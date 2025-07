El “top ten” del prontuario judicial de Reginato

Presentado por:

Buen día, estimada comunidad de Aquí Valparaíso. Como dice la canción, es «lunes otra vez, sobre la ciudad…», así que rápidamente les adelanto los temas que trae la edición de esta semana:

Después de conocer el último informe de Contraloría, que reveló deudas por cotizaciones impagas en la Corporación Municipal de Viña del Mar, me dediqué a reconstruir el prontuario de investigaciones judiciales vigentes de la exalcaldesa Virginia Reginato: en total, la Fiscalía Regional de Valparaíso tiene en carpeta diez investigaciones que involucran a la militante de la UDI. ¿Cuáles son? Te lo cuento un poco más abajo.

También conversé con uno de los abogados de Reginato, Claudio Uribe, quien afirmó que su representada es inocente y que «a ella no le van a encontrar fajos de billetes entre medio de las paredes”. Por algo en todos estos años -dice- no ha sido formalizada. El exfiscal además cuestiona la veracidad «absoluta» del informe de Contraloría (2018), que determinó que la exjefa comunal tuvo responsabilidad administrativa en el déficit y en los reportes errados entregados en cuentas públicas.

Pasando a otro tema, el ministro de Vivienda Carlos Montes aseguró que antes que termine el Gobierno iniciará la reconstrucción de todas las casas destruidas por el megaincendio. Le faltan 2.600. ¿Lo logrará?

Ayer domingo se inició en París el 47° Comité de Patrimonio de la Unesco, que revisará el estado de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, entre ellos, Valparaíso. La subsecretaria Carolina Pérez dijo tener altas expectativas respecto de la resolución que tome el organismo sobre la ciudad puerto. Eso, considerando que ya ha valorado que exista una nueva gobernanza y modelo de gestión del Sitio.

Y cierro con una denuncia: el diputado Lagomarsino fue a Contraloría a pedir que investigue la licencia médica de un funcionario de la Seremi de Salud de la oficina de Rapa Nui. El trabajador habría presentado su primera licencia en julio del año pasado y la habría interrumpido solo para tomarse vacaciones (dicen que fue al Caribe). Hasta mayo, el Estado le seguía pagando $ 4 millones mensuales.

1

El top ten en el prontuario de Reginato

La Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene diez causas vigentes que investigan a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), por su presunta participación en la comisión de delitos, principalmente financieros, al interior del municipio y la Corporación Municipal (CMVM) mientras estuvo al mando de ambos servicios. En ninguna de ellas ha sido formalizada -ni lo será en el corto plazo-, pero sí citada a declarar en calidad de imputada.

Por estos días, Reginato se mantiene alejada de la vida pública, después de ejercer entre 2006 y 2021 como alcaldesa de la Ciudad Jardín, y ser sancionada por el Tricel por notable abandono de deberes y haber mantenido una situación permanente de déficit financiero en el municipio, que en 2017 alcanzó los $17 mil millones según el informe 577 (2018) de Contraloría.

