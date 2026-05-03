El todo o nada del informe sobre inconstitucionalidad

Un informe jurídico reservado tiene en suspenso la tramitación de uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de José Antonio Kast. La Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados deberá pronunciarse el próximo 4 de mayo sobre una pregunta que incomoda al oficialismo: ¿puede una ley común comprometer la política tributaria del país por veinticinco años sin tocar la Constitución?

La interrogante la instaló el diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la Comisión de Constitución, quien encendió las alarmas apenas el megaproyecto fue presentado en la Sala, el 22 de abril. Su blanco: el artículo 33°, que establece un mecanismo de invariabilidad tributaria para nuevos inversores nacionales y extranjeros.

Para Mulet, esa norma no cabe en una ley ordinaria.

“No se puede cercenar la facultad de los próximos presidentes ni impedir que el próximo Congreso legisle en materia tributaria. Si un soberano que gobierna cuatro años amarra veinticinco años más, eso no se puede hacer con una simple ley”, subrayó el parlamentario, quien fue tajante: “Esto se va a caer en el Tribunal Constitucional”, dijo.

“¿Se puede hacer? Sí, pero con reforma constitucional. Lo demás es ilegal”, sostuvo Mulet hace pocos días, anticipándose al crucial informe que podría echar por tierra las aspiraciones del Ejecutivo.