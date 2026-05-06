$1.367 millones del royalty minero comienzan cambiar rostro a comunas remotas de Magallanes

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Esta semana, la garúa ha sido incesante en la capital regional. Y eso que Punta Arenas no se caracteriza precisamente por ser una ciudad húmeda, pero estos días han estado grises, fríos y mojados. Inspirador para algunos, para otros no tanto.

Lo cierto es que la avenida Bulnes, una de las principales arterias de la ciudad, ya muestra sus decenas de árboles en pleno proceso otoñal. Un breve esplendor que durante algunas semanas tiñe el bandejón central de tonos rojizos y amarillos, ideal para caminar desde el centro hasta la Zona Franca y vivir esa experiencia tan magallánica: un sol radiante que encandila la vista, pero no aporta prácticamente nada de temperatura.

Esta semana les presentamos cinco temas que cruzan distintas capas de la vida regional: vivienda, conectividad, inversión en comunas pequeñas y ciencia como activo estratégico para Magallanes:

El anuncio de desalojo en Silva Henríquez reabre la crisis habitacional en Punta Arenas. A casi una década del origen de las tomas Lautaro y Las Etnias, el Gobierno confirmó que avanzará en una salida definitiva para un sector donde viven cerca de 120 familias y que ha sido foco de problemas sanitarios. La historia de uno de sus fundadores muestra un conflicto que combina déficit habitacional, deterioro del entorno e inversión familiar acumulada.

A casi una década del origen de las tomas Lautaro y Las Etnias, el Gobierno confirmó que avanzará en una salida definitiva para un sector donde viven cerca de 120 familias y que ha sido foco de problemas sanitarios. La historia de uno de sus fundadores muestra un conflicto que combina déficit habitacional, deterioro del entorno e inversión familiar acumulada. Flies posiciona el canal Kirke como punto crítico para conectar Magallanes con Chile. En el encuentro “Chile por Chile” , el gobernador Jorge Flies advirtió que la región opera prácticamente como una isla, con conectividad terrestre condicionada por rutas argentinas y logística marítima insuficiente. La ampliación del Canal Kirke aparece como pieza clave junto a rutas como Hollemberg-Río Pérez y Vicuña-Yendegaia.

En el encuentro , el gobernador Jorge Flies advirtió que la región opera prácticamente como una isla, con conectividad terrestre condicionada por rutas argentinas y logística marítima insuficiente. El royalty minero comienza a redefinir la capacidad de inversión de comunas pequeñas en Magallanes. A excepción de Punta Arenas y la comuna de Antártica, municipios de la región comenzaron a recibir recursos del Fondo de Equidad Territorial. En comunas como L aguna Blanca, Primavera y Porvenir , los fondos se traducen en planificación urbana, servicios básicos e infraestructura local difícil de financiar con presupuestos regulares.

A excepción de Punta Arenas y la comuna de Antártica, municipios de la región comenzaron a recibir recursos del En comunas como L , los fondos se traducen en planificación urbana, servicios básicos e infraestructura local difícil de financiar con presupuestos regulares. Puerto Williams vuelve a situar la ciencia subantártica en el debate climático internacional. L a IV Conferencia Internacional CHIC reunirá a investigadores regionales, nacionales e internacionales bajo el eje “ Centinelas del Cambio Climático” . Desde la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, el encuentro refuerza el papel de la ciencia subantártica en monitoreo ecológico, conservación biocultural y proyección internacional de Magallanes.

L reunirá a investigadores regionales, nacionales e internacionales bajo el eje “ . Desde la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, el encuentro refuerza el papel de la ciencia subantártica en monitoreo ecológico, conservación biocultural y proyección internacional de Magallanes. El Megatransecto Patagonia busca revelar el rol climático de los bosques submarinos australes. La investigación liderada por Rewilding Chile recorrerá más de 1.200 kilómetros entre el Golfo de Corcovado y el Cabo de Hornos para estudiar bosques de huiro, biodiversidad marina y carbono azul. Las primeras señales de alerta instalan la urgencia de proteger ecosistemas submarinos claves para la conservación del sur de Chile.

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“No quiero que me regalen nada”: la respuesta de pobladores al desalojo anunciado por Poduje

En el sector poniente de la población Silva Henríquez, se ubican dos de las tomas con mayor concentración demográfica en la capital magallánica. A 10 años de su creación, hoy se encuentran en el lugar las tomas “Lautaro” y “Las Etnias”, en cuyos terrenos viven cerca de 120 familias.