Déficit presupuestario: ese informe no solo motivó la solicitud de destitución de la exalcaldesa en el Tribunal Electoral Regional, sino también la presentación de una querella por parte del senador Juan Ignacio Latorre (FA) en 2020, por fraude al fisco y falsificación de balances y cuentas públicas. Horas extras 2: el mismo informe develó pagos irregulares de horas extraordinarias y dio pie a la indagatoria conocida como “Horas extras”, que en 2022 concluyó con la condena de Pablo Staig (exadministrador municipal) y Manuel Echeverría (exdirector de finanzas) a 541 días de presidio bajo libertad vigilada por el delito de fraude al fisco reiterado, cometido entre 2014 y 2015. Un año antes (2021), la Fiscalía dividió la causa original y abrió la arista “Horas extras 2”, por el mismo delito, que analiza el periodo 2016, 2017 y 2018. Gastos reservados: apunta en específico a otro exadministrador municipal, Claudio Boisier, mano derecha de Reginato, quien fue acusado de malversación de caudales públicos por presuntamente autorizar sus propios reembolsos y rendición de boletas millonarias ($17 millones) por joyas, licores y comidas. Finiquitos: en 2022, la actual alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) denunció a Reginato por fraude al fisco por el desembolso de millonarios finiquitos a tres exfuncionarios de la CMVM: $77 millones a Boisier (también exgerente de la corporación), $21 millones a Patricia Colarte (exdirectora de educación) y $60 millones a Rodrigo Macuada (exadministrador del cementerio). Respecto de esta causa, Claudio Uribe, abogado de Reginato, dijo a Aquí Valparaíso que la exalcaldesa fue citada a declarar como imputada, y requeridas, en 2024, sus cartolas bancarias, las cuales ya fueron entregadas. Casa del Deporte: en agosto de 2021, Ripamonti denunció a Javier Aravena, exdirector de la Casa del Deporte -esposo de María Angélica Maldonado, exjefa de gabinete de Reginato-, de participar en una red de “crimen organizado” para “desfalcar” a la corporación. En noviembre de ese año, durante una incautación de computadores que hizo la PDI a dicho recinto, la alcaldesa se refirió a “eventuales delitos de malversación de fondos públicos, fraude al fisco y también financiamiento irregular a la política”, pues algunos funcionarios de la CMVM habrían sido utilizados para participar en campañas políticas. ⁠Casino: a partir del informe 103/2020 de Contraloría, que detectó falencias en el contrato suscrito entre la municipalidad y la concesionaria del Casino de Viña del Mar, así como diferencias entre las personas que ingresaron vs. el número de entradas vendidas, la Fiscalía recibió una denuncia en noviembre de 2021 y abrió una causa que investiga el delito de irregularidades en el contrato, «las que podrían estar relacionadas con el contrato suscrito entre el municipio y la empresa a cargo de la concesión del casino municipal de la actual administración», informó el Ministerio Público. Respecto de Reginato, la querella apuntaría a no cumplir con la supervigilancia de los actos del concesionario. Escuelas de fútbol: la causa se inicia en 2019 con la presentación de una querella contra el exconcejal viñamarino Gabriel «Coca» Mendoza (UDI) por fraude al fisco, al no acreditar la realización de talleres deportivos pagados por el municipio. Luego, la denuncia fue ampliada a Reginato y “contra quienes resulten responsables” por los delitos de perjurio, falsificación de documentos públicos y contrato simulado en perjuicio de terceros. Cementerio municipal: la Fiscalía investiga a la exalcaldesa por el delito de hurto agravado al interior del cementerio Santa Inés, a raíz de una denuncia de 2021 que dio cuenta de exhumaciones y traslados ilegales, así como de una presunta asociación ilícita. Casa de la Cultura: se investiga el delito de fraude al Fisco. Esta causa se abrió en septiembre de 2021 a partir de denuncias presentadas por el municipio, que habría sido notificado por parte de la Dirección Jurídica de la corporación, de supuestas irregularidades al interior de la Casa de la Cultura y las Artes de Viña del Mar durante la administración de Reginato. En esta causa, así como en la del Casino, el Consejo de Defensa del Estado -que resguarda los intereses del fisco- tomó conocimiento, pero declinó hacerse parte. Fundo Casablanca: la Fiscalía investiga a Maldonado y Aravena por el delito de enriquecimiento ilícito, al presuntamente disponer de seis trabajadores municipales para realizar trabajos domésticos en su casa patronal, ubicada en la comuna de Casablanca.

¿Por qué Reginato no ha sido formalizada? Fuentes de la Fiscalía explican que «una cosa es la denuncia y otra es que la denuncia se acredite».

Pero para Javier Gómez, querellante en la causa Horas extras 2, se debe a falta de diligencias por parte del Ministerio Público: «Sin duda no se va a acreditar las denuncias o querellas si Fiscalía no realiza medidas intrusivas, como incautación de correos electrónicos, teléfonos, disco duros, que se ha solicitado en más de una oportunidad, desde la primera presentación de la querella del 2012. Es impresionante que con todos estos antecedentes recabados durante años no se haya formalizado a la principal responsable que es Virgnia Reginato. Aquí la Fiscalía tiene una gran responsabilidad».

2

Claudio Uribe, abogado de Reginato: «A ella no le van a encontrar fajos de billetes entre medio de las paredes”

Claudio Uribe, exfiscal y abogado de la exalcaldesa Virginia Reginato (UDI), tiene la más absoluta convicción de que su representada, investigada por fraude al fisco y malversación de caudales públicos -entre otros delitos-, es inocente: «Es una persona que no se llevó un peso de la municipalidad y que, por el contrario, probablemente hoy día incluso sufre consecuencias desde el punto de vista económico producto de todos los años que trabajó ahí».

