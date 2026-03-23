El primer tropezón del delegado presidencial Manuel Millones

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¡Buen día! Hoy el pan batido está más crujiente: anoche Santiago Wanderers (SW) venció por penales a Flamengo (Brasil) y ¡ganó la Copa Libertadores sub-20! Nuestro decano del fútbol chileno nunca había competido en esa categoría. Este triunfo representa el mayor hito del fútbol joven nacional. Felicitaciones a todo el equipo y a las y los wanderinos que leen este newsletter.

Un poco de historia. Wanderers había participado en la Copa Libertadores, nivel adulto, en tres oportunidades: en 1969, cuando llegó a cuartos de final. En 2002, cuando derrotó 1-0 a Boca Juniors en Sausalito, sin superar la fase de grupos. Y en 2018, cuando solo alcanzó a pasar una fase, eliminando a Melgar (Perú).

Eduardo Herrera, integrante del equipo en 1969, dijo estar “feliz, feliz, feliz” por el triunfo de ayer: “Hace poco estuve en SW. Ellos tenían mucha ilusión, porque tenían muchas condiciones y por algo representaban a Chile. Esa es una muestra de cuando se trabaja bien en las divisiones inferiores. Por eso deben invertir en los jóvenes, porque ahí está el futuro del fútbol chileno. Hay que enseñarles a que se cuiden, que coman bien, que lleven una vida ejemplar. Y estos muchachos parece que lo hicieron. Es una juventud ejemplar”.

Sobre la edición de esta semana

Volviendo a lo nuestro: a nivel político, la última semana avanzó a punta de tropiezos. También hubo algunas polémicas y noticias muy graves, que parecieran no suscitar la atención de nuestras autoridades. Vamos por parte:

El delegado presidencial regional Manuel Millones se hizo conocido a nivel nacional por cuestionar la viabilidad del tren Valparaíso-Santiago y, en paralelo, desconocer que su propio Gobierno había retirado de Contraloría el contrato para su estudio . Sus dichos, seguidos de una rápida rectificación, evidenciaron descoordinación interna y despertaron críticas por poner en duda un proyecto clave de conectividad regional.

. Sus dichos, seguidos de una rápida rectificación, evidenciaron descoordinación interna y despertaron críticas por poner en duda un proyecto clave de conectividad regional. A casi dos semanas de asumir, el Presidente Kast aún no designa a sus seremis en la Región de Valparaíso. Sí nombró a los delegados presidenciales provinciales. Dos nombres despertaron críticas y cuestionamientos: el de Pilar Cuevas en Quillota, por “falta de arraigo territorial” , y el de Mai Teao en Rapa Nui, por poseer (en la isla) un negocio en una ocupación ilegal.

en la Región de Valparaíso. Sí nombró a los delegados presidenciales provinciales. Dos nombres despertaron críticas y cuestionamientos: el de , y el de (en la isla) La residencia familiar de Quillota, que administra el Servicio de Protección (exSename), es la residencia familiar con más agresiones de jóvenes a funcionarios en todo el país . Solo entre enero y febrero registró 26 episodios. Pero la ministra de Desarrollo Social no respondió a qué medida tomarán como Gobierno para frenar o revertir estos casos.

. Solo entre enero y febrero registró 26 episodios. Pero la ministra de Desarrollo Social no respondió a qué medida tomarán como Gobierno para frenar o revertir estos casos. El tribunal de garantía de San Felipe formalizó a un ciudadano boliviano por el femicidio íntimo de su exconviviente, Gabriela Blanco Thura (23) , a quien habría asesinado y hecho desaparecer el 22 de febrero, ocultándola en la ribera del río Aconcagua. SernamEG anunció la presentación de una querella y apoyo a la familia de la víctima.

, a quien habría asesinado y hecho desaparecer el 22 de febrero, ocultándola en la ribera del río Aconcagua. SernamEG anunció la presentación de una querella y apoyo a la familia de la víctima. Nueve residentes de los edificios del sector Coraceros, en Viña del Mar, fueron atendidos por el SAMU tras presentar náuseas y cefaleas asociadas a olores intensos. En respuesta, el municipio solicitó a la SMA que investigue las faenas de descontaminación en el paño Las Salinas, donde ya existen denuncias previas por emisiones.

