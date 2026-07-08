Tras 50 años oculto, revive mural que la dictadura buscó tapar en Chillán bajo 19 capas de pintura

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¡Buenos días, Ñuble! Les saludo desde la capital del frío.

Los últimos días de junio y los primeros de julio trajeron solo temperaturas bajo cero a la región, por lo que la lluvia anunciada para esta semana se agradece bastante, considerando que suele hacer subir algunos grados los termómetros. La preocupación, eso sí, está puesta en el viento, por lo que los equipos de emergencia ya trabajan para prevenir eventuales trastornos en nuestras ciudades y localidades.

Y ya que hablamos del viento, ese fue precisamente el argumento que utilizó Conaf para suspender las quemas agrícolas en Ñuble. La decisión reabrió un debate que cada vez suma más voces a favor de prohibir definitivamente esta práctica, profundamente arraigada en la agricultura de la zona. Las quemas no solo aumentan el riesgo de incendios forestales, sino que también contribuyen a la contaminación del aire durante el invierno.

Para el mundo agrícola, sin embargo, el uso del fuego sigue siendo una herramienta clave para eliminar rastrojos y preparar los predios para una nueva siembra. En Aquí Ñuble abrimos este debate e incorporamos todas las miradas para entender si las quemas agrícolas siguen siendo una práctica necesaria o si ya es momento de buscar alternativas.

Les contamos, además, que esta semana llegaron a Chillán los cuatro restauradores que tendrán la misión de devolverle su esplendor al mural Principio y fin, del artista Julio Escámez, emplazado en la municipalidad. La obra permaneció oculta durante medio siglo bajo 19 capas de pintura aplicadas durante la dictadura y hoy inicia el camino para volver a ver la luz, sumándose así al valioso patrimonio artístico y cultural que distingue a la Cuna de Héroes y Artistas.

Y mientras Aquí Valparaíso nos sorprende con las cifras de desempleo en el principal puerto del país, en Ñuble las cifras son similares. Las brechas laborales, además, aportaron un nuevo antecedente: cerca del 13 % de los trabajadores y el 16% de las trabajadoras se desempeñan en labores inferiores a su nivel educacional. Un llamado de atención sobre la calidad del empleo vigente en el país.

Desde tribunales, nos enteramos de la formalización que enfrenta el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, tras denuncias presentadas por funcionarias municipales sobre hechos ocurridos en 2024 y que dos años después la Fiscalía pondrá sobre la mesa de la justicia. Les contamos del caso y la réplica del jefe comunal.

Para finalizar, destacamos los resultados de la encuesta sobre movilidad realizada en San Carlos . Según este instrumento de medición social, la mayoría de sus habitantes prefiere caminar en lugar de subirse a la micro o colectivo, lo que revela que buena parte de nuestras ciudades y pueblos sigue siendo caminable . Un desafío para las políticas urbanas ante la necesidad de considerar el desarrollo a escala humana en la planificación urbana.

. Según este instrumento de medición social, la mayoría de sus habitantes prefiere caminar en lugar de subirse a la micro o colectivo, . Un desafío para las políticas urbanas ante la necesidad de considerar el desarrollo a escala humana en la planificación urbana. Es todo por ahora. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas el análisis de temas, informaciones y debates que se escriben a diario en la más joven de nuestras regiones.

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Mural de Julio Escámez, borrado durante la dictadura, comienza su restauración definitiva

Definitivamente, la memoria es obstinada. El mural Principio a fin de Julio Escámez (1925-2015), emplazado en la sala del Concejo de la Municipalidad de Chillán, permaneció oculto durante medio siglo bajo al menos 12 capas de pintura, aplicadas por orden de las autoridades militares en los primeros años de la dictadura. Pudo haber corrido una suerte aún peor: durante décadas se creyó que la obra había sido destruida junto con los muros que la albergaban.

Ese relato comenzó a resquebrajarse en noviembre de 2021, cuando, por encargo del municipio, el arquitecto Carlos Inostroza inició una búsqueda destinada a comprobar si aún existían rastros del mural. Lo que hasta entonces parecía apenas un mito urbano, comenzó, poco a poco, a revelar que la obra seguía allí, esperando ser redescubierta.