Uribe renunció a la Fiscalía en julio de 2021, en parte, dijo a La Tercera, porque en el Ministerio Público no existía «suficiente fuerza para resistir las presiones políticas”. Un mes después, el expresidente de la Asociación de Fiscales ya había sido fichado por Reginato para defenderla de la seguidilla de denuncias que se habían presentado en su contra. La mayoría, dice en entrevista con Aquí Valparaíso, con motivos políticos y en periodos electorales. A la fecha destaca que Reginato no ha sido formalizada, por falta de antecedentes que la vinculen específicamente con algún delito. Y porque los informes de Contraloría, que han constatado déficits y desembolsos excesivos en horas extras, no son «la verdad absoluta».

Actualmente, la representa en tres causas: Horas extras 2, Déficit presupuestario y Finiquitos. Por esta última, el año pasado tuvo que entregar a la PDI las cartolas bancarias de Reginato, quien además declaró en calidad de imputada sobre la indemnización a Claudio Boisier, exgerente de la corporación municipal. En esta arista dice que «nosotros estimamos que no hay ningún delito por parte de doña Virginia, más cuando ella no calcula ni fija los montos a ese respecto«.

-¿Cómo avanza «Horas extras 2»?

-Están pendientes diligencias de la Fiscalía -peritajes de a quién se le pagaron horas y a quién no; cuántas horas trabajó la gente-. Se han demorado bastante, pero estimamos que «Horas extras 2» obedece a la misma lógica de «Horas extras 1»; la única diferencia es el periodo en el que ocurren (2016-2018 vs. 2014-2015). Ya en «Horas extras 1» se determinó que doña Virginia no tenía ninguna responsabilidad. Sería muy raro que ante hechos muy similares, solo que de épocas distintas, se le formalizara, más si ya han pasado muchos años de la supuesta ocurrencia de los delitos y nunca ha habido antecedentes para formalizarla.

-¿Y el informe de Contraloría de 2018, que dio cuenta del déficit presupuestario y del pago irregular de horas extras en 2017, no hace la diferencia?

-Una cosa es cómo se calculan las horas extras y otra que la alcaldesa, que es la jefa superior de un servicio de tres mil personas, tenga que responder personal y penalmente respecto de eso. Ella tiene calidad de imputada en la causa (fraude al fisco). En todo caso, eso es una cuestión administrativa. Mientras tú no formalices a nadie, es un dato anecdótico cuál es la carátula del delito. Como estas causas se inician por querella, depende de lo que el querellante haya señalado como delito para saber cuál es el delito por el cual está caratulado. Cuando se querellaron contra Piñera, esas causas fueron por homicidio. Técnicamente, Piñera estuvo investigado por homicidio. Eso no dice nada.

-Respecto, precisamente, de la causa que investiga el déficit presupuestario, ¿de qué se le acusa?

-Que no coincidían los balances, y que se había provocado y encubierto un déficit. Esta causa hace mucho que no tiene movimiento. Creemos que la imputación penal es simplemente descabellada. Estamos esperando a ver qué hace la Fiscalía; entendemos que no hay posibilidad de avanzar. Cuando escuchas como penalista en qué se basaría el delito, eso no concuerda con ningún delito. O sea que ella -que no es quien prepara los informes- habría entregado cifras que no coinciden en una cuenta pública, de ahí a concluir que eso se reconduce a alguna de las figuras penales, no resiste análisis desde el punto de vista doctrinario. Un estudiante de primer año de derecho penal sabe que eso es una locura. (La causa) podría generar a lo más una responsabilidad administrativa, que está hiperprescrita. Desde el punto de vista penal eso no tiene sustento. En este caso, eso es muy claro.

-¿Y como jefa superior del servicio, el haber permitido que se generase un déficit…?

-El 2017 fue hace ocho años. Si hubiese responsabilidad penal se habría formalizado hace ya bastantes años. Además, una de las cosas que ha entrampado estas causas es que la discusión sobre el monto del déficit ha sido una cuestión de nunca acabar. No puede ser que con una técnica contable tú tengas un déficit que es el triple que con otra norma contable. Eso le resta fortaleza al déficit. En todo caso, el hecho de que una municipalidad opere de forma deficitaria no es delito. De lo contrario, el 99% de los alcaldes de Chile habría cometido delito. Un déficit de trabajar a pérdida es gastar más de lo que ganas. Eso por sí mismo no es delito.

-¿Cuestiona el informe?

