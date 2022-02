Espacios en la industria creativa en pro de la igualdad de género: ''sigamos luchando por la representación femenina''

El 2018 marcó un hito para las mujeres latinoamericanas, donde por primera vez fueron seleccionadas representantes de Chile, Ecuador y Venezuela en “See It Be It”, una iniciativa que busca incentivar y dar a conocer los roles femeninos en el mundo creativo.

Este programa fue diseñado por el Festival Internacional Cannes Lions para elevar el perfil, expandir contactos y empoderar a mujeres de la industria que estén por adentrarse en el mundo del liderazgo y sobre todo con una gran pasión por ayudar y levantar a otras. La iniciativa nació en 2014 por las preocupantes cifras recolectadas por Cannes Lions que estimó que un 25% de las creativas en agencias son mujeres y solamente un 11% de ellas alcanzan los directivos.

Fui la primera creativa seleccionada para representar a Chile (y Venezuela) en See It Be It y fue un gran honor. Éramos 20 mujeres de todas partes del mundo que fuimos elegidas entre 570 postulantes y 80 finalistas. Tuvimos un entrenamiento exclusivo con personas increíbles de la publicidad y mentorías personalizadas donde pude rescatar varias enseñanzas.

Debemos apoyarnos y tomar estas instancias para acercarnos a la igualdad de género en la industria creativa, especialmente en Chile. El Círculo de Creativas en Chile realizó un censo en 2018 que demostró que sólo existe un 22% de mujeres líderes creativas. Es una realidad que hay que cambiar.

Tea Uglow, la directora creativa de Google Creative Lab en Sydney dijo que, “la experiencia lo es todo: siente las ideas, el lugar donde estás, qué te mueve hacia adelante”. Si bien es importante realizar lo que solicitan las jefaturas, no podemos dejar de hacer nuestras ideas.

En la misma línea, Madonna Badger, Chief Creative Officer y fundadora en Badger & Winters invita a cuestionarse lo siguiente: cuando tienes una idea, “¿te hace sentir diferente? ¿Cuál es el impacto? Sé real, y hazlo con sentido”. Mientras que Kat Gordon fundadora de 3% movement dijo, “encuentra en qué momento y donde ocurren tus mejores ideas”.

Al descubrir cuándo sucede la magia creativa, cuida ese espacio y protege esos momentos que necesitas para que la creatividad fluya cómodamente. El día a día puede ser abrumador, pero es importante no olvidar que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Como creativas debemos cultivar esos momentos que nos enriquecen para tener grandes ideas donde la energía lo es todo. Energízate cada día y pregúntate: ¿Qué pude haber hecho mejor hoy? ¿Qué hice hoy que fue muy bueno?

Estas mujeres de "See It Be It" marcaron mi carrera. Es una realidad que hay que cambiar y me alegra poder ser parte de esta evolución.

Es por esto que no dejo de recordar lo que dijo Chloe Gottlieb, directora de Product Design en Google, “la resiliencia es más importante que la confianza. Dale un nuevo significado a cada situación, miralo como una oportunidad de crecimiento”. Las mujeres en publicidad deben resistir y seguir adelante para abrir camino a las próximas generaciones. Sigamos luchando por la representación femenina, abramos más espacios en la industria creativa y tomemos esta oportunidad de ver las cosas con otra perspectiva para encontrar el aprendizaje. Las invito a inscribirse a “See It Be It” y que representemos nuestro país nuevamente desde la creatividad.