A través de un comunicado titulado “Toma pacífica de terrenos ‘Puño en Alto’” (nombre de la toma inicial), en abril de 2016, un grupo de vecinos daban a conocer públicamente su llegada al lugar junto a una serie de propuestas concretas con el objetivo de influir en el sistema de viviendas del Serviu.

“Considerando que el ser humano tiene el deber de rebelarse contra la tiranía y la opresión (…) que el mercado ejerce en el acceso al derecho a la vivienda”, consignaba parte del escrito.

A finales de ese año, ya se hablaba públicamente de desalojo, tras lo cual comunicaban nuevamente su postura: “La toma no tiene intenciones de adueñarse del terreno privado, solo establecerse durante el tiempo necesario para la compra de otro terreno y levantar un proyecto pionero de vivienda social sustentable que sirva de ejemplo para el país”.

Lo que ocasionó la constante atención de la opinión pública y de las autoridades sobre estas tomas ilegales de terreno –ubicadas entre vertientes–-, fue el colapso de unas cámaras de alcantarillado y el escurrimiento de aguas servidas provenientes de las ocupaciones irregulares. Las consecuencias más evidentes fueron la clausura del CECOSF Sandra Vargas y el jardín infantil Juan Ruiz Mancilla.

La visita a Magallanes del ministro de Vivienda, Iván Poduje, no dejó espacio a interpretaciones: anunció el fin de la toma de aquí al cierre del año. “Se ejecutará bajo un protocolo que resguarda el Estado de Derecho, protegiendo tanto a residentes como vecinos del sector”, anunciaron desde el Gobierno.

Juan Vera es uno de los miembros fundadores de la toma Puño en Alto (actual Lautaro). Cuenta que, aunque el temor del desalojo se mantuvo durante los primeros años, con el pasar del tiempo la gente comenzó a invertir más en sus casas, pensando en un futuro obtener otro terreno y llevarse sus construcciones a ese lugar. Hasta ahora, eso no ocurrió.

“La toma no es tan humilde. Acá la gente trabaja, casi todos tienen leña y generador. Pero tampoco la idea es que uno invierta su plata para tener su casa bonita y tener que empezar todo de cero, tirar lo que uno ha construido”, comenta Vera.

El vecino fundador apunta a una solución que sea justa y que requiera inversión por parte de quienes habitan la toma. “No quiero que me regalen nada, ni saltarme la fila para que me regalen casa. Muchos vecinos queremos quedarnos en este terreno, pudiendo pagarlo como vecinos a lo largo de los años como se hace con las contribuciones”, afirmó este fundador.

La propuesta del Gobierno contempla comenzar con la realización de un catastro de las familias para luego proceder a dar una solución definitiva, a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. Sin embargo, Poduje fue tajante: “La toma se desaloja”.

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Flies prioriza el canal Kirke como el eje crítico para la conexión marítima a Natales

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena mantiene una condición estructural que distintas autoridades han catalogado como crítica: gran parte de su conectividad terrestre con el resto del país depende actualmente de rutas que atraviesan territorio argentino. La situación impacta tanto el traslado de personas como la logística y el abastecimiento regional.

“El funcionamiento de Magallanes es prácticamente como una isla respecto del resto del país”, advirtió el gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, señalando que la llegada a la región depende principalmente del transporte aéreo y marítimo, mientras que el acceso terrestre efectivo continúa condicionado por pasos internacionales.

En ese contexto, durante el “Encuentro Chile por Chile” realizado en Puerto Natales, autoridades de las regiones de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes abordaron una estrategia conjunta para fortalecer la conectividad austral mediante infraestructura vial y marítima.

Flies sostuvo que la conexión “Chile por Chile” seguirá siendo “bimodal” durante muchos años, dependiendo de carreteras, rampas y barcazas. En ese escenario, apuntó a la necesidad de aumentar la frecuencia y capacidad de las rutas marítimas entre Puerto Montt y Puerto Natales, que actualmente –según explicó– permiten trasladar apenas cerca del 5% de la carga que requiere Magallanes.

El gobernador también emplazó al Ministerio de Obras Públicas a acelerar proyectos considerados estratégicos para la región, entre ellos la ampliación del canal Kirke, cuya angostura calificó como uno de los principales puntos críticos para el acceso marítimo hacia Puerto Natales.

A ello sumó la continuidad de iniciativas como la ruta río Hollenberg-río Pérez –que busca unir Punta Arenas con Puerto Natales por la costa– y la senda Vicuña-Yendegaia en Tierra del Fuego, proyectada como conexión hacia el canal Beagle y la isla Navarino. “Vamos a impulsar con mucha fuerza los procesos de inversión en estas rutas”, afirmó Flies.