“Lo importantes es que después de casi cincuenta años de la destrucción del mural, en donde distintas versiones indicaron que se botó el muro, se le echó alquitrán y luego picó, hoy pudimos hacer unas catas hasta descubrir la capa pictórica, lo cual es una gran noticia, ya que podemos decir que encontramos vestigios del mural, y también que después de cincuenta años el mural de Julio Escámez está vivo“, declaró por entonces el profesional.

Cinco años después de aquel hallazgo, esta semana comenzó oficialmente la restauración definitiva del mural realizado por Escámez entre 1970 y 1972.

La obra, declarada Monumento Histórico Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales, ha sido descrita como “una alegoría visual de la lucha social”, que retrata las condiciones de vida de trabajadores y campesinos, la opresión ejercida por las clases dominantes y la posibilidad de transformación social a través de la organización y la unidad.

El inicio de esta etapa marca un nuevo hito en un proceso que comenzó con el redescubrimiento de Principio a fin. Para liderar los trabajos llegaron a Chillán los cuatro restauradores seleccionados mediante concurso público. “Estamos dando continuidad a un largo proceso iniciado en 2021 para recuperar este mural. Contar con un equipo permanente representa un paso fundamental para avanzar de manera concreta en su restauración”, señaló Karin Cárdenas, directora de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán.

La historia del mural es también una fotografía de los primeros años de la Unidad Popular. Según la Fundación Escámez, la iniciativa nació en 1971, durante el último año de la gestión del alcalde Eduardo Contreras Mella, y fue aprobada por unanimidad por el concejo municipal.

La obra fue inaugurada el 20 de agosto de 1972 por el alcalde Ricardo Lagos Reyes, en una ceremonia encabezada por el presidente Salvador Allende. Este evento reunió, entre otras autoridades, al ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeyda, al canciller cubano Raúl Roa, al embajador de Chile en Francia, Pablo Neruda, y a la Orquesta Sinfónica de Chile, en el marco de las celebraciones del natalicio de Bernardo O’Higgins.

Si los plazos se cumplen, el mural volverá a exhibir sus colores originales hacia fines de este año. Será un momento cargado de simbolismo: la última gran obra de Julio Escámez realizada en Chile, antes de partir al exilio en 1974 –posteriormente desarrolló una destacada trayectoria artística en Costa Rica–, volverá a ver la luz tras permanecer oculta durante medio siglo.

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Voces ciudadanas piden la suspensión definitiva de las quemas agrícolas en Ñuble

Cada verano, la práctica de las quemas agrícolas, que se aprecia durante diferentes meses del año en los campos de Ñuble, salta a la palestra, debido al riesgo de incendios forestales. Sin embargo, como nunca antes, este año el debate se tomó también este invierno.

El uso del fuego para la quema de rastrojos en el sector agropecuario es una práctica tradicional en la habilitación de terrenos para la siembra de cultivos. Esta práctica es administrada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de la autorización de solicitudes de permisos de quema (Decreto Supremo N° 276 de 1980, del Ministerio de Agricultura).

Por lo general, son autorizadas entre abril y octubre, mientras que durante la época de mayor calor y sequía, entre noviembre y marzo, quedan totalmente prohibidas.

La suspensión de las quemas este año, sin embargo, fue adoptada la semana pasada en pleno invierno, tras la alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que pronosticaba vientos de intensidad moderada a fuerte en sectores precordilleranos.

Lo anterior puso el acento en que las quemas agrícolas representan un riesgo de incendios forestales no solo en verano, sino también en esta época del año, marcada por las temperaturas bajo cero de los últimos días en Ñuble.

Esta restricción a las quemas coincide además con otro de los cuestionamientos a la práctica: la contaminación ambiental. Si bien el gran problema que presenta la región y todo el sur del país es el humo procedente de las estufas a chimeneas, la quema de rastrojos representa una fuente de polución no menor, especialmente en sectores rurales.

De hecho, el primero de julio, Conaf comunicó la prolongación de la restricción del uso del fuego durante estos meses de invierno. “Debido a la vigencia de Planes de Descontaminación Atmosférica (PPDA o PDA), el uso de fuego para quemas controladas está prohibido en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos. Esta restricción puede aplicar a toda la región o a sectores específicos (provincias o comunas)”, comunicó el organismo que reiteró que la medida regirá “hasta nuevo aviso“.

En este escenario de restricciones, tanto en invierno como en verano, se instaló el debate por la prohibición definitiva de las quemas agrícolas durante todo el año.