-Los funcionarios que trabajan en Contraloría me merecen el mayor respeto, pero yo que soy creyente, sé que solo una persona es perfecta. Y esos no son los funcionarios de Contraloría. Si un informe de Contraloría dice, algo obviamente va a provocar efectos. Pero de ahí a entender que el informe es la verdad absoluta, no puedo coincidir en eso. Por algo Contraloría no tiene potestad para cobrar directamente montos. Y tiene que impartir la instrucción a otras organizaciones para que inicien juicios, donde personas se pueden defender. Eso te marca, entre otras cosas, que ni siquiera nuestra legislación le da a Contraloría la palabra definitiva, por lo menos en materia de cálculo de gastos y reembolsos. Si así fuera, Contraloría podría hacer lo que hace, por ejemplo, la Tesorería General de la República, que simplemente te gira un dinero y tú tienes que ir a pagar. Contraloría no tiene esa potestad, y por algo.

-¿Qué opina de la cantidad de causas vigentes (diez)? ¿Cómo cree que va a terminar?

-Lamentablemente, cada vez que había elecciones, las presiones a Fiscalía para que fuera formalizada, o la apertura de nuevas causas, eran pan de cada día. Acá es evidente el daño de imagen, pero también hay que pensar que las causas empezaron hace por lo menos diez años, y si no se han formalizado en todo este tiempo es porque no hay antecedentes para formalizar. Nosotros estamos tranquilos. Como abogados tenemos la absoluta convicción de que ella no tomó un peso de la municipalidad. Sus cuentas corrientes han sido entregadas a la Fiscalía para que investigue todo lo que tenga que investigar. No ha habido documento que hayan solicitado que nosotros no hayamos entregado. A ella la pueden revisar todo lo que quieran y no le van a encontrar fajos de billetes entre medio de las paredes. Es una señora mayor que vive en un departamento antiguo en Viña del Mar y que a estas alturas de la vida está más dedicada a reencontrarse con las amigas que le van quedando, y a disfrutar de sus nietos.

3

Megaincendio: Montes promete iniciar reconstrucción de «todas las viviendas afectadas» antes del término del Gobierno

La semana pasada, la Cámara Chilena de la Construcción informó en el Congreso que, después del megaincendio de febrero del 2024, presentó al Serviu 1.862 viviendas disponibles para los afectados. La noticia fue criticada por parlamentarios de la zona, quienes indicaron que de haber adquirido esas propiedades «se podría haber ahorrado mucho sufrimiento a los damnificados»; mientras desde el Gobierno aclararon que las casas en cuestión eran muy pequeñas (menos de 50 m2) o demasiado caras (sobre las 2.000 UF) para financiarlas vía subsidio.

A raíz de lo sucedido, el ministro de Vivienda Carlos Montes solicitó una investigación interna, para recabar todos los antecedentes y delimitar la cronología de los hechos, pese a que en la cuenta pública afirmó a Aquí Valparaíso que sí habían adquirido viviendas del sobrestock para los damnificados: «Fue de las primeras cosas que hicimos. Hay entre 40 y 50 familias que ya viven en esas viviendas, y algunas tienen hasta dos baños”.

Montes conocía el asunto. Pero más allá de eso, el ministro también destacó que la reconstrucción sigue avanzando, que «las cosas están funcionando y vamos a terminar este gobierno con las obras de todas las viviendas afectadas iniciadas al menos”.

La reconstrucción de la catástrofe, que consumió más de siete mil viviendas, ha ido más lenta de lo esperado. El Serviu informó a Aquí Valparaíso que en mayo habían entregado 98 casas, 762 estaban en construcción y 2.600 familias (de 3.726) ya tenían subsidios asignados. Según la promesa del ministro, esas 2.600 obras debiesen iniciarse en los próximo ocho meses. ¿Lo conseguirá?

4

¿Pasará la prueba? Unesco evaluará conservación de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad

Entre el 6 y el 10 julio, representantes del Ministerio de las Culturas y de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial (SPM) de Valparaíso asistirán al 47° Comité de Patrimonio de la Unesco en París, que anualmente revisa el estado de conservación de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.

Respecto de Chile, la Unesco se pronunciará, en específico, sobre tres sitios: Qhapaq Ñan, Chinchorro y Valparaíso. Este último, declarado Patrimonio Mundial en 2003, es foco de preocupación por el evidente estado de deterioro en que se encuentra la ciudad, con propiedades abandonadas, incendios recurrentes -algunos fatales- y ascensores en desuso. Por años, además, no tuvo un encargado de resguardar esta importante declaratoria, cuestión que cambió en 2023, con la entrada en vigencia de la Corporación SPM.

