solicitudes de ECMPO por , equivalentes, según expuso el senador , a casi todo el litoral regional. Varias de ellas acumulan años de tramitación y mantienen un efecto suspensivo que, según dirigentes pesqueros y actores políticos, ha dejado caletas y proyectos productivos en una zona de incertidumbre. Portuaria Corral comenzó la operación de su nuevo domo en Valdivia y lo presenta como una solución para reducir polvo, ruido y humedad en el acopio de astillas. La empresa asegura que la estructura permitirá comparar el antes y el después con mediciones objetivas, y que además incorpora sistemas automatizados de presión, ventilación y respaldo ante fallas. Junto con eso, intentarán proyectarlo también como un nuevo hito visual y turístico de la ciudad.

Antes de partir, una noticia de la casa: el proyecto Aquí Regiones de El Mostrador sigue creciendo y pronto sumaremos una nueva edición: Aquí Magallanes. Con este, la red ya está presente en seis regiones del país: Valparaíso, Coquimbo, Arica, Ñuble, Los Ríos y Magallanes. Pueden suscribirse al nuevo boletín en este enlace.

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Puente Cochrane suma nudos: casonas sin restaurar y hallazgos arqueológicos

El 23 de enero de 2026 se cerró la licitación para restaurar las casas Lopetegui y Da Bove, dos inmuebles patrimoniales considerados dentro del proyecto del segundo puente de acceso a Valdivia. Sin embargo,no hubo ofertas. Una semana después, el 30 de enero, el SERVIU Los Ríos informó el resultado a la Comisión de Obras Públicas del Senado, en una minuta técnica que detalla el estado actual de la iniciativa.

Según el oficio N° 973 al que tuvimos acceso, firmado por autoridades locales del SERVIU, Obras Urbanas del MINVU, y de la División de Ingeniería del MOP, “al cierre del plazo de recepción de ofertas, con fecha 23 de enero de 2026, no se registró el ingreso de antecedentes, por lo que la licitación quedó automáticamente desierta en el portal”. El documento agrega que “se evaluará cómo proceder para nuevamente publicar”. El plazo estimado de ejecución para esas obras era de 18 meses.

El traslado y restauración de la casona Lopetegui, junto con la restauración de la Da Bove, forman parte de las exigencias comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental 43/2020, según consigna el oficio, por lo que corresponden a obligaciones asociadas al proyecto en el marco de su aprobación ambiental.

La licitación desierta no es el único flanco abierto. El mismo oficio muestra que el proyecto sigue avanzando con varios frentes pendientes.

El documento informa que la construcción del puente sería abordada por etapas. En julio de 2025, una reunión entre las subsecretarías del MOP, MINVU, Interior y Desarrollo Social y Familia acordó ejecutar la iniciativa de esa forma, decisión que fue comunicada al SERVIU Los Ríos el 15 de ese mes. En una primera fase se contempló la licitación de sondajes y estudios complementarios para reforzar el diseño y la factibilidad del proyecto, antes de avanzar a la licitación de las obras.

A eso se suma que el lecho del río Valdivia, en el sector donde debe emplazarse la cepa 3 del puente, todavía no se encontraba liberado arqueológicamente. Allí existe un sitio identificado como RÍO VALDIVIA08, con elementos de patrimonio cultural subacuático registrados en campañas realizadas en 2017 y 2018. Durante la ejecución de la consultoría de rescate, además, se produjo un “hallazgo no previsto” que obligó a tramitar un anexo de contrato. La liberación del lecho dependía de la aprobación del informe por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, proyectada para junio de 2026.

En paralelo, en Isla Teja seguía pendiente un rescate arqueológico de 103 metros cuadrados, correspondiente al componente mapuche-williche. Según el mismo oficio, ese contrato se adjudicaría en marzo recién pasado.

Los plazos contenidos en la minuta permiten ordenar el cronograma que el proyecto tenía a fines de enero de 2026. La actualización del diseño estructural, adjudicada a la consultora INGELOG por $ 1.220 millones, termina el 6 de junio de 2027. Según el oficio, las obras viales de calle Cochrane debían licitarse en marzo de 2026, con inicio de contrato proyectado para octubre del mismo año. Las de Los Pelúes y el acceso al Colegio San Marcos deben publicarse en julio de 2026 y partir en enero de 2027, sujetas al término de la arqueología en Isla Teja.