Así consta en las observaciones ciudadanas del proyecto que busca extender el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA), vigente en Chillán y Chillán Viejo, hacia 13 comunas del valle central de Ñuble, donde se ha pedido expresamente la prohibición de este tipo de práctica, tanto por su riesgo de incendios como por representar una constante fuente de contaminación atmosférica.

“Hace falta mecanismos potentes de desincentivo de quemas, pues estas se concentrarán inevitablemente en los días previos a la restricción enunciada (es decir, antes del 15 de mayo), replicando el fenómeno de saturación que vemos cada año. Me desempeño como médico, y pienso que este ítem es el de mayor impacto potencial en la reducción de contaminación atmosférica y debe abordarse con mucha mayor atención”, enfatizó el médico Juan Francisco Chianale, en el marco del Consolidado de Observaciones de la Consulta Ciudadana: “Anteproyecto del Plan Descontaminación Atmosférica para la Macrozona del Valle Central de la Región de Ñuble”.

El plan de descontaminación busca, en rigor, regular el uso de leña y las quemas agrícolas, reduciendo el material particulado fino (MP 2.5), mezcla de partículas sólidas y líquidas en el aire, considerada la más nociva para la salud.

El MP 2.5 es hoy por hoy el problema más grave de la contaminación ambiental en la capital regional. Pese a que las medidas consideradas en el plan de descontaminación han permitido bajar los episodios críticos (como preemergencias y emergencias), no ha ocurrido lo mismo con el material particulado.

Según informó la Seremi del Medio Ambiente, durante junio se registraron ocho episodios críticos, cifra inferior a los 14 contabilizados en 2025. Sin embargo, el material particulado fino (MP2,5) alcanzó 47 microgramos por metro cúbico (µg/m³), levemente superior a los 44 µg/m³ registrados el año pasado, índices considerados peligrosos para la salud.

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El consenso sobre los efectos negativos de las quemas agrícolas

Para Sigrid Vargas, investigadora extensionista en agroecología del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA Quilamapu), el debate sobre las quemas agrícolas ya no puede centrarse únicamente en su utilidad para eliminar rastrojos o controlar malezas y enfermedades. “Hoy existe consenso respecto de sus efectos negativos sobre el medioambiente y la población“, afirma.

La especialista explica que el uso del fuego genera contaminación atmosférica por la emisión de material particulado y gases de efecto invernadero, pero sus consecuencias van más allá. “También provoca daño a la actividad biológica del suelo, pérdida de nutrientes y erosión, porque el terreno queda expuesto a la lluvia y al viento. A ello se suma el riesgo real de perder el control de la quema y que esta termine transformándose en un incendio forestal, con consecuencias para las personas y para las construcciones rurales y urbanas“.

Frente a ese escenario, Vargas sostiene que hoy existen alternativas que permiten manejar los rastrojos sin recurrir al fuego y, al mismo tiempo, transformarlos en un recurso productivo. Los residuos pueden enfardarse para bioenergía o alimentación animal, utilizarse para producir compost, cultivar hongos comestibles, emplearse como cobertura vegetal (mulch) o incluso destinarse a la bioconstrucción y la artesanía.

Otra opción consiste en triturar e incorporar la paja directamente al suelo mediante maquinaria especializada. “Los microorganismos descomponen esos residuos y, con el tiempo, aumenta el contenido de materia orgánica, mejora la retención de humedad, el drenaje y la aireación. En definitiva, se fortalece la salud del suelo y la de los cultivos que se desarrollan sobre él“, explica.

Sin embargo, la investigadora reconoce que la transición no es sencilla. En el plano técnico, el período entre la cosecha de verano y la siembra de otoño suele ser demasiado breve para que los residuos se descompongan naturalmente, especialmente en cultivos de secano. Además, acelerar ese proceso requiere maquinaria especializada y, en muchos casos, riego para compensar la escasez de lluvias hacia fines del verano, una situación agravada por el cambio climático.

A ello se suman las dificultades económicas. “El costo del enfardado y de incorporar los rastrojos al suelo es significativo. Además, el cultivo de cereales hoy no tiene la rentabilidad suficiente para que pequeños y medianos agricultores puedan adoptar estas prácticas de manera competitiva“, advierte.

Pese a esas barreras, Vargas cree que el cambio ofrece una oportunidad. “La utilización de estos residuos puede dar origen a nuevos negocios, desde la producción de bioenergía, pellets y compost, hasta hongos comestibles, mulch o artesanía en paja. El desafío es dejar de ver los rastrojos como un desecho y comenzar a valorarlos como un recurso“.