En un informe previo a este encuentro, publicado en mayo de 2025, el organismo destacó, respecto de Valparaíso, los avances en el cuidado del Sitio, mediante la puesta en marcha de la Corporación (cuyo modelo de gobernanza incluye al municipio, Mincap, Gobierno Regional, universidades, etc.) y el Plan de Gestión Integral, recién aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales (aún falta que lo vise el Concejo Municipal), y que prioriza 22 inversiones para revitalizar el polígono Patrimonio y proyectos para rehabilitar el Barrio Puerto.

«Vamos al comité cargados de buenas noticias», dice a este medio la subsecretaria del Patrimonio Cultural del Mincap, Carolina Pérez, pues «por primera vez Valparaíso cuenta con un Plan de Gestión, que era una deuda histórica después de 22 años de la declaratoria».

Pérez viajó este sábado rumbo a París, junto a la delegación chilena, para asistir a las asambleas que diariamente convocará la Unesco, instancias en la que se pronunciará respecto de cada uno de los sitios. La expectativa del Gobierno sobre la decisión que pueda tomar Unesco de Valparaíso, dice la subsecretaria, es bastante alta, considerando el informe de mayo y el trabajo realizado a la fecha.

Concluido el 47° Comité, el órgano internacional podría pronunciarse respecto de la ciudad puerto y, por ejemplo, dar el visto bueno al informe previo, sugerir nuevas recomendaciones, o integrar a Valparaíso a la lista de patrimonio en peligro, lo cual se estima bastante difícil.

En París, Pérez y la delegación -también integrada por la directora ejecutiva de la Corporación SPM, Macarena Carroza- sostendrán reuniones bilaterales con el director de patrimonio mundial de la Unesco, Lázaro Eloundou, y también con Ernesto Ottone, exministro de Culturas y actual director de Cultura del organismo.

5

Acusan a funcionario de la Seremi de Salud en Rapa Nui por “licencia médica fraudulenta”

La Contraloría General de la República tramita una denuncia del diputado Tomás Lagomarsino (Ind-PR) en contra de un funcionario de la oficina provincial de la Seremi de Salud en Rapa Nui, por eventuales faltas al principio de probidad administrativa, al hacer uso de una «licencia médica fraudulenta».

El trabajador «ha presentado licencias médicas prolongadas, solo suspendiéndolas para tomar su feriado legal y luego continuar con licencia médica», dice el documento ingresado a trámite el 6 de junio. El funcionario sería uno de los miles que, según ha dado cuenta la Contraloría, ha hecho uso inapropiado de este tipo de permisos al interior de organismos del Estado.

El reclamo también señala que «el denunciado abandonó en marzo la Isla de Rapa Nui y no ha

regresado a ella; por lo cual el reposo que tendría supuestamente prescrito lo está realizando en Chile continental, lo cual hace suponer que podríamos estar frente a una licencia médica fraudulenta».

Una fuente conocedora del caso dice que si bien «la cantidad de licencias que hay en la Seremi de Valparaíso es vergonzoso», el caso este «es uno de los emblemáticos». Según el portal de Transparencia, el encargado de Acción Sanitaria percibió $ 4.000.190 en mayo de 2025.

Desde la Contraloría señalaron que se solicitó informar a la seremi de la Región de Valparaíso (Lorena Cofré) el 25 de junio y que tiene hasta el 18 de julio para responder. Desde la secretaría ministerial señalaron, por su parte, que recibieron el requerimiento y que «será contestado en tiempo y forma».

Aquí Valparaíso contactó al funcionario, pero este no respondió más al ser consultado respecto de la denuncia en curso.

Dos breves, antes de despedirme: el Ministerio de Seguridad informó el viernes que Jenny Arriaza Inostroza (FA), nombrada seremi de Seguridad Pública de la Región de Valparaíso el 1 de junio, presentó su renuncia al cargo por motivos personales (dicen que por tensiones políticas con el PS y el PC). De manera subrogante asumirá sus funciones la actual seremi de Justicia, Paula Gutiérrez.

Y el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente un reclamo de un comité de vivienda de Viña del Mar (Villa Dulce 2000) -la comuna con más campamentos en Chile- y anuló la declaratoria del humedal urbano Entre Cerros, que se superponía al terreno de dicha agrupación. Ahora el Ministerio del Medio Ambiente deberá analizar nuevamente los límites del humedal u oponerse al dictamen y presentar un «recurso de casación» a la Corte Suprema.

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.