Aquí Los Ríos envió preguntas al SERVIU Los Ríos sobre estos antecedentes, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

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Científica del suelo alerta por riesgos de construir en humedales

La discusión se abrió luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmara en una sesión de la Cámara que en Valdivia existe un problema grave de disponibilidad de terrenos para vivienda, y vinculara parte de esa situación a una “mala interpretación” de la ley de humedales. En paralelo, sigue en tramitación en el Senado el proyecto de Ley Marco de Suelos, una iniciativa que busca establecer principios para la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los suelos en Chile.

En ese contexto, Aquí Los Ríos conversó con Claudia Rojas, integrante del Centro de Investigación en Suelos y Funciones Ecosistémicas de Chile (CISFECh) de la Universidad Austral, presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo y académica de la Universidad de O’Higgins. Su punto es que el debate no puede reducirse a cuánta superficie queda disponible para construir: no todos los suelos cumplen la misma función, y los asociados a humedales, advierte, no son los más aptos para urbanizar.

—¿Qué es lo que suele quedar fuera cuando esta discusión se reduce a la disponibilidad de terrenos?

—Que el suelo cumple múltiples funciones. Históricamente se lo ha relacionado con la agricultura y con la capacidad de producir alimentos, fibra o madera, y eso es muy relevante. Pero el suelo también cumple funciones ecológicas: es un ecosistema vivo. Cerca del 60% de las formas de vida del planeta ocurren en el suelo. No estamos hablando solo de una superficie disponible o no, sino de un ecosistema que presta distintos servicios.

—¿Por qué este tipo de suelos no son aptos para construir y cuáles son sus riesgos?

—Porque no tienen la estabilidad física para hacerlo y, además, tienen una relevancia ecosistémica muy alta. Imaginemos el suelo como una esponja. Los suelos asociados a humedales suelen ser orgánicos o muy ricos en materia orgánica. Para construir, muchas veces hay que drenar esa esponja, sacar el agua. Cuando eso ocurre, el suelo empieza a hundirse. Eso se conoce como subsidencia. Los espacios que antes estaban ocupados por agua pasan a estar ocupados por aire, la materia orgánica comienza a degradarse y la base deja de ser estable. Aparecen grietas, problemas de soporte y limitaciones para levantar edificaciones en altura.

—En Chile sigue en tramitación la Ley Marco de Suelos. ¿Qué podría cambiar una norma así?

—La Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo ha sido uno de los cuatro impulsores de ese proyecto. Es una iniciativa que nace desde el conocimiento científico: cerca de 50 científicas, científicos y profesionales contribuyeron al primer borrador. Uno de sus pilares es el ordenamiento territorial, para que usemos los suelos según su mérito y en función de los servicios ecosistémicos que pueden proveer. Si esa ley ve la luz, sería un aporte importante para la normativa ambiental.

—¿Han sentido que ese conocimiento está siendo escuchado por quienes toman decisiones?

—En el caso de la Ley Marco de Suelos, sí. La Comisión de Agricultura del Senado nos ha convocado como ente técnico cuando ha requerido observaciones. Pero, más allá de eso, yo invitaría a que nos sentemos en la mesa todos. Estos son desafíos complejos y requieren soluciones complejas. Nadie es experto en todo. Por eso se necesitan autoridades, academia, municipios, organizaciones civiles y también las comunidades que viven en estos territorios. La ciencia está para apoyar decisiones informadas, y nuestro trabajo es justamente poner ese conocimiento a disposición.

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Ley Lafkenche: 222 mil hectáreas en espera en Los Ríos

La Comisión de Pesca del Senado acordó abrir una revisión política y legislativa de la Ley Lafkenche, la norma que desde 2008 regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). La discusión se reactiva a nivel nacional en un momento particularmente tenso para Los Ríos, donde el conflicto en torno a su aplicación se expresa no solo en cifras, sino también en casos concretos y recientes.

Durante la sesión, el senador por la región, Iván Flores, aterrizó el debate en el territorio: en Los Ríos existen solicitudes de ECMPO por 222 mil hectáreas, equivalentes a “casi todo el litoral”. Aunque no hay ninguna solicitud aprobada, varias llevan cinco, seis y hasta siete años en trámite, produciendo en la práctica un efecto suspensivo. “Hipoteca la potencialidad del desarrollo pesquero”, advirtió, señalando impactos desde las recolectoras de orilla hasta la micro y pequeña empresa del borde costero.

Ese diagnóstico coincide con lo que vienen planteando actores regionales. El presidente de FIPASUR, Marco Ide, ha señalado que hay unas 14 caletas entrampadas y cerca de 40 proyectos paralizados, entre públicos y privados. A su juicio, el problema no es la existencia de la ley, sino que la admisibilidad de una solicitud deja proyectos en pausa y no dialoga con la Ley de Caletas ni con el Plan Regional de Caletas.

