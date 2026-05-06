Hora de conversar: desempleo femenino juvenil

Una de cada cuatro jóvenes está cesante o peor aún: nunca ha tenido un empleo remunerado. Esas jóvenes suelen ser madres solteras, viven allegadas, no tiene ningún tipo de ingreso y, por lo mismo, suelen ser objeto de abuso y violencia. En Hora de conversar, hablamos con la ingeniera comercial Bárbara Etcheberry, fundadora de Soymás, una fundación que se enfoca en que estas mujeres obtengan empleo, autoestima y un lugar en el mundo. Y con Sigrid Navarrete, joven madre de 26 años, que con ayuda de Soymás hoy, efectivamente, es más.