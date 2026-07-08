Huenchumilla (DC) emplaza al PS a liderar la oposición: “Tiene una gran responsabilidad”

El senador Francisco Huenchumilla (DC) llamó al Partido Socialista a asumir la conducción política de la oposición, asegurando que la centroizquierda necesita un liderazgo claro para enfrentar al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y evitar una mayor fragmentación durante la tramitación de los principales proyectos legislativos.

En conversación con el diario La Tercera, el parlamentario sostuvo que el PS reúne las condiciones para transformarse en un “primus inter pares” dentro del bloque opositor.

“Yo soy partidario de que la centroizquierda debería conversar claramente, de hacer una suerte de primus inter pares y tener una cierta conducción. Y creo que aquí tiene una gran responsabilidad el Partido Socialista”, afirmó.

Huenchumilla destacó la trayectoria de la colectividad, su experiencia de gobierno y su peso parlamentario como elementos que la posicionan para liderar al sector.

“Es un partido con historia, con experiencia en distintos gobiernos por muchas décadas, tiene una bancada parlamentaria bastante potente, tiene densidad intelectual, tiene una organización, por lo tanto perfectamente puede jugar un rol de primus inter pares, yo lo reconozco así frente al resto de los partidos”, señaló.

El legislador sostuvo que esa conducción resulta indispensable para enfrentar de manera coordinada la agenda del Ejecutivo, especialmente en medio de las diferencias que han surgido entre las fuerzas opositoras durante la discusión de la megarreforma.

“Porque si estamos pirquineando nosotros mismos respuestas al gobierno y estamos tratando de obtener alguna ventaja mínima, algún artículo por ahí que no va al corazón de lo que pretende el gobierno, entonces no vamos a salir adelante”, advirtió.

En esa línea, planteó que el resto de los partidos enfrenta escenarios distintos que dificultan asumir ese liderazgo: “El Partido Comunista está en otra y el Frente Amplio está pagando los costos de su madurez, de su experiencia, de su implementación, de su crecimiento. Va a tener la oportunidad en la historia de Chile. Pero creo que en este momento, frente a esta suerte de desorden, deberíamos tener la generosidad de tener una cierta organización mínima que implicara y que llegáramos a una cierta conducción política para que nos pusiéramos de acuerdo en cómo enfrentar a una derecha de naturaleza distinta acorde con la experiencia internacional que estamos teniendo en todas partes del mundo”, sostuvo.

Consultado sobre quién debería encabezar ese liderazgo, Huenchumilla apuntó a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. “La presidenta del Partido Socialista es Paulina Vodanovic, y lo primero que se tiene que hacer cuando hay una coalición o un primus inter pares es respetarnos nosotros, la institucionalidad que tenemos”, concluyó.