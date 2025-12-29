Peligro al volante: 32% de micreros dio positivo a narcotest

Presentado por:

¡Hola! Último lunes del año y es inevitable hacer un balance sobre Aquí Valparaíso. A quienes recién se han inscrito les cuento que publicamos el primer número en marzo pasado, estrenando el cuarto newsletter regional de El Mostrador (ya vamos en cinco). Desde entonces, les hemos traído cada lunes las noticias más importantes de la semana y recibido decenas de comentarios, felicitaciones y sugerencias. Gracias por eso. Este 2026 continuaremos haciendo periodismo desde y para las regiones.

Dicho eso, ¿qué noticias trae esta edición?

La Corte de Apelaciones investiga a los ministros Rafael Corvalán y Silvana Donoso por una acusación de maltrato verbal y acoso laboral presentada por seis jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Quillota.

El Senda reportó que entre enero y noviembre de 2025, el 31,5% de los conductores del transporte público regional fiscalizados dio positivo a drogas, una cifra 12 puntos sobre el promedio nacional. El dato refuerza la urgencia de controles y del avance de la Ley Alberto.

El Juzgado de Letras condenó al municipio de San Felipe por práctica antisindical y ordenó indemnizar al dirigente denunciante con $ 10 millones. Además, deberá pagar una multa de casi $ 3 millones en beneficio del Fondo de Formación Sindical del Ministerio del Trabajo.

El Instituto Nacional de Deportes entregó en comodato a la Corporación Caminos Olvidados la Sala de la Memoria del Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El recinto funcionó como centro de detención y tortura tras el Golpe de 1973.

Valparaíso, Viña del Mar, Concón, San Antonio y El Quisco preparan distintos espectáculos para recibir el Año Nuevo, con fuegos artificiales, pirotecnia de bajo impacto, shows de luces y presentaciones de drones. Pase a revisar.

1

Corte de Apelaciones investiga a ministros Corvalán y Donoso por acusación de maltrato verbal y acoso laboral

La semana pasada, el Poder Judicial (PJUD) informó que en la Corte de Apelaciones de Valparaíso «se encuentra en desarrollo una investigación disciplinaria instruida por el pleno del tribunal de alzada, a partir de los hechos denunciados por magistrados del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Quillota«.

La denuncia -dada a conocer por La Tercera– fue presentada en septiembre por las magistrados Genoveva Matteucci, Leticia Morales, Carolina Encalada, María Luisa Ríos, Mónica Oliva y el juez Lino Godoy en contra de los ministros de la Corte porteña Rafael Corvalán y Silvana Donoso (quien asume la presidencia en enero), por maltrato verbal y acoso laboral. En lo concreto, por haber sido tratados de «flojos» y denostados públicamente.

Los malos tratos habrían partido en marzo de 2024, cuando la fiscal regional Claudia Perivancich se quejó con Corvalán -entonces presidente de la Corte- porque solo una de las dos salas del TOP de Quillota estaba funcionando, lo que retrasaba juicios y audiencias. En respuesta -dice la denuncia-, el ministro habría reprendido a la jueza Morales e informado que se acababan las suplencias y los permisos.

En septiembre del mismo año, Corvalán y Donoso visitaron el tribunal en cuestión y los jueces trataron de explicar las medidas que estaban adoptando para superar los atrasos. Morales les habría dicho que «no queremos que piensen que somos flojos» y Donoso respondido: «¡Ja! Eso ya lo pensamos». Corvalán además habría hecho callar a la magistrada Ríos y al despedirse señalado que «si quieren, denúncienme».

Caso Hermosilla. El ministro Corvalán ha sido vinculado en al menos dos ocasiones al abogado Luis Hermosilla. Primero, a raíz de comentarios del suspendido fiscal Carlos Palma, quien habría intercedido en su nombramiento, y luego de parte del ahora destituido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien señaló que Corvalán le mandaba las actas firmadas y luego Ulloa las remitía a Hermosilla. En junio, Corvalán dijo a Aquí Valparaíso que no conocía a Hermosilla.

2

Transporte público en Valparaíso: 32% de los conductores fiscalizados dio positivo a narcotest

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, 49 de 149 conductores del transporte público regional dieron positivo al narcotest, principalmente, por consumo de marihuana y cocaína. La cifra representa el 31,5% de los choferes fiscalizados por Carabineros y es 12 puntos más alta que el promedio nacional (20%).

El dato fue entregado por el director regional del Senda, Carlos Colihuechún, el 15 de diciembre al comité policial, informó El Mercurio de Valparaíso, y refleja el peligro al que estamos expuestos pasajeros y transeúntes. Los últimos dos años, en Valparaíso, el escolar Alberto Gómez y la universitaria Paloma Ulloa murieron atropellados por micreros drogados. Ambos están siendo investigados por la Justicia.

