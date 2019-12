‘El único lugar vivo en América’: Escritoras de la generación Beat

Tiempo suficiente para que la noción eminentemente masculina de este movimiento artístico surgido en los Estados Unidos en la década de 1950 en torno a dos ejes principales (el Greenwich Village de Nueva York y el barrio de North Beach en San Francisco) y a autores como Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William Burroughs) dé paso a una comprensión del fenómeno en el que también las autoras, no como simples comparsas sino por derecho propio, tengan cabida.

La atracción mediática que suscitó en los Estados Unidos de postguerra este grupo de artistas contrarios al sueño del consumismo de los barrios residenciales y cercanos a la bohemia urbana y el jazz se vendió en sus inicios como un movimiento rebelde, sí, pero casi exclusivamente masculino. El testimonio del poeta Gregory Corso es de los pocos que rebate esta idea: “Había mujeres, allí estaban, yo las conocí, sus familias las metieron en instituciones, les dieron descargas eléctricas. En los 50 si eras hombre podías ser un rebelde, pero si eras mujer tu familia hacía que te encerraran”.

A pesar de la amenaza no exagerada que formula Corso, mujeres jóvenes de todos los rincones de los Estados Unidos rompieron con sus hogares burgueses para aterrizar en los centros de la bohemia Beat.

En sus novelas biográficas y libros de memorias han relatado la efervescencia, los peligros y las distintas maneras a su alcance de ser mujer y artista (además de madre, amante y, muy a menudo, el único soporte económico de sus precarios hogares). Así lo atestiguan las páginas emocionantes de autoras como Diane di Prima, Hettie Jones y Joyce Johnson.

Solamente en el caso de esta última, en una novela no por casualidad titulada Minor Characters (Personajes secundarios), disfrutamos de la traducción al español:

“Veo a la joven Joyce Glassman, veintidós años, el pelo cayéndole por los hombros, toda de negro (…) –medias negras, falda negra, suéter negro– pero (…) no es que esté de luto por su vida. ¿Cómo iba a estarlo, cuando su sitio en la mesa era el centro mismo del universo, ese lugar en la medianoche en el que tantas cosas convergen, el único lugar vivo en América? Como mujer, ella no forma del todo parte de esta convergencia. Hecho que su emoción por estar ahí sentada le impide ver mientras las voces de los hombres, siempre los hombres, se elevan y decaen apasionadamente… Simplemente con estar ahí, se dice a sí misma, basta. Lo que me niego a abandonar es su expectación. Sólo es su silencio lo que me gustaría dejar atrás”.