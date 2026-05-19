Operación Tridente: PDI detiene a Jorge Huenchullán y lo saca en helicóptero desde Temucuicui

Un helicóptero militar aterrizando de madrugada en Temucuicui, disparos en medio del operativo y un despliegue coordinado entre policías y Ejército marcaron la denominada “Operación Tridente”, procedimiento que terminó con la captura del comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul.

La acción se desarrolló durante la madrugada de este martes en la comunidad autónoma de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, uno de los territorios más sensibles y conflictivos de la Macrozona Sur.

El operativo fue liderado por la Policía de Investigaciones y contó con apoyo de Carabineros y del Ejército, en una intervención que comenzó cerca de las dos de la mañana y que apuntaba directamente al domicilio del dirigente mapuche.

Según antecedentes policiales, Huenchullán mantenía dos órdenes de detención vigentes emitidas por el Juzgado de Garantía de Victoria.

Una de ellas estaba relacionada con investigaciones por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones. La segunda correspondía a una causa pendiente por usurpación no violenta que permanecía abierta desde 2019.

Durante el procedimiento también fue detenida Carolina Padilla Manquel, pareja del comunero, quien registraba una orden de captura por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Ambos fueron retirados de la comunidad mediante un helicóptero del Ejército y trasladados posteriormente hasta Victoria.

El despliegue se desarrolló en medio de momentos de tensión. Durante la intervención se escucharon disparos en distintos sectores cercanos al operativo, lo que obligó a utilizar gases lacrimógenos para dispersar a quienes realizaban los tiros.

Pese a ello, las fuerzas policiales lograron abandonar el lugar sin funcionarios lesionados.

La captura de Huenchullán tiene un fuerte peso simbólico y político dentro del conflicto en La Araucanía. Durante años, el dirigente se consolidó como uno de los principales referentes de la comunidad autónoma de Temucuicui y una de las figuras más visibles en las disputas territoriales de Malleco.

Su nombre ha aparecido reiteradamente ligado a episodios de tensión con distintos gobiernos, allanamientos policiales y causas judiciales.

En paralelo, informes de inteligencia y causas investigativas lo han vinculado a presuntos cultivos de cannabis y redes de comercialización de droga en sectores cercanos a Ercilla y Victoria, antecedentes que forman parte de indagatorias aún en curso.

La historia de Temucuicui también explica parte del contexto del operativo. Desde comienzos de los años 2000, el territorio quedó dividido entre la comunidad tradicional encabezada por la familia Queipul y la comunidad autónoma liderada por los Huenchullán.

Ambas estructuras han coexistido durante años en medio de disputas internas, reivindicaciones territoriales y constantes enfrentamientos con fuerzas policiales.

En ese escenario, los ingresos a Temucuicui suelen ser considerados procedimientos de alta complejidad para las policías, debido a los antecedentes de resistencia armada y tensión permanente en la zona.