El conflicto tiene hoy un caso emblemático: el ECMPO Wadalafken. El 26 de mayo de 2025, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Los Ríos redujo al 3% el espacio solicitado, excluyendo el 97% del área pedida. Las comunidades reclamaron el 15 de julio de 2025, cuestionando que la decisión se basó en normas derogadas o inexistentes. A eso se suman incidentes en la propia comisión regional. El senador Iván Flores advirtió en la sesión que “hace un par de semanas hubo violencia al interior de la CRUBC” mientras se discutía la decisión del Gobierno Regional. Antes, en noviembre de 2023, el caso ECMPO Mississippi, en Mehuín, también se resolvió en medio de controversias.

Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, confirmó que el Gobierno considera “prioritario modificar la Ley Lafkenche” e identificó tres nudos: la falta de proporcionalidad en las superficies solicitadas, el efecto suspensivo que generan las solicitudes y los problemas en la acreditación del uso consuetudinario por parte de la CONADI. En ese contexto, la comisión resolvió postergar momentáneamente el avance del proyecto en sala y convocar a una sesión especial con el director de CONADI.

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Chips secos, menos ruido y polvo: Portuaria Corral activa su domo en Valdivia

El nuevo domo de Portuaria Corral comenzó su etapa operativa en Valdivia. Según explicó a Aquí Los Ríos el gerente general de la compañía, Diego Sprenger, la estructura permitirá mitigar efectos asociados al acopio de astillas, especialmente en materia de polvo, ruido y humedad. La empresa añade que se trata del domo geodésico más grande de su tipo en Latinoamérica.

Sprenger señaló que la compañía cuenta con una línea base que permitirá comparar los niveles previos y posteriores a la puesta en marcha. “Tenemos una línea base que nos permitirá comparar muy fácilmente el antes y el después. En el caso del polvo, aunque es un efecto menor, se mide en material particulado, por lo que también tendremos una base de comparación”, indicó. La estructura cubre completamente el acopio, evitando que las astillas queden expuestas a la intemperie. Según la empresa, eso permitirá un mejor control de la humedad del material y una menor dispersión de partículas en el entorno.

El gerente general agregó que esos avances serán compartidos con la comunidad, en el marco de la relación que la compañía ha mantenido con vecinos y actores locales durante el desarrollo del proyecto. En paralelo, vinculó la obra con la actividad económica de la empresa en la zona. De acuerdo con las cifras que entregó, la operación genera cerca de 200 empleos directos y entre 5.000 y 10.000 indirectos, asociados principalmente a la cadena de la industria forestal.

Desde el punto de vista técnico, el ingeniero de montaje de Broadwell Air Dome, Zhang Qing, explicó que la parte más crítica del ensamblaje fue la unión entre la membrana y la red de acero. Según detalló, se trata de una zona de baja tolerancia al error, cuya instalación debía mantener uniformidad con la base fija para asegurar una distribución pareja de fuerzas en toda la estructura.

Zhang añadió que el sistema está compuesto por una red de acero de alta precisión diseñada para sostener una membrana presurizada, y que incorpora resguardos frente a condiciones como viento, nieve o eventuales pérdidas de presión. Según explicó, cuenta además con un sistema automatizado que mantiene constante la presión interna, regula la ventilación y monitorea en tiempo real las condiciones del aire y el comportamiento general del domo. En caso de apagón o falla, agregó, dispone de dos generadores de respaldo que se activan automáticamente.

Sprenger sostuvo además que el proyecto no fue concebido solo como una mejora operacional. Según indicó, durante el proceso de socialización con la comunidad se recogieron observaciones que influyeron en el diseño final, entre ellas la reducción de su altura en cinco metros y la definición de su paleta cromática. “Se puso atención al color y a la altura. Disminuimos cinco metros. Los colores del domo se funden con el paisaje. Eso no es casualidad: hicimos un trabajo con una experta en color que estudió los tonos de la zona”, afirmó.

En esa línea, el gerente general señaló que la empresa proyecta la estructura también como un elemento visible del paisaje valdiviano. Entre las ideas que evalúan, mencionó la posibilidad de incorporar iluminación o realizar proyecciones sobre la tela que recubre el domo. “Queremos potenciarlo como un ícono de la ciudad. Estamos pensando en juegos de luces o mapping”, indicó.

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