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Royalty minero: agua fresca para las comunas más aisladas de Magallanes

A excepción de Punta Arenas y la comuna Antártica, todas las comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena comenzaron a recibir las dos primeras cuotas correspondientes al royalty minero 2026, en el marco del Fondo de Equidad Territorial. La distribución considera recursos para municipios del país con alta dependencia del Fondo Común Municipal y menor capacidad de financiamiento propio.

A nivel nacional, la normativa que modifica los impuestos aplicados a la gran minería ha permitido distribuir más de $ 113 mil millones entre 309 comunas del país. El mecanismo busca fortalecer la equidad territorial mediante transferencias directas a gobiernos locales.

En Magallanes, la distribución alcanzará los $1.367 millones y beneficiará a las comunas de Puerto Natales, Torres del Paine, Río Verde, San Gregorio, Laguna Blanca, Porvenir, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos.

La comuna de Laguna Blanca, con 3.700 km2 de extensión, y con cerca de 270 habitantes según el último censo, recibirá durante 2026 cerca de $ 284 millones provenientes del royalty minero. Desde el municipio destacan que estos fondos ya se traducen en proyectos concretos como la actualización del Plan Regulador Comunal, la construcción de una nueva vivienda municipal y la adquisición de terrenos para espacios comunitarios y tradiciones locales, entre ellas, una cancha de jineteadas.

“Entendiendo que nuestra realidad financiera depende mayoritariamente del Fondo Común Municipal, el royalty minero representa una oportunidad de desarrollo invaluable. Estos recursos nos permiten ir más allá de la gestión administrativa básica y concretar una inversión real en beneficio de nuestra gente”, señalaron desde la municipalidad, destacando que los aportes permitirán seguir modernizando la comuna y proyectar nuevas iniciativas de desarrollo territorial.

Por su parte, la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, con 3.500 km2 de extensión y poco más de 1.600 habitantes, destinará los recursos del royalty minero principalmente al fortalecimiento de servicios básicos e infraestructura local. Desde el municipio señalan que los fondos permitirán avanzar en proyectos enfocados en fortalecer la equidad en una comuna marcada por brechas territoriales y necesidades estructurales.

“Son fondos muy importantes porque son de libre disposición y permiten fortalecer el financiamiento local y trabajar por la equidad territorial”, señaló la alcaldesa Karina Fernández, agregando que Primavera recibirá cerca de $ 289 millones. “Nosotros identificamos grandes necesidades, principalmente en servicios básicos, por eso hoy día estamos entrando en el mejoramiento de agua, así como también de alumbrado público”, sostuvo la jefa comunal.

La comuna de Porvenir en Tierra del Fuego, con una superficie de 9.700 km2 y cerca de 7.000 habitantes, ha destinado recursos del royalty minero a proyectos de infraestructura urbana, mantención de espacios públicos y apoyo social, incluyendo mejoramiento de áreas verdes, luminarias, equipamiento municipal y asistencia para familias vulnerables.

Entre las iniciativas más relevantes, con un aporte de aproximadamente $ 160 millones para el 2026, destaca el proyecto de iluminación del tramo hacia el aeródromo, una vía de cerca de 4,5 kilómetros que actualmente presenta riesgos durante el invierno por falta de luz.

“Estos recursos son muy importantes para comunas pequeñas como la nuestra porque permiten invertir directamente en desarrollo”, señalaron desde el municipio, destacando además proyectos de mejoramiento de parques, demarcación de calles, compra de sal para escarcha e incluso insumos médicos para mascotas. “Con presupuestos normales es difícil asumir muchas de estas tareas”, sostuvo el alcalde José Gabriel Parada, valorando el impacto concreto que han tenido los fondos en la comuna fueguina.

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Puerto Williams: capital de la ciencia subantártica en el debate climático global

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), dedicado a la investigación, educación y conservación biocultural de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos y las zonas subantárticas, con base en Puerto Williams, iniciará el próximo lunes su IV Conferencia Internacional CHIC, evento que se extenderá hasta el viernes.

El evento reúne a exponentes regionales, nacionales e internacionales, en torno a la temática “Centinelas del Cambio Climático”, en una instancia que busca ser un punto de encuentro para un relato que mezcla ciencias naturales, ciencias sociales, educación y ética en el punto más austral del mundo.

Y no es coincidencia ni romanticismo: el rol de los programas de monitoreo, investigaciones ecológicas a largo plazo y estudios sociales para el desarrollo regional y nacional ejercidos en esta remota zona del planeta por parte del CHIC, resultan ser una pieza clave para el conocimiento científico. Y es que la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos es considerada un laboratorio natural.

