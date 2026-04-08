Geociencia espacial llega a hospital en Ñuble

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Mientras tanto, te contamos que la ciencia geoespacial no solo se usa para llegar a la luna. Un proyecto del Hospital de Coelemu está usando la georreferenciación para detectar cómo llegar a tiempo para una atención de salud en sectores rurales.

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Hospital de Coelemu despega con la geociencia

Si vives en Coelemu esto te puede impactar directamente, aunque no lo notes de inmediato. Hoy, el sistema de salud local ha comenzado a conectar la geociencia espacial con la necesidad en salud más básica de una región: cómo llegar a tiempo a una consulta.

El problema no eran los datos, sino cómo usarlos correctamente.

¿Qué cambia ahora? Que el Hospital de Coelemu comenzó a trabajar con mapas. Pero no mapas cualesquiera, sino herramientas que permiten ubicar con precisión a las personas, sus condiciones de salud y los factores que influyen en su entorno.

En la práctica, esto significa cosas concretas como:

Identificar con mayor rapidez a adultos mayores o personas postradas que necesitan atención.

Detectar sectores donde se repiten ciertas enfermedades.

Priorizar visitas, controles y recursos donde más se necesitan.

También permite algo clave: anticiparse. No esperar a que el problema explote, sino detectar patrones y actuar antes. Esto es especialmente importante en comunas donde los recursos son limitados y cada decisión cuenta.

Y acá viene lo interesante: detrás de esto no hay solo tecnología, sino ciencia.

El trabajo se desarrolló junto a la Universidad de Concepción, que capacitó a los equipos del hospital en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). En simple, herramientas que permiten cruzar datos con ubicación: transformar números en información situada.

Pero no se trata solo de poner puntos en un mapa. También se aplican análisis más complejos, como la estadística espacial, que permite entender cómo se comportan las enfermedades en el territorio, detectar tendencias y proyectar escenarios.

Esto cambia la lógica de trabajo. Se pasa de reaccionar a los problemas a planificar con información concreta.

Y para ti, como vecino o vecina de Ñuble, esto se traduce en algo simple pero importante: un sistema de salud que empieza a conocerte mejor.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.