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El primer traspié del delegado presidencial Manuel Millones

El delegado presidencial regional Manuel Millones enfrentó su primer traspié comunicacional a poco de asumir como representante del Presidente José Antonio Kast en la Región de Valparaíso.

Todo comenzó el lunes pasado, cuando en Radio Digital señaló que no le veía “mucho futuro” al anhelado proyecto de tren Valparaíso-Santiago por ser “inviable” y poco competitivo frente a la ampliación de la ruta 68. Rápidamente se llenó de críticas y el martes aseguró que este “aún no ha sido despriorizado del Gobierno”.

Sin embargo, el delegado omitió -¿o no sabía?- que ese mismo día el director general de Concesiones (s), Claudio Soto, había retirado de Contraloría el contrato que adjudicaba el estudio para desarrollar el ferrocarril. La noticia fue dada a conocer en exclusiva por El Mostrador y obligó a Millones a dar nuevas explicaciones.

Así, el jueves señaló que la administración de Kast “ha determinado revisar distintos proyectos, dependiendo de su nivel de maduración, para revisarlos y saber su pertinencia. Entre ellos, este proyecto ferroviario (…). Esa iniciativa está pausada, se está revisando, al igual que otros proyectos. Pero eso en ningún caso significa que se haya desechado, porque sabemos de la importancia de los trenes, como conectividad, en nuestro país”.

Según explicaron desde la delegación presidencial regional, el Gobierno retiró el contrato para el estudio del tren para revisarlo y eventualmente corregirlo, así como analizar sus posibilidades de financiamiento. Por tanto, así como pasó con el decreto para la conservación de la ranita de Darwin (que fue retirado, reingresado y, finalmente, aprobado) no se descarta que esta administración vuelva a reingresarlo a Contraloría para su toma de razón. Veremos.

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Kast nombra a delegados provinciales, pero mantiene pendiente definición de seremis

El miércoles se cumplen dos semanas desde que José Antonio Kast asumió como Presidente y el Gobierno todavía no informa quiénes serán sus secretarios regionales ministeriales (seremis) en la Región de Valparaíso. El puesto es de total relevancia: los seremis están encargados de implementar y fiscalizar la ejecución local de las políticas públicas de cada ministerio.

Al menos, el lunes pasado el Gobierno nombró a los delegados presidenciales provinciales en siete de las ocho provincias de la región (queda fuera Valparaíso, por ser capital regional), lo que no estuvo exento de polémicas.

El listado es el siguiente:

Delegada presidencial provincial de San Antonio: Soledad Loyola . Excandidata a concejal y a senadora por el Partido Republicano.

. Excandidata a concejal y a senadora por el Partido Republicano. Delegado presidencial provincial de Marga Marga: Gonzalo Azancot . “Tiene vasta experiencia en el mundo privado y también en el ámbito deportivo regional”, informó la delegación presidencial regional.

. “Tiene vasta experiencia en el mundo privado y también en el ámbito deportivo regional”, informó la delegación presidencial regional. Delegada presidencial provincial de Quillota: Pilar Cuevas . Exjefa de la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) del Ministerio del Interior.

. Exjefa de la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) del Ministerio del Interior. Delegado presidencial provincial de Petorca: Andrés Soza . Fue parte del equipo jurídico de la Municipalidad de Zapallar y además concejal en la comuna de La Ligua.

. Fue parte del equipo jurídico de la Municipalidad de Zapallar y además concejal en la comuna de La Ligua. Delegado presidencial provincial de San Felipe: Sebastián Caldera . Fue concejal de la Municipalidad de Putaendo.

. Fue concejal de la Municipalidad de Putaendo. Delegado presidencial provincial de Los Andes: Ricardo Figueroa . Conocido en la zona. Ya había ocupado el cargo, y el de seremi de Desarrollo Social y Familia, durante los gobiernos del ex-Presidente Sebastián Piñera.