Colihuechún aseguró que el Servicio está abordando el problema de manera integral. Primero, apoyando los controles que realiza Carabineros los días de «operativos coordinados», con una ambulancia que permite in situ examinar la sangre de los conductores que dan positivo a la «pistola» del alcotest o al hisopo (bastoncillo) del narcotest. Ello evita el traslado al hospital y agiliza los procedimientos, pues dicho examen es requerido para que sean procesados por la Justicia.

Senda además tiene el programa Trabajar con calidad de vida, que consiste en asesorar a empresas del transporte, construcción o minería, para que formulen políticas preventivas y establezcan controles periódicos de alcohol y drogas durante la jornada laboral. Su implementación es voluntaria y en la región el Servicio está avanzando con la empresa Top Tour.

Ley Alberto. A propósito de la muerte de Alberto Gómez, en el Congreso se tramita una ley que lleva su nombre y que obligaría a las empresas de transporte a someter a controles de alcohol y drogas a choferes de la locomoción colectiva. Recientemente, el Gobierno le puso urgencia a la iniciativa.

3

Tribunal condena a Municipalidad de San Felipe por práctica antisindical: deberá pagar $ 13 millones

El 19 de diciembre, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe acogió la denuncia por práctica antisindical y vulneración de derechos fundamentales interpuesta por José Enrique Madrid Nanjarí en contra de la Municipalidad de San Felipe, representada por su alcaldesa Carmen Castillo (Ind-PS), y la condenó a pagar al funcionario $ 10 millones y una multa de 20 UTM (unos $ 2.781.680) a beneficio del Fondo de Formación Sindical del Ministerio del Trabajo.

La denuncia. Madrid, que es Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales, denunció que en 2024, luego de dar su respaldo a otra candidata a la alcaldía (distinta a Castillo, quien resultó reelecta), en enero de este año la alcaldesa decretó el cambio de sus funciones: pasó de encargado del Departamento Social a encargado de la Oficina de Desarrollo Social, lo cual infringe la Ley de Asociaciones de Funcionarios.

En el fallo, al cual tuvo acceso Aquí Valparaíso, la jueza María Aracely Muñoz declaró que el municipio «vulneró el fuero sindical que corresponde al actor en su calidad de Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. Que, asimismo, se acoge la acción de tutela laboral estimándose conculcado el derecho a la libertad de expresión, existiendo como consecuencia de ello el daño moral», debiendo pagarle por ese concepto $ 10 millones.

La sentencia también establece que «la demandada deberá disponer que el actor continuará desempeñándose en las funciones que realizaba con anterioridad a la dictación del Decreto 6970 de fecha 31 de diciembre de 2024, incluyendo en ello la labor de coordinador de oficina asistencia social». Asimismo, el municipio «deberá abstenerse de ejecutar a futuro toda acción tendiente a menoscabar la libertad sindical del actor».

Nulidad. El municipio cuenta con 10 días contados, desde la notificación de la sentencia, para presentar un recurso de nulidad a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

4

Valparaíso inaugura Sala de la Memoria en estadio Playa Ancha, excentro de detención y tortura

El 18 de diciembre, el Instituto Nacional de Deportes entregó a la Corporación Caminos Olvidados el comodato de la Sala de la Memoria del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Según la seremi del Deporte, el espacio «permitirá preservar y difundir la historia de este recinto deportivo, utilizado como centro de detención y tortura tras el Golpe de Estado de 1973″. Este hito, agregó, «constituye una señal concreta de compromiso del Estado con la verdad, la memoria y la no repetición».

El Informe de la Comisión Valech señala que en el estadio «los prisioneros eran amenazados, maltratados y golpeados» y «mantenidos en los camarines inundados con agua, en las graderías o en la cancha. Permanecían a la intemperie, privados de alimentos y abrigo». De acuerdo a los relatos, en este recinto, que estuvo a cargo de la Armada, los presos «sufrieron golpizas con pies y puños y culatazos». Luego eran trasladados a los buques Lebu o Maipo, o a la Academia de Guerra.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC), destacó que como Gobierno «nos hemos comprometido desde el primer día con la búsqueda de los detenidos desaparecidos, con un plan de búsqueda y con todas las señales que sean posibles de reparación para las familias de las víctimas de violaciones a los DD.HH. en nuestro país (…). Hoy día (el estadio) es un centro de la alegría y del deporte, pero además va a ser un espacio para la memoria, para que no olvidemos y para que no repitamos”.

La presidenta de la Corporación Caminos Olvidados, Lucrecia Brito, afirmó que “tenemos este comodato donde se exponen afiches y en estos momentos arpilleras que cuentan la historia de este país a través de distintas puntadas y distintos enfoques de la memoria que se hacen colectivamente. Creemos que es muy importante que vengan a visitar la sala”. De acceso gratuito, el recinto estará abierto de lunes a viernes entre 9:00 y 20:00, y los sábados de 09:00 a 12:00.

