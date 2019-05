El mea culpa de dirigentes y excandidatos de la FEUC por falsa denuncia de abuso sexual

El fantasma de la denuncia de abuso sexual contra el ex candidato presidencial a la FEUC, José Ignacio Palma, continúa penando al responsable del falso relato, Johnny Olate, como también a quienes apoyaron en su momento la noción.

La denuncia se viralizó en octubre pasado a sólo dos días de la primera vuelta de la elección de una nueva federación de estudiantes.

Fue en este contexto que -bajo el anonimato- el estudiante de Derecho de la PUC, Johnny Olate, inventó que el ex candidato habría abusado sexualmente de una joven durante una fiesta gremial.

En ese entonces, el dirigente Palma se defendió y negó las acusaciones a través de una declaración en redes sociales, e incluso acudió a la Fiscalía Metropolitana Oriente para interponer una denuncia y encontrar a los responsables. Sin embargo, la verdad no se supo hasta ahora.

La confesión de Olate

A un semestre de lo ocurrido, Johnny Olate escribió en su cuenta de Facebook: "Como pecas, pagas, y hoy me toca aceptar mi error. El año pasado, en el marco de las elecciones FEUC cree una publicación falsa", confesó.

El autor del relato explicó que la denuncia había sido redactada como una especie de "venganza política", luego de que Palma, en calidad de presidente del Movimiento Gremial, le pidiera su renuncia tras verse involucrado en una polémica que levantó sospechas sobre su comportamiento.

"Con un par de cervezas de más, un pésimo humor y los tristes recuerdos pasados, llegué a cometer un acto ilícito, enfermo, irracional, compulsivo, que no me representa ni dimensioné en ese momento", prosiguió.

"En dicha funa le atribuía al candidato del MG UC, José Ignacio, un hecho que no cometió y que no tengo duda alguna en que jamás cometería", continuó Olate, quien no creyó que la publicación llegaría a mediatizarse a través de la prensa.

Según su declaración, cuando se enteró que estaba siendo investigado sobre la falsa denuncia, acudió a la Brigada del Cibercrimen de la PDI para confesar "todo con detalles". "Al día siguiente fui a Secretaría General de la UC e hice exactamente lo mismo", añadió.

El estudiante de derecho, aseguró a La Tercera que está "dispuesto a asumir todas y cada una de las consecuencias que vendrán, tanto ante la ley como en la universidad".

Las disculpas públicas

Tras revelarse que la acusación era falsa, la ex candidata a la presidencia de la FEUC, Zoe Zabala, quien increpó duramente a Palma durante un debate estudiantil, pidió disculpas públicas por "haberme referido directamente hacia Palma como un abusador en el debate de San Joaquín”.

“Reconozco mi error, estoy profundamente dolida por lo sucedido y espero que la reparación pueda ser justa. Siempre esa ha sido nuestro posición y siempre hemos sido claros. Las funas no son una herramienta política, las funas o las denuncias no pueden ser usadas para el favor del machismo y el patriarcado", expresó.

Por otra parte, la presidenta del MG, Sofía Mardones, aseguró que “el ambiente que se vivió tras la denuncia fue algo que nunca antes se había visto. Fue súper violento y afectó completamente las elcciones”: