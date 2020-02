Esteban Paredes fuertemente criticado por salir en defensa de representante acusado de abuso sexual

Esteban Paredes, con el fin de mostrar su apoyo, subió una foto a su cuenta de Instagram abrazando a su representante, a quien califica como amigo, Sergio Morales, acusado junto a su hijo Pablo, de abusar sexualmente de su hija e hijastra durante la infancia de estas.

“Querido amigo quiero mandarle mucha fuerza a ti y familia, a quien conozco hace muchos años y se la gran persona que es. como has sido con tu familia, con todos tus hijos y un gran padre, un tremendo abuelo con Benjita, hijo de Nicole, y así podría seguir. Una mentira no va a apañar todo lo bueno que has hecho. La sentencia es clara, detrás de este chantaje con el único objetivo de hacer daño y buscar dinero, sin darse cuenta del daño que le están haciendo una familia entera. Tengo mi plena confianza a Sergio y las fuerzas para salir de este amargo momento”.

Tras esta publicación, el futbolista se llenó de críticas en donde lo calificaron de “encubridor”. En este sentido, la Comisión de Género del Club Social y Deportivo Colo-Colo Rosario Moraga, declaró su rechazo ante el apoyo brindado por el futbolista a Morales a través de su cuenta de Instagram. “Lamentablemente hoy, vimos con estupor como Esteban Paredes Quintanilla entrega un espaldarazo público a su representante, poniendo en duda el testimonio de las víctimas, acusándolas de chantaje, querer generar daño y ganar dinero al hacer públicas sus denuncias”.

La comisión agregó, “Esteban Paredes ¿Sabes cuánto tiempo en promedio demora una persona en denunciar un abuso sexual? Años, a veces décadas y muchas nunca lo harán porque temen que personas como tú, las enjuicien y no les crean”.

“Nos parece preocupante que el ídolo de tantos niños, niñas, adolescentes y adultos chilenos tome el camino del cuestionamiento público a las denunciantes de abuso sexual. Esto solo contribuye a que se siga replicando el silencio entre las mujeres por miedo a cuestionamientos de esta índole”.

El caso

El reconocido representante de futbolistas Sergio Morales y su hijo Pablo, gerente general de Coquimbo Unido, fueron acusados por Ignacia Santa María (hijastra) y Nicole Morales (hija) de abusos y violaciones sufridas desde la infancia, lo cual remeció al mundo del fútbol.

Las hermanas tomaron la decisión de denunciar en diciembre de 2017, sin embargo, la justicia atrasó constantemente la revisión del caso, hasta que a mediados de julio de 2019, cansadas de esperar una respuesta de la justicia, Ignacia y Nicole interpusieron querellas contra Pablo y Sergio Morales por violación y abusos sexuales reiterados.

Sin embargo, los denunciados por abuso fueron sobreseídos por la Primera Corte de Apelaciones de Santiago, porque los hechos investigados ocurrieron fuera de Chile, el juzgado declaró que “no había competencias para enjuiciar”.

Más tarde, las hermanas decidieron hacer públicos sus testimonios en un reportaje realizado por El Desconcierto el 9 de febrero de este año, y abrir un foco para la denuncia de estos casos en el mundo del fútbol, invitando a otras posibles víctimas a hablar. Sergio es representante de varios futbolistas del medio, entre ellos, Esteban Paredes y Bryan Cortés. En tanto Pablo, es el actual gerente general de Coquimbo Unido.