. Conocido en la zona. Ya había ocupado el cargo, y el de seremi de Desarrollo Social y Familia, durante los gobiernos del ex-Presidente Sebastián Piñera. Delegado presidencial provincial de Rapa Nui: Teao Osorio. Gestor cultural y profesor de música. Ocupó el mismo cargo durante Piñera II.

Jefa regional de la Subdere. En la semana también fue nombrada Susanne Spichiger como jefa regional de la Subdere. La asistente social fue concejala por Concón, subdere durante Piñera II y jefa de gabinete del exintendente Raúl Celis en el primer gobierno de Piñera.

Cuestionamientos sobre delegados de Quillota y Rapa Nui

El diputado por el distrito 6, Nelson Venegas, cuestionó el nombramiento de la delegada provincial de Quillota por su “falta de arraigo territorial”. Según el parlamentario, Cuevas fue seremi en Aysén durante la dictadura de Augusto Pinochet (1986). Posteriormente, y en diversos períodos, ejerció como consejera regional, intendenta y consejera constitucional (2023). Todo por la misma zona.

Por otro lado, Radio Biobío reveló que el delegado provincial de Rapa Nui tiene un local comercial de renta de tablas y clases de surf que “se encuentran bajo ocupación ilegal de terreno de una concesión marítima desde el 26 de mayo de 2021”. El Ministerio del Interior explicó al mismo medio que “todos los isleños que tienen instalaciones en el mismo sector del borde costero cuentan con patente provisoria comercial del municipio para operar negocios, dado que las concesiones están todas tramitándose”. Pero desde la municipalidad señalaron que el recinto en cuestión no está registrado en la Unidad de Patentes Comerciales.

Un mensaje de la PUCV

Intensa agenda de actividades del cardenal José Tolentino de Mendonça en la PUCV

El Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Cardenal José Tolentino de Mendonça, visitará la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso los días 24 y 25 de marzo, donde participará en la inauguración del Año Académico 2026. La ceremonia será el eje central de su agenda, instancia en la que será investido como Doctor Scientiae et Honoris Causa y ofrecerá una clase magistral.

Durante su estadía, el destacado intelectual y autoridad vaticana sostendrá encuentros con autoridades institucionales, representantes del sistema escolar católico y la comunidad universitaria. La visita busca fortalecer los vínculos entre Iglesia y educación, promoviendo el diálogo cultural y la reflexión en torno a los desafíos formativos actuales.

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Residencia familiar en Quillota lidera en agresiones de jóvenes a funcionarias

El 26 de febrero, la trabajadora social Valeria Campos fue agredida por una usuaria de la residencia familiar de Quillota, perteneciente al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (exSename). La joven, descompensada, primero la amenazó con un cuchillo y luego la atacó con el palo de una escoba, quebrándole la nariz. Producto de la agresión, la funcionaria se desmayó y tuvo que ser socorrida por sus compañeros. Nunca antes temió por su vida, dijo a TVN. Desde entonces, permanece con licencia recuperándose del trauma.

La residencia familiar de Quillota es una de las cinco que administra el Servicio en la Región de Valparaíso y es la que ostenta la mayor cantidad de agresiones de usuarias a funcionarios de todo Chile. Así lo reveló un informe del 13 de marzo, elaborado por la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio (ANTRAP). De acuerdo con el documento, entre el 1 de enero y el 3 de marzo de este año el centro registró 26 accidentes laborales: el 14% del total constatado en residencias y direcciones del organismo a nivel país (196).

Los siniestros laborales contemplan las agresiones que sufre el personal de parte de usuarios y usuarias, pero también otros traumas no asociados a terceros -como caídas- o denuncias por Ley Karin. El caso de Quillota es particular, pues el 100% de los episodios (26) correspondieron a ataques propinados por menores de edad, y posiciona a la Región de Valparaíso como la primera en el país en este tipo de violencias. Le sigue la Región Metropolitana (RM), con 22 episodios; Maule, con 8; y Biobío, con 4.