Un mensaje de Inacap

Empleo en Ñuble: Sectores productivos que impulsan oportunidades de formación integral y laboral en la región

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Región de Ñuble registró una tasa de desocupación de 10,1% durante el trimestre marzo- mayo de 2026. Pese a este escenario, el empleo regional mostró un impulso liderado por sectores estratégicos para la economía local, como Agricultura y Pesca (5,6%), Industria Manufacturera (4,1%) y Enseñanza (2,3%), que concentraron el mayor crecimiento en la ocupación.

Para potenciar la empleabilidad de la región y el país, INACAP lanzó EMPLEA CHILE (https://emplea.inacap.cl/), una plataforma laboral gratuita y abierta a toda la comunidad que, a través del uso de la IA, conecta ofertas con oportunidades laborales y que en la zona registra 2.900 vacantes publicadas en el último año.

En ese sentido, la institución también fomenta una propuesta académica alineada con los requerimientos de los sectores productivos que hoy presentan mayor dinamismo. Así, el 90% de los titulados técnicos y profesionales de la Sede Chillán encuentra trabajo en Ñuble o en la región adyacente.

“Para nosotros, estas cifras reafirman que, además de promover la generación de empleo, es fundamental continuar fortaleciendo la formación y capacitación de las personas, con excelencia y con el compromiso de contribuir al crecimiento sostenible de Ñuble”, indicó el Vicerrector de Sede, Christian Landerretche Junge.

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Fiscalía formalizará por graves delitos sexuales al alcalde de Chillán Viejo

El Juzgado de Garantía de Chillán programó para el próximo 14 de julio una audiencia de formalización contra el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, por los presuntos delitos de violación y abuso sexual.

Los hechos apuntan a denuncias presentadas por dos funcionarias del municipio, referidas al comportamiento del edil. Una de ellas lo acusó de acciones cometidas al interior de su departamento.

Conocida la fecha de la formalización, del Pozo –quien se encuentra desempeñando su segundo período en el cargo, tras ejercer 13 años como concejal– negó las imputaciones y se mostró tranquilo en su defensa.

Mediante una declaración pública, el jefe comunal afirmó que “la formalización programada para el 14 de julio del presente año se enmarca en procesos originados por acusaciones formuladas por personas mayores de edad, durante el año 2024, las cuales han sido ampliamente difundidas por la prensa y conocidas por la comunidad“.

La autoridad manifestó su posición ante los hechos denunciados, expresando su total inocencia ante la opinión pública. “Estoy absolutamente seguro de que esta instancia será la ocasión idónea para presentar ante los tribunales los antecedentes que me eximan de responsabilidad en los hechos imputados”.

Según radio Bío-Bío, en la audiencia de formalización, además de comunicar los cargos, la Fiscalía solicitará medidas cautelares, sin descartar la prisión preventiva.

La decisión de formalizar llega tras dos años de indagatorias y diligencias dirigidas por el Ministerio Público.

Del Pozo, también enfrentó, en octubre de 2024, una denuncia de violencia intrafamiliar, pocas horas después de resultar reelecto. En la ocasión fue detenido y formalizado por lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en el Juzgado de Garantía de Chillán, quedando en libertad y con medida cautelar de alejamiento de la víctima.

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Subutilización del capital humano en Ñuble: casi el 13% de los trabajadores se desempeña en labores inferiores a su nivel educativo

El mercado laboral de la Región de Ñuble muestra señales de estabilización respecto al año pasado, pero al mismo tiempo evidencia enormes brechas, como el desempleo femenino y la calidad del empleo. De hecho, muchos trabajadores realizan labores inferiores a su nivel educativo.

Las cifras de desempleo del trimestre marzo-mayo dejaron una baja de 0,3 puntos porcentuales en la tasa de desocupación (10,1%) respecto al mismo trimestre del año anterior. En el caso de la población ocupada, se destaca el leve aumento de 0,2% en el número de personas ocupadas y, de ellas, el alza de 2,1% del empleo asalariado.

Según el último informe Termómetro Laboral, del Observatorio Laboral de Ñuble, este comportamiento responde principalmente a la estacionalidad que caracteriza al mercado laboral regional, donde la actividad silvoagropecuaria tiene una influencia determinante sobre la evolución del empleo.

