Dos seremis permanecen en tabla: la cocina del nuevo gabinete regional de Ñuble

¡Hola, amigos!

Ya llegamos nuevamente para presentarles el último número de su newsletter Aquí Ñuble, pero no se asusten. Lo que pasa es que nos vamos de vacaciones un par de semanitas para reencontrarnos nuevamente hacia la última semana de febrero. ¡Tranquilos!, que vamos a andar dando vueltas por nuestra querida región, así es que no nos vamos a desconectar del todo y seguiremos en permanente contacto. Ya lo van a ver. Pero mientras empacamos el quitasol y los baldes para jugar con la arena de Cobquecura, vamos viendo qué traemos en esta edición, que viene bien robusta.

Tras mucho golpear puertas, logramos averiguar algo más del nombramiento del futuro DPR y el gabinete regional, porque por estos lares han estado más herméticos que puerta de submarino; sin embargo, igual logramos colarnos por una rendija y escudriñar un poco. También llegó a nuestras inquietas manitas un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que asegura la existencia de un aumento del déficit habitacional de Ñuble, así que raudos como somos, partimos a averiguar más acerca de las causas de este fenómeno.

Pero también traemos excelentes noticias. Entre ellas está el inicio de la licitación para definir el diseño que tendrá la Escuela de Formación de Carabineros que ya se proyecta en Ñuble, lo que es esperado con anhelo por la comunidad local. Y, como si esto fuera poco, sepa usted que la región ya está en modo invierno y el MOP tiene en marcha un ambicioso plan para proteger a las comunidades del desborde de los ríos y otras situaciones propias de dicha estación.

A modo de postre (y aunque sea con sabor a pan), les traemos una nota propia de la vocación agrícola de nuestra región, porque según las cifras de COTRISA, la comuna de El Carmen se ha convertido en la de mayor producción de cereales en la región, incluyendo trigo, avena y cebada. Los números son positivos, pero también han levantado la alerta porque, aún con este antecedente a cuestas, sepa usted que la superficie dedicada a estos cultivos en dicha comuna ha ido en disminución, lo que preocupa de sobremanera.

Bueno, ya tenemos la citroneta cargada y hasta nos llevamos la caña de pescar como buenos ñublensinos que somos. Así que sin más demora, vamos a desmenuzar el acontecer noticioso de esta semana a la una, a las dos y a las……

¡Partimos!

Antes de comenzar, queremos invitarte a que seas parte de la gran comunidad de Aquí Ñuble. Solo tienes que acceder al link que te dejamos aquí mismo para que puedas inscribirte gratis y saber todo lo que pasa en esta región desde la comodidad de tu correo electrónico. Así que únete a nosotros. ¡Te estamos esperando!

1

¿Cómo se están moviendo las piezas para armar el nuevo gabinete regional de Ñuble?

Estamos a poco más de un mes de que se produzca el cambio de gobierno en Chile y aunque ya está clarito quiénes serán los integrantes del gabinete de ministros, aún se mantiene pleno hermetismo respecto de lo que sucederá en Ñuble que, como usted comprenderá, nos interesa de sobremanera, porque hay que saber quiénes llevarán las riendas regionales en el futuro próximo.

Si bien la semana pasada se esperaba el nombramiento oficial de los delegados presidenciales regionales de todo el país, junto con los subsecretarios, este debió aplazarse porque en el norte del país hubo diferencias en algunas regiones y los acuerdos políticos tendieron a debilitarse. Sin embargo, el anuncio está anunciado precisamente para este viernes, frente a lo cual hay mucha expectación.

Todo indica que el abogado republicano y excandidato a diputado Diego Sepúlveda será quien asuma el mando del gabinete regional en Ñuble. El joven jurista posee una estrecha relación de confianza con el Presidente electo José Antonio Kast, a quien incluso acompañó durante toda la campaña del balotaje en su recorrido por distintas regiones del país. Por ende, su nombramiento sería inminente y estaría más que sellado.

¿Y qué pasa con el resto del gabinete? Si bien las negociaciones con los partidos del bloque se han mantenido en estricto secreto, se nos informó que hay carteras regionales que ya estarían cerradas con sus nombres respectivos. En ese sentido, las seremías de Cultura, Deportes, Bienes Nacionales, Energía y Segegob serían algunas de las que ya cuentan con su nueva autoridad definida, por lo que la atención se centraría en otras más sensibles para el territorio, como Agricultura y Salud, cuyas designaciones no estarían del todo cerradas.