Juanita Arias, arpillerista y artista expositora, explicó que “el tema principal fue resaltar los lugares de torturas que hubo durante el Golpe de Estado. Para comenzarlo tuvimos que hacer una investigación: entrevistar a personas que sabíamos que habían sido torturadas, en las cuales ellas nos fueron contando la historia de cuándo fueron detenidas, dónde estuvieron, y una vez que tuvimos realmente la información, comenzamos a trabajar”.

5

Fuegos artificiales, drones y luces: así será el Año Nuevo en la Región de Valparaíso

El jueves se inicia el 2026 y varias comunas de la región contarán con espectáculos para celebrar el Año Nuevo. Como ya es tradición, Valparaíso y Viña del Mar lanzarán fuegos artificiales. San Antonio presentará un espectáculo pirotécnico «de bajo impacto». El Quisco contará con un show de drones y Concón, un espectáculo de luces en el estadio municipal.

Valparaíso: el show de 18 minutos será transmitido por Chilevisión a partir de las 22:00 y tendrá nueve puntos de lanzamiento: siete en el mar (Espigón, Coco Loco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales) y dos en tierra (Molo de Abrigo y la Piedra Feliz). El municipio organizó dos días de fiesta en Plaza Sotomayor, y en Plaza Aníbal Pinto se realizará un show de luces, habrá letras volumétricas y un “Muro de deseos”.

Para evitar accidentes, el 31 el municipio cerrará las siguientes pasarelas de Avenida España: la del Liceo Industrial cercana a Caleta Portales, la de la UTFSM, la de la pasarela de conexión entre Avenida España y Paseo Wheelwright, y la de Yolanda y Diego Portales con Amalia Paz. Y también el acceso a los miradores Portales, Bella Mar, Barón, Dimalow, calle 2 en cerro Alegre, Almirante Riveros y la Pérgola del Mirador 21 Mayo.

Viña del Mar: el show durará aproximadamente 20 minutos. Los fuegos artificiales serán lanzados desde seis puntos marítimos: Recreo, Caleta Abarca, Avenida Perú, Muelle Vergara y Playa Los Marineros, Las Salinas y Reñaca. «Los elementos configurarán diversos e innovadores efectos lumínicos de diseños y colores con más de 300 combinaciones que, de acuerdo a la empresa, no han sido utilizados en Chile antes», informó el municipio.

«Se usará pirotecnia de bajo impacto de ruido -para resguardar a las personas, el medioambiente y a las mascotas-, y considera elementos amigables con el medioambiente, que no utiliza plástico en los productos, ya que son cartón biodegradable en su totalidad. También se han eliminado las bombas de ruido y se han bajado los decibeles de los elementos convencionales», agregó.

Concón: a partir de las 22:00 se realizará una fiesta gratuita de Año Nuevo en el estadio atlético municipal, donde habrá patio de comidas, dos bandas de música, un DJ y un espectáculo de luces.

San Antonio: volverá a iluminar la bahía «con un colorido espectáculo pirotécnico de bajo impacto, retomando así una tradición largamente esperada por la comunidad tras siete años de ausencia», informó el municipio. El show -financiando en parte por empresas privadas- durará 15 minutos y está «diseñado con resguardos especiales para que niños, niñas y personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar de forma segura».

El Quisco: tendrá un show de drones y fiesta con DJ en la playa Los Corsarios a partir de las 20:00.

Breves regionales

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio dictó veredicto condenatorio en contra del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez Maldonado (Ind, exUDI), acusado como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos , en perjuicio del municipio comunal. Los ilícitos fueron perpetrados entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, y la sentencia se comunicará el 8 de enero.

, en perjuicio del municipio comunal. Los ilícitos fueron perpetrados entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, y la sentencia se comunicará el 8 de enero. Al cierre de noviembre, Puerto Valparaíso registró una transferencia acumulada de 8.547.991 toneladas de carga, lo que representa un crecimiento de 12,8% respecto del mismo período del año anterior . Acerca del movimiento de contenedores, el puerto alcanzó un total acumulado de 841.050 TEUs entre enero y noviembre, lo que equivale a un incremento de 22,4% en comparación con 2024.

registró una transferencia acumulada de 8.547.991 toneladas de carga, . Acerca del movimiento de contenedores, el puerto alcanzó un total acumulado de 841.050 TEUs entre enero y noviembre, lo que equivale a un incremento de 22,4% en comparación con 2024. EFE informó que a partir del 1 de enero, el bus que conecta Limache Viejo con la Estación Limache -administrado por ACI- comenzará a operar como el resto de la flota de Agdabus, es decir, bajo las mismas condiciones de los servicios que funcionan en la zona regulada (perímetro de exclusión). Desde ese día la línea se llamará Recorrido 15 y conservará el mismo trazado actual, pero sumará la opción para los pasajeros de subir y bajar en paraderos intermedios.

