Javiera Jara: la ingeniera que busca romper las brechas de género en carreras históricamente masculinizadas

En Chile, a pesar de los avances en materia de equidad de género en los últimos años, todavía existe una marcada desigualdad en la elección de carreras universitarias. Según datos del Consejo Nacional de Educación (CNED), en 2020 las mujeres representaron el 60% de los matriculados en educación superior, sin embargo, hay carreras donde la presencia femenina es muy baja.

Por ejemplo, en carreras del área de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), las mujeres representan solo el 25% de los estudiantes, mientras que en las carreras de salud y ciencias sociales, las mujeres son la mayoría. Esto se debe en parte a estereotipos de género que aún persisten en nuestra sociedad y que condicionan la elección de carreras.

Según un estudio del Ministerio de Educación de Chile, existen notables diferencias de género en la elección de carreras universitarias en el país, las con mayor presencia femenina son enfermería, obstetricia y educación parvularia, con un 90% de mujeres matriculadas en cada una de ellas. En cambio, en ingeniería civil, física o informática, la presencia de mujeres no supera el 20%.

Javiera Jara Salas, actualmente de 26 años, fue la primera mujer titulada en la carrera de Ingeniería Civil Informática UFRO de la Araucanía en el año 2021, y a pesar de que estudió en un espacio dominado por hombres y que constantemente recibió comentarios machistas por parte de sus compañeros, no se detuvo para sacar adelante su carrera.

Por esto, en un nuevo Mujeres Inolvidables, el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, mostramos el impacto de Javiera Jara, quien trabaja constantemente por frenar la brecha de género en carreras que históricamente han sido mayoritariamente dominadas por hombres.

Javiera trabaja en una Unidad de Tecnología e Innovación Educativa, creando sistemas de gestiones de fácil acceso para estudiantes y profesores que faciliten el desarrollo docente, hace poco creó una Web App Map que ayuda a jóvenes universitarios a orientarse para poder llegar a sus clases a tiempo en la comuna de Temuco.

Si bien, en la actualidad se desempeña en el área de la tecnología y el desarrollo docente, durante sus años de estudio esto no fue fácil porque, “constantemente sentía que mis compañeros de carrera me miraban en menos, incluso llegaban a decir que no creían que llegaría a tercer año (...) las compañeras que tuve al iniciar en primer año desertaron casi de inmediato, entonces al final solo me quedó una compañera mujer que luego se retrasó, el resto eran solo hombres y me titulé solo con hombres”, comentó para El Mostrador Braga.

La historia de Javiera retrata la de muchas, ya que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las mujeres ganan un 28,9% menos que los hombres en promedio, y esta diferencia se acentúa aún más en las carreras de STEM, donde la brecha salarial puede llegar hasta un 60%.

Sin dudas, aún queda mucho por avanzar, la falta de igualdad de género en la elección de carreras universitarias puede tener implicaciones importantes en la sociedad y en la economía del país. Es necesario tomar medidas para fomentar la igualdad de género en la elección de carreras, mujeres como Javiera ayudan a incentivar la incorporación de más mujeres a carreras ciertamente masculinizadas.