El informe también destaca el crecimiento del empleo asalariado formal, indicador que aumentó 2,1% en 12 meses, impulsado principalmente por el sector silvoagropecuario y pesca, mientras que la cantidad de personas ocupadas creció levemente respecto del año anterior.No obstante, el documento identifica desafíos relevantes para la región.

La tasa de participación laboral continúa bajo los niveles registrados antes de la pandemia, especialmente entre las mujeres, cuya participación alcanza un 46,4%, manteniendo una brecha superior a 22 puntos porcentuales respecto de los hombres

Asimismo, el Termómetro Laboral incorpora un análisis sobre la subutilización del capital humano, revelando que un 12,4% de las personas ocupadas desempeña labores que requieren competencias inferiores a su nivel educativo. En las mujeres este indicador asciende al 15,4%, reflejando un importante desafío para el aprovechamiento del talento disponible en la región.

El director del Observatorio Laboral de Ñuble, Bernardo Vásquez, explicó que “el mercado laboral regional muestra señales de estabilidad cuando se compara con igual período del año anterior, lo que es coherente con la estacionalidad que caracteriza a Ñuble. Sin embargo, el desafío ya no pasa únicamente por generar empleo, sino también por mejorar su calidad y aprovechar de mejor manera el capital humano disponible”.

Agregó que “el Termómetro Laboral evidencia que persisten brechas importantes en participación femenina, subutilización de competencias y personas que desean trabajar, pero permanecen fuera del mercado laboral. Estos antecedentes son fundamentales para orientar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la región”.

Respecto al informe, el seremi del Trabajo y Previsión Social de Ñuble, Edmundo Novoa, sostuvo que “confirma que el mercado laboral regional mantiene un comportamiento consistente con la estacionalidad propia de Ñuble. Nuestro desafío como Gobierno es seguir impulsando políticas que fortalezcan la empleabilidad y promuevan empleos de calidad, especialmente para aquellos grupos que enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo”.

El “Termómetro Laboral” es una publicación mensual elaborada por el Observatorio Laboral de Ñuble, iniciativa de la Subsecretaría del Trabajo y ejecutada por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío.

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Sancarlinos prefieren andar a pie

Buenos para caminar son los sancarlinos. Tanto, que están a un paso de desplazar al automóvil como principal medio de transporte. Así lo revelan los resultados de la Primera Encuesta Origen Destino a Hogares de San Carlos, presentada por el Ministerio de Transportes.

El estudio, realizado entre marzo y junio de 2025 sobre una muestra representativa de 500 viviendas –equivalente al 4% de los hogares del área urbana–, muestra que San Carlos funciona como una ciudad autónoma y de escala humana. Cada día hábil se realizan 57.796 viajes, de los cuales el 86% se efectúa dentro de la propia comuna, lo que refleja que la mayoría de sus habitantes vive, estudia y trabaja sin necesidad de salir de ella. Además, el 57% de los desplazamientos tiene como destino el trabajo o establecimientos educacionales.

Los resultados también evidencian el potencial de San Carlos para consolidar modos de transporte sustentables. Las distancias cortas favorecen los desplazamientos no motorizados: caminar y andar en bicicleta son las formas más rápidas de movilizarse por la ciudad, con tiempos promedio de 19 y 20 minutos, respectivamente, similares o incluso inferiores a los del automóvil (20 minutos) y el taxicolectivo (24 minutos). De hecho, en trayectos inferiores a un kilómetro, el 55% de los habitantes opta por caminar.

En cuanto a la distribución de los viajes diarios, el automóvil sigue siendo el medio más utilizado, con el 34% de los desplazamientos, aunque muy de cerca aparece la caminata, con un 32%. Más atrás se ubican el taxicolectivo (13%), la bicicleta (7%) y el transporte escolar (5%), mientras que el 9% restante corresponde a otros medios de transporte.

“San Carlos tiene un tremendo potencial, porque es una ciudad caminable y debemos potenciar esa cualidad, ya que el uso del auto está muy equilibrado con la caminata”, afirmó el ministro (s) de Transportes, Martín Mackenna.

El alcalde de San Carlos, Rubén Méndez, destacó que el estudio entregará una base técnica para proyectar el desarrollo urbano de la comuna. “Es muy importante porque a veces carecemos de herramientas de planificación para tomar buenas decisiones. Estos datos serán un insumo clave para definir qué inversiones necesitamos y cómo conducir la ciudad del futuro”, señaló.

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