En esta última aparecía con fuerza el nombre de la diputada Marta Bravo, quien deberá dejar su investidura parlamentaria el 11 de marzo próximo. Sin embargo, eso no sería posible, porque la parlamentaria (médico de profesión) estaría manejando la opción de viajar al extranjero para especializarse profesionalmente por no menos de dos años, por lo que no estaría disponible para quedarse en Ñuble. Eso abriría la puerta para que la cartera de Salud ingrese nuevamente al cajón de las negociaciones políticas.

Lo mismo sucedería en el caso de las delegaciones provinciales de Punilla e Itata, donde aún se mantienen las conversaciones. Sin embargo, las informaciones recabadas por Aquí Ñuble indicarían que la primera quedaría en manos de la UDI, con nombre aún por definir, mientras que la segunda permanece en tratativas, aunque el PSC ya habría puesto un nombre sobre la mesa.

Según supimos, las conversaciones han sido intensas entre los partidos, pero se nos indicó que lo más probable es que las negociaciones se extiendan durante todo el mes de febrero. Por ende, es altamente probable que el gabinete regional no esté del todo conformado, sino hasta fines del presente mes, siendo la idea llegar a marzo con todas las cartas sobre la mesa.

2

Estudio de la Cámara Chilena de la Construcción asegura que la región requiere de 21 mil nuevas viviendas

Un informe elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a partir de los resultados de la Encuesta CASEN 2024, evidenció que la Región de Ñuble enfrenta un fuerte aumento en sus requerimientos habitacionales, ya que se necesita construir 21 mil nuevos hogares para el futuro.

El informe denominado “Balance de Vivienda 2025” analiza la evolución del déficit habitacional entre 2019 y 2025, período en el que la región mostró una reducción significativa, pasando de 23 mil requerimientos en 2019 a 18 mil en 2023. No obstante, el aumento observado hacia 2025 confirma que el problema persiste y se reconfigura en el tiempo.

Según el estudio, uno de los elementos más relevantes en la composición del déficit habitacional en Ñuble es el fuerte detrimento de la capacidad financiera de los hogares para acceder a la vivienda propia, factor que se ha consolidado como una de las principales barreras en ese sentido. La creciente brecha entre los ingresos de las familias y el valor de las viviendas ha dificultado el acceso al mercado formal, incluso para hogares que anteriormente podían calificar.

El presidente de la CChC Ñuble, Sebastián Godoy, explicó que este escenario fue anticipado por el gremio, lo que permitió impulsar medidas como el subsidio a la tasa hipotecaria, que está orientado a mejorar las condiciones de financiamiento para las familias. Por ende, enfatizó la necesidad de avanzar en soluciones integrales, proponiendo la necesidad de implementar estrategias complementarias.

“Consideramos muy valioso contar con este estudio para analizar en detalle el déficit de la vivienda en Ñuble y su evolución. Si bien las políticas habitacionales han logrado reducir el déficit en el corto plazo, estas no han sido suficientes para contrarrestar los factores estructurales que lo reproducen”, aseguró.

El informe concluye que, a nivel regional, la disminución del déficit habitacional enfrenta presiones constantes asociadas a la formación de nuevos hogares, el deterioro de viviendas existentes y las restricciones de acceso al financiamiento, lo que plantea importantes desafíos para las políticas públicas en los próximos años.

Renovar el plan original

Consultado al respecto, el director regional del SERVIU, Roberto Grandón, sostuvo que es un hecho objetivo que el déficit habitacional ha aumentado, pese a que el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) muestra un 154% de avance en Ñuble. Sin embargo, sostuvo que el MINVU tiene plena conciencia de esta situación y ya planifica la forma de superar el problema cuanto antes.

“Tenemos que renovar el diseño de la propuesta original del PEH. Por ejemplo, la única comuna que no atendimos a través del Fondo Solidario fue Pemuco, pero llegamos a todas las otras con algún tipo de programa. Ahora tenemos que reevaluar eso para focalizarnos hacia las comunas que no hemos atendido y las que presentan un déficit en ese sentido”, apuntó.