Carole Zúñiga, encargada de vida familiar de la residencia de Quillota, contó a Radio Biobío: “Algunas de las lesiones que hemos sufrido durante estos siete años: heridas cortopunzantes, contusiones mamarias y de tórax, fractura de costillas, neumotórax, fractura nasal, esguince cervical, agresiones físicas con fierros, palos, sillas, piedras de gran tamaño, vidrio y armas blancas”.

Un hogar desbordado

Aunque el espacio está habilitado para 12, en la residencia familiar de Quillota viven 22 niñas y adolescentes por instrucción de un tribunal, después de constatar la vulneración de sus derechos en sus hogares de origen. A partir de 2022, cuenta una funcionaria, comenzaron a atender también a jóvenes infractoras de ley, lo que ha perturbado las dinámicas al interior del hogar.

La misma trabajadora, quien prefiere reservar su identidad, explica que, ante la desregulación conductual y/o emocional de las jóvenes, no cuentan con las herramientas para contenerlas y evitar agresiones. Algunas adolescentes sufren trastornos psiquiátricos y consumo problemático de sustancias. “No tenemos ni enfermería”, cuenta. Además, critica que “trabajamos en base a la voluntariedad de las chicas. Si no quieren, no van al colegio o al psiquiatra. No hay mayor control”.

La funcionaria además cuestiona que el Servicio de Protección “mezcló a usuarias que han sido vulneradas en sus derechos con población penal. En Quillota tenemos chicas con la medida de pernoctación nocturna en la cárcel de menores de Limache, pero en el día se arrancan de la residencia y se explotan sexualmente”.

Trabajadores piden auditoría urgente

Según el informe de la ANTRAP, entre enero y febrero también se presentaron accidentes laborales con características violentas en la dirección regional (2) y en las residencias familiares de Villa Alemana (1), Valparaíso (2), Quilpué (4) y Viña del Mar (2), sumando 37 registros en total. Esta zona y la Metropolitana (49 siniestros) presentan una “concentración anómala de violencia laboral”, advierte el gremio.

Considerando estos antecedentes, la Asociación de Trabajadores pide al Gobierno una “auditoría urgente de la residencia de Quillota”, además de otros centros con altas tasas de violencia, “para identificar factores de riesgo específicos”, junto con una “investigación de los eventos de enero y febrero de 2026 que desencadenaron el peak de siniestralidad”.

Para Felipe Ramírez, presidente nacional de la ANTRAP, también es necesario fortalecer los protocolos de prevención de violencia laboral, contratar a prevencionistas de riesgos en ambas regiones, y evaluar riesgos diferenciados para personal femenino -más afectado por las agresiones que el masculino-, entre otras medidas. Sin embargo, consultada la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, sobre qué medida tomará el nuevo Gobierno para frenar o revertir estos casos, no hubo respuesta de su parte.

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Tribunal formaliza investigación contra boliviano por femicidio íntimo de su expareja en San Felipe

El juzgado de garantía de San Felipe formalizó la investigación en contra de un hombre de nacionalidad boliviana por su eventual participación en el femicidio íntimo de su exconviviente y connacional, Gabriela Belén Blanco Thura (23 años), con quien mantenía un hijo menor de edad. El tribunal además decretó su prisión preventiva, por representar un riesgo para la sociedad, y decretó un plazo de investigación de 170 días.

“En el desarrollo de la investigación por presunta desgracia de una ciudadana boliviana, residente en San Felipe, la que es vista por última vez el 22 de febrero del presente año, los detectives lograron reunir antecedentes que daban cuenta de que su pareja podría tener participación en el hecho. Ayer (martes), en horas de la tarde, el imputado accede a declarar, donde al conocer los medios de prueba, confiesa que le dio muerte a su pareja el mismo día de su desaparición”, informó el jefe (s) de la brigada de homicidios de la PDI en Los Andes, Patricio Cuevas.