Este enfoque, amplio en su visión, también proyecta capacidades científicas y posicionamiento internacional para la región, que aportan en decisiones políticas nacionales e internacionales, mientras opera a su vez como un activo estratégico para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, tanto para su posicionamiento como nodo científico global, como para su proyección marítima y antártica.

Entre las actividades destacan conferencias de investigadores nacionales e internacionales vinculadas al cambio climático, biodiversidad y tecnologías aplicadas al territorio.

La jornada inaugural contará con la Dra. Mary Kalin (Nueva Zelanda / U. de Chile, CHIC, IEB), quien abordará los desafíos para determinar la composición de la flora altoandina sudamericana y los efectos del cambio climático, además del Dr. Paulo Horta (Brasil), con una exposición sobre ecologización y combate a la pobreza frente a la crisis climática.

El programa también contempla presentaciones del Dr. Christian Printzen (SBiK-F-Alemania), el Dr. Ping Liang (UNT-USA), la Dra. Mutue Toyota Fujii (UFSC-Brasil) y el Dr. Ricardo Segovia (IEB-Chile), además de simposios, talleres, comunicaciones libres y otras charlas magistrales enfocadas en investigación científica y sostenibilidad.

Además, en el marco de la Pre-Conferencia CHIC, se desarrollará el XIV Congreso SOCIETUR 2026, organizado por la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile, entre el 7 y el 11 de mayo en Punta Arenas y Puerto Williams. Bajo el lema “Turismo y conocimiento para un planeta en transición”, el encuentro abordará desafíos del turismo frente a transformaciones ambientales y sociales.

La instancia busca fortalecer el diálogo entre investigación científica, sostenibilidad y saberes locales, tomando como escenario a Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Desde la organización destacan el valor del territorio subantártico como espacio para proyectar modelos de turismo responsable y conservación biocultural.

Megatransecto: la expedición que busca revelar rol climático de los bosques submarinos desde el Corcovado hasta Cabo de Hornos

Una inédita investigación liderada por Rewilding Chile recorrerá más de 1.200 kilómetros entre el Golfo de Corcovado y el Cabo de Hornos para estudiar los bosques submarinos de huiro presentes en los fiordos y canales australes. El proyecto, denominado “Megatransecto Patagonia”, contempla seis expediciones científicas en dos años y busca caracterizar biodiversidad, captura de carbono y amenazas sobre estos ecosistemas.

Los bosques de Macrocystis pyrifera –macroalgas gigantes que pueden alcanzar hasta 80 metros de altura– son considerados uno de los sumideros naturales de carbono más eficientes del planeta. Según explicó a Aquí Magallanes, Mathias Hüne, director del Programa Marino de Rewilding Chile, en otras partes del mundo se ha estimado que estos ecosistemas pueden capturar hasta 20 veces más carbono que los bosques terrestres.

“La Patagonia chilena es un refugio climático global para estos bosques”, sostuvo Hüne, agregando que el proyecto busca comprender cómo opera este ecosistema a escala completa en la gradiente norte-sur de los fiordos australes. “Pensamos que funciona como un gran corredor, pero tenemos que probarlo desde la ciencia”, afirmó.

La investigación contempla más de 90 sitios de muestreo, 180 transectos de buceo científico y más de 7.000 fotocuadrantes submarinos, utilizando herramientas como ADN ambiental, imágenes satelitales y drones para registrar biodiversidad y estimar capacidad de almacenamiento de carbono azul.

Sin embargo, durante las primeras expediciones ya detectaron señales de alerta. Entre ellas, la expansión de la anémona invasora Metridium senile y la desaparición de un bosque submarino previamente registrado en el archipiélago de las Guaitecas. “[Esto] nos sitúa en una carrera contra el tiempo para proteger estos ecosistemas”, advirtió Hüne.

Desde Rewilding Chile sostienen que la información recopilada podría transformarse en una base científica clave para futuras medidas de conservación marina en el sur del país. Entre las alternativas emerge la opción de avanzar hacia figuras de protección permanente para los bosques de huiro, considerados uno de los ecosistemas submarinos más resilientes del planeta.

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Ha sido un verdadero placer trabajar esta selección de temas para ustedes en una semana especial: cumplimos nuestro primer mes como Aquí Magallanes, el newsletter más austral de El Mostrador.

Algunas semanas corresponde mirar de frente la fragilidad estructural de la región. Otras, relevar los atributos que la posicionan como un territorio estratégico para Chile y el mundo. El equilibrio parece ser el mejor camino.

Si tienes comentarios, dudas o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

¡Nos vemos el próximo miércoles!