La autoridad manifestó que es importante recuperar el rol planificador del Estado para abordar donde está el déficit habitacional, generando un equilibrio entre la labor de construir viviendas y la preocupación por los territorios donde está la necesidad.

3

Manos a la obra: inician licitación para el diseño del Grupo de Formación de Carabineros de Ñuble

Esta noticia sí que era esperada por toda la comunidad ñublensina. Y es que el GORE, junto al MOP y Carabineros Ñuble, anunciaron el inicio de la licitación para el diseño de la Escuela de Formación de Carabineros en la región, un moderno establecimiento que tendrá capacidad para albergar a 240 alumnos. La etapa consiste en una consultoría para la futura construcción de esta infraestructura de 42.640 m2 totales, distribuidos en ocho áreas, que contemplan 13.340 m2 de edificación, sumado a los 29.300 m2 de obras exteriores.

El diseño de la iniciativa es financiado por el Gobierno Regional, mientras que la Unidad Técnica encargada de llevar adelante la licitación es la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La inversión estimada para esta etapa asciende a más de $ 1.107 millones.

Al respecto, el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, aseguró que “es una escuela modelo a nivel nacional, que ha sido fruto del trabajo que hemos desarrollado entre el Ministerio de Obras Públicas y Carabineros de Chile para poder dotar a la región de oportunidades para nuestros jóvenes, para sus estudios, y también para tener una mayor seguridad. Recordar que esta es la construcción y el diseño definitivos”.

Por su parte, el jefe (s) de la Zona de Carabineros Ñuble, coronel José Luis Villegas, destacó que “este es un gran anhelo de generaciones de carabineros para ser autónomos y poder en nuestra región formar a los futuros alumnos, los cuales estarán prestando servicio en nuestra región y a lo largo del país. Esta escuela modelo va a ser un hito a nivel nacional”.

Actualmente, se encuentra en plena puesta en marcha la Escuela de Formación Transitoria en Quirihue, ubicada en el exinternado Casiano Andrade de dicha comuna. Ella permitirá iniciar la formación de 90 nuevos carabineros, mientras avanza este proyecto definitivo, que se emplazará en el sector de Capilla Cox de Chillán.

4

Ñuble ya piensa en el próximo invierno: MOP invertirá más de $ 1.300 millones en obras anticrecidas de ríos

Está bien que estemos en pleno verano, pero no por eso le vamos a sacar los ojos de encima al invierno. Precisamente, pensando en aquello es que el MOP, mediante la Dirección de Obras Hidráulicas, proyecta intervenciones en los ríos Chillán, Ñuble, Diguillín y el estero Temuco, las cuales superan los 12 kilómetros de trabajos y consideran una inversión de más de $ 1.300 millones para proteger a las comunidades ante crecidas y eventos climáticos extremos.

Los trabajos consideran una serie de obras estratégicas de encauzamiento, desembanque y defensas fluviales en distintos ríos y esteros de la Región de Ñuble, con el objetivo de enfrentar de mejor manera el periodo de lluvias y el próximo invierno. Estas intervenciones, desarrolladas por el Departamento de Cauces y Drenaje Urbano de la Unidad de Obras Fluviales, buscan reducir el riesgo de desbordes, anegamientos y afectaciones a viviendas, caminos e infraestructura crítica, especialmente en sectores históricamente expuestos.

“Estas obras salvan hogares, protegen a las familias y entregan tranquilidad a las comunidades. Son inversiones que tienen un impacto directo en la calidad de vida y la seguridad de las personas frente a inviernos cada vez más complejos. Estamos, además, ante una alerta temprana por fuertes lluvias que llegarían esta semana a la región, y este tipo de trabajos busca precisamente evitar afectaciones cuando llueve intensamente en un corto periodo de tiempo”, afirmó el seremi de Obras Públicas, Freddy Jelves.

A estas obras se suman otras que actualmente se encuentran en su etapa final de ejecución, como el desembanque y encauzamiento del río Ñuble, entre las comunas de San Carlos y Chillán, específicamente en el sector Villa Illinois, con una extensión de 2.500 metros lineales aguas arriba. De igual forma, el MOP ejecuta trabajos de gran envergadura en el río Chillán, desde el Complejo Paraíso, a la altura del kilómetro 20 del camino a Pinto, hasta la comuna del mismo nombre, alcanzando los 5.300 metros lineales de intervención.