En su confesión, el sujeto detalló que previo al asesinato habían acudido juntos a un balneario público en la comuna de Panquehue y que ocultó su cuerpo en la ribera del río Aconcagua. Además, accedió a indicar el lugar donde realizó la inhumación, permitiendo a los detectives ubicar el cadáver, examinarlo y remitirlo al Servicio Médico Legal para la autopsia correspondiente.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) se querellará en contra del presunto femicida. La directora regional, María Paz Rengifo, dijo que “hemos tomado contacto con la familia de la víctima, activando apoyo psicosocial y acompañamiento, y además iniciaremos las acciones legales correspondientes. Nos preocupa especialmente la situación del hijo menor de la víctima, por lo que ya estamos gestionando el acceso a las medidas de reparación que contempla la ley”.

La diputada por el distrito 6, Francisca Bello (FA), señaló que “este crimen nos golpea profundamente como provincia y como país. No es solo un hecho brutal, es una señal clara de que estamos llegando tarde en la protección de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en contextos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres migrantes”.

Datos. Hasta el 16 de marzo, la fiscalía regional de Valparaíso había abierto tres causas por femicidios frustrados, a lo cual habría que agregar, ahora, la del delito consumado contra Gabriela Blanco. El año pasado, a la misma fecha, el organismo contabilizaba siete investigaciones por femicidio (seis frustrados y uno consumado), es decir, cuatro menos que ahora, lo que equivale a una disminución del 43%.

No obstante, en total (sumados frustrados y consumados), el año pasado la fiscalía registró un leve incremento respecto de 2024: de 39 causas durante ese año a 41 en 2025.

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Municipio de Viña pide a la SMA fiscalizar descontaminación en Las Salinas tras atención médica de vecinos por cefalea y náuseas

Entre el 18 de febrero y el 11 de marzo el Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) de Viña del Mar atendió a un total de nueve residentes de los condominios Coraceros, Mare Nostrum y Meseta Atlántico -próximos al paño que el Grupo Copec está descontaminando en Las Salinas-, quienes experimentaron náuseas y cefalea con un “escaso impacto clínico”, informó el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca.

Según el municipio viñamarino, los afectados “reportaron la presencia de olores intensos” que “generaron síntomas asociados a posible exposición de agentes irritantes o contaminantes“, por lo que solicitó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) “una evaluación técnico-sanitaria y monitoreo ambiental que permita determinar la eventual presencia de sustancias contaminantes en el aire durante la faenas de biorremediación que se realizan en esta área”.

La descontaminación del paño de Copec en el borde costero de Viña del Mar comenzó en junio de 2025 tras la ratificación de un permiso ambiental por parte de la Corte Suprema en octubre del mismo año. A partir de entonces (junio), la contratista francesa Séché Gruop ha aplicado la técnica de la biorremediación, que consiste en limpiar los suelos con remanentes de petróleo mediante el uso de bacterias. Allí la Inmobiliaria Las Salinas busca construir tres mil unidades de departamentos.

De acuerdo a lo informado por el municipio, remitió el informe a la SMA el miércoles de la semana pasada, pero hasta el viernes el organismo no lo había recibido. No obstante, sí señaló que mantiene una investigación activa en relación a los proyectos Recuperación Terreno Las Salinas y Saneamiento del Terreno Las Salinas.

“En este marco, durante el transcurso de este año, se han recibido un total de 16 denuncias ciudadanas por emisiones de olores, la más reciente ingresada el pasado 11 de marzo. A raíz de estas denuncias, la Oficina Regional de la SMA en Valparaíso ha realizado distintas actividades de fiscalización a fin de verificar el cumplimiento normativo por parte del titular”, informó la entidad.

Consultada respecto del requerimiento de la alcaldía que lidera Macarena Ripamonti (FA), la gerente de Medio Ambiente de Las Salinas, Stephanie Rotella, señaló que “si bien no conocemos el detalle del informe mencionado, valoramos muy positivamente que el municipio haya recurrido a la SMA, para que realice una tarea que le es habitual, como es la fiscalización a nuestros trabajos en favor de la descontaminación del terreno, que a futuro brindará nuevas oportunidades de desarrollo urbano para Viña del Mar”.

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