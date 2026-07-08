PS se fractura por diálogo con el Gobierno: Cicardini desmiente a Vodanovic por Ley Miscelánea

Las diferencias al interior del Partido Socialista volvieron a quedar expuestas en medio de la discusión de la Ley Miscelánea -también conocida como megarreforma- impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que la senadora Daniella Cicardini desmintiera públicamente a la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, respecto de las conversaciones que sostuvo con el Ejecutivo.

La controversia se originó tras conocerse que Vodanovic participó en una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para explorar eventuales modificaciones al proyecto. La timonel socialista defendió esos contactos y aseguró que nunca existió una negociación cerrada, sino únicamente conversaciones sujetas a distintos escenarios.

“Lo que se habló siempre fue en términos condicionados o condicionales hipotéticos”, sostuvo Vodanovic, agregando que durante la reunión se abordó la posibilidad de reducir los años de invariabilidad tributaria y otros aspectos que debían ser consultados posteriormente con las bancadas parlamentarias y los partidos. “Nunca se cerró ningún tema”, afirmó.

Sin embargo, la explicación fue rechazada por la senadora Daniella Cicardini, quien aseguró que las bancadas del Partido Socialista nunca fueron informadas de esas conversaciones con el Gobierno. “A las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira”, afirmó la parlamentaria.

Según Cicardini, recién conocieron la existencia de esas tratativas a través de las declaraciones de parlamentarios oficialistas y de la cobertura de prensa. Por ello, cuestionó la versión entregada por la presidenta del partido.

“Ahora dicen que eran ‘conversaciones hipotéticas’. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. Se negocia o no se negocia”, sostuvo.

La senadora de Atacama agregó que el Partido Socialista ya había definido rechazar la iniciativa del Ejecutivo y aseguró que esa decisión no podía ser modificada mediante conversaciones con el Gobierno. “Ese mandato no lo puede pasar a llevar ninguna negociación”, afirmó.

Asimismo, reiteró que votará en contra de la megarreforma y rechazó cualquier acuerdo que implique mantener la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto. “No voy a respaldar una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los súper ricos. Mi lealtad está con la gente”, concluyó.

El nuevo enfrentamiento se suma a las diferencias que el Partido Socialista ha exhibido durante los últimos días respecto de la estrategia para enfrentar la megarreforma. El lunes, el jefe del comité PS-PPD-PL, Juan Luis Castro, anunció que recurrirían al Tribunal Constitucional por la norma de invariabilidad tributaria, aunque horas después la directiva socialista aclaró que esa decisión debía resolverse junto al resto de los partidos de oposición en una reunión fijada para este jueves, evidenciando nuevas discrepancias internas sobre la conducción política del partido.