También en la comuna de El Carmen se desarrolla el desembanque y encauzamiento del estero Temuco, con 2.200 metros lineales hasta su confluencia con el río Diguillín, además de la construcción de 150 metros lineales de defensas fluviales con gaviones en la ribera izquierda, una solución de ingeniería clave para proteger sectores poblados y terrenos productivos.

5

El Carmen destaca como la comuna de mayor producción de cereales en Ñuble

De acuerdo con los registros de la Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA), la comuna de El Carmen sobresale dentro de la Región de Ñuble como la de mayor producción de cereales: trigo, avena y cebada. Aquello no solo pone en valor su aporte a la agricultura, sino que también eleva la importancia de contar con el apoyo necesario para mantener este rubro productivo de la zona.

El alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, valoró esta realidad y enfatizó el llamado al mundo estatal a no dejar de lado el ámbito agrícola, considerando la baja significativa de la producción de cereales en la región, cada temporada, y destacando el aporte productivo de la comuna carmelina en esta materia.

“Estamos muy contentos de tener la certeza de que El Carmen es el productor número uno de cereales en la Región de Ñuble. De las 21 comunas, tenemos más de 4 mil hectáreas de trigo y más de 2.500 de avena, lo que nos posiciona en el primer lugar a nivel regional como productores. Esto nos entrega una tremenda responsabilidad de mantener esta actividad económica tan preponderante para nuestra región”, destacó el jefe comunal.

Cabezas llamó a las autoridades a concientizarse acerca de la vocación agrícola que tiene la región, por lo que subrayó que es importante que instituciones como el Ministerio de Agricultura, INDAP y COTRISA lleguen con fuerza para que la comuna carmelina siga siendo una generosa productora de cereales.

“Lamentablemente, si no tenemos el apoyo por parte del Estado, si no estamos atentos a la producción, a los precios y a los incentivos de nuestros agricultores, vamos a perder la opción de entregar este alimento tan vital para los habitantes de nuestra región y del país”, finalizó.

Según las estadísticas de COTRISA, El Carmen cuenta con una superficie actual de 4.322 hectáreas de trigo, las que representan un 20,4% de la superficie regional. No obstante, esta ha tenido una baja constante en las últimas tres temporadas: 6.241 hectáreas en 2023-24; 5.242 hectáreas en 2024-25; y las mencionadas 4.322 hectáreas en el actual período.

En el caso de la avena, El Carmen registra a la fecha 2.519 hectáreas, también liderando el porcentaje regional por comuna con un 20,3% de la superficie regional. En el caso de la cebada, se replica el escenario, con una superficie de 96 hectáreas de un total de 374 en todo Ñuble, totalizando el 25,6%. Respecto al maíz, aún no se tienen cifras de la nueva temporada, pero el dato aportado es que entre 2023-24 y 2024-25 se pasó de 619 a 539 hectáreas, mostrando una caída del 13% de superficie entre una temporada y otra.

Junto con cerciorarnos de que llevamos sándwichs y huevitos duros para el camino a la costa, queremos que sepan que no vamos a salir de los límites de la región y que vamos a andar dando vueltas por ella permanentemente. Descuiden, que vamos a mantenernos en contacto para contarles cómo lo estamos pasando, qué hemos sabido por esas cosas de la vida y, por último, ¡para que sepan que seguimos con vida!

No queremos despedirnos sin antes felicitar al GORE de Ñuble que, según datos de la DIPRES, se convirtió en la tercera región del país con la mejor ejecución presupuestaria detrás de Valparaíso y Maule, respectivamente. Sí pues, si las cosas buenas también hay que destacarlas, así que vaya un aplauso para ellos.

Y si ustedes también van a salir de vacaciones, tampoco se desconecten mucho del viejo y querido Ñuble porque, al igual que nosotros, saben que nunca deja de sorprendernos con alguna cosita interesante. A descansar, entonces, y seguimos en contacto. Eso es seguro.

¡Nos vemos!

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir? No dudes en contactarme, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl que con gusto atenderé tus inquietudes.