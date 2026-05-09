Diputada Parisi celebra diálogo con el Gobierno, pero advierte declaraciones “confusas” de ministros

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, abordó los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast, subrayando la disposición al diálogo del Ejecutivo. No obstante, también se detuvo en parte de las declaraciones emitidas desde su gabinete, las que calificó como confusas.

“Hoy nuestro país necesita acuerdos, responsabilidad y poner a las personas al centro de las decisiones”, sostuvo en conversación con Radio Universidad de Chile.

Su reflexión ocurre luego de la cita de este jueves entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el vicepresidente de la tienda, Franco Parisi, para recomponer las negociaciones tras el quiebre de la noche anterior, cuando la bancada del PDG retiró su apoyo a la idea de legislar la Ley Miscelánea, luego de acusar que el texto presentado por el Ejecutivo en el Congreso fue diferente al acordado.

Tras la reunión, el excandidato presidencial calificó la reunión de casi una hora en Teatinos 120 como “intensa”, pero destaco el acuerdo entre ambas partes al delinear cómo se plasmaría en el proyecto lo planteado por su partido: el reembolso de IVA en medicamentos y pañales.

“Creo que el Gobierno se ha mostrado en los últimos días con una actitud más abierta al diálogo y eso es positivo para Chile de todas maneras”, sostuvo la diputada Parisi.

Sin embargo, también tuvo palabras para las señales entregadas por parte del gabinete de José Antonio Kast: “es importante señalar, con respeto, que algunas declaraciones de ministros han generado confusión y señales contradictorias”.

Asimismo, la diputada se refirió a las advertencias sobre el proyecto de “reconstrucción nacional” del Consejo Fiscal Autónomo, que adelanta de un déficit fiscal hasta 2031 en caso de aprobarse el proyecto. “Cuando se habla de economía, reconstrucción o beneficios sociales se debe actuar con responsabilidad, porque detrás de cada anuncio hay familias que viven con preocupación y también con incertidumbre”, anotó.

En esa línea, llamó a que cualquier ayuda social llegue “realmente a los sectores vulnerables, a la clase media, a esa clase media emergente que mucho tiempo siente que ha